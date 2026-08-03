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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/abdnin-resmi-raporu-ukraynaya-silah-sevkiyati-biden-donemine-kiyasla-yuzde-80-azaldi-1107730078.html
ABD’nin resmi raporu: Ukrayna’ya silah sevkiyatı, Biden dönemine kıyasla yüzde 80 azaldı
ABD’nin resmi raporu: Ukrayna’ya silah sevkiyatı, Biden dönemine kıyasla yüzde 80 azaldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın gelmesiyle Ukrayna krizine ilişkin yaklaşımını değiştiren Washington'un Kiev'e sağladığı yardımlarda da ciddi düşüş yaşandığı görüldü. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T08:15+0300
2026-08-03T08:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
joe biden
ukrayna
kiev
nato
donald trump
silah sevkiyatı
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ABD hükümetinin Ukrayna krizi kapsamında Kiev'e ve Avrupa'daki askeri faaliyetlere sağladığı yardımları denetlemekle görevli resmi kurum olan Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi (SIG-OAR) tarafından Kongre'ye sunulan bir rapor çok çarpıcı veriler ortaya koyduRapordaki hesaplamalara göre 2026 yılının başında ABD’den Ukrayna’ya silah sevkiyatı, Joe Biden dönemindeki aylık ortalama seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında geriledi.Mart 2022-Aralık 2024 döneminde Ukrayna’ya yaklaşık 43.4 milyar dolar değerinde silah sevk eden Washington yönetimi, bu süreçte aylık bazda ortalama 1.28 milyar dolarlık sevkiyat gerçekleştirdi.2026 yılının ilk çeyreğinde ise sevkiyatlar ağırlıklı olarak daha önceden imzalanan Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) sözleşmeleri üzerinden devam etti ve aylık ortalama 266 milyon dolar seviyesinde kaldı.'NATO müttefiklerinin desteği arttı'SIG-OAR raporunda, ABD’nin güvenlik yardımlarının keskin bir şekilde düştüğü, buna karşın NATO müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna’yı finanse etme konusunda daha büyük bir rol üstlendiği de vurgulandı.Rusya yönetimi, Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarının yalnızca çatışmayı uzattığını ve diplomatik çözüme hiçbir katkı sunmadığını defaatle dile getiriyor. Ancak Kiev ve Batılı sponsorları, gerilimi tırmandırmaya hizmet eden bu adımlardan vazgeçmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/trumptan-iran-ile-yeni-bir-anlasma-aciklamasi-1107727052.html
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abd, joe biden, ukrayna, kiev, nato, donald trump, silah sevkiyatı
abd, joe biden, ukrayna, kiev, nato, donald trump, silah sevkiyatı

ABD’nin resmi raporu: Ukrayna’ya silah sevkiyatı, Biden dönemine kıyasla yüzde 80 azaldı

08:15 03.08.2026
© AP Photo / MARKUS SCHREIBERAn Ordnance pushes a satellite-guided 2000 pound JDAM ( Joint Direct Attac Munitions) bomb in front of a F-14 Tomcat on the flight deck of the USS Harry S. Truman prior to a strike against Iraq Friday, March 21, 2003
An Ordnance pushes a satellite-guided 2000 pound JDAM ( Joint Direct Attac Munitions) bomb in front of a F-14 Tomcat on the flight deck of the USS Harry S. Truman prior to a strike against Iraq Friday, March 21, 2003 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / MARKUS SCHREIBER
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ABD Başkanı Trump'ın gelmesiyle Ukrayna krizine ilişkin yaklaşımını değiştiren Washington'un Kiev'e sağladığı yardımlarda da ciddi düşüş yaşandığı görüldü.
ABD hükümetinin Ukrayna krizi kapsamında Kiev'e ve Avrupa'daki askeri faaliyetlere sağladığı yardımları denetlemekle görevli resmi kurum olan Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi (SIG-OAR) tarafından Kongre'ye sunulan bir rapor çok çarpıcı veriler ortaya koydu

Rapordaki hesaplamalara göre 2026 yılının başında ABD’den Ukrayna’ya silah sevkiyatı, Joe Biden dönemindeki aylık ortalama seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında geriledi.

Mart 2022-Aralık 2024 döneminde Ukrayna’ya yaklaşık 43.4 milyar dolar değerinde silah sevk eden Washington yönetimi, bu süreçte aylık bazda ortalama 1.28 milyar dolarlık sevkiyat gerçekleştirdi.

2026 yılının ilk çeyreğinde ise sevkiyatlar ağırlıklı olarak daha önceden imzalanan Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) sözleşmeleri üzerinden devam etti ve aylık ortalama 266 milyon dolar seviyesinde kaldı.

'NATO müttefiklerinin desteği arttı'

SIG-OAR raporunda, ABD’nin güvenlik yardımlarının keskin bir şekilde düştüğü, buna karşın NATO müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna’yı finanse etme konusunda daha büyük bir rol üstlendiği de vurgulandı.

Rusya yönetimi, Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarının yalnızca çatışmayı uzattığını ve diplomatik çözüme hiçbir katkı sunmadığını defaatle dile getiriyor. Ancak Kiev ve Batılı sponsorları, gerilimi tırmandırmaya hizmet eden bu adımlardan vazgeçmiyor.
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