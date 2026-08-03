https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/abdnin-resmi-raporu-ukraynaya-silah-sevkiyati-biden-donemine-kiyasla-yuzde-80-azaldi-1107730078.html

ABD’nin resmi raporu: Ukrayna’ya silah sevkiyatı, Biden dönemine kıyasla yüzde 80 azaldı

ABD’nin resmi raporu: Ukrayna’ya silah sevkiyatı, Biden dönemine kıyasla yüzde 80 azaldı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın gelmesiyle Ukrayna krizine ilişkin yaklaşımını değiştiren Washington'un Kiev'e sağladığı yardımlarda da ciddi düşüş yaşandığı görüldü. 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T08:15+0300

2026-08-03T08:15+0300

2026-08-03T08:15+0300

ukrayna kri̇zi̇

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donald trump

silah sevkiyatı

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ABD hükümetinin Ukrayna krizi kapsamında Kiev'e ve Avrupa'daki askeri faaliyetlere sağladığı yardımları denetlemekle görevli resmi kurum olan Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi (SIG-OAR) tarafından Kongre'ye sunulan bir rapor çok çarpıcı veriler ortaya koyduRapordaki hesaplamalara göre 2026 yılının başında ABD’den Ukrayna’ya silah sevkiyatı, Joe Biden dönemindeki aylık ortalama seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında geriledi.Mart 2022-Aralık 2024 döneminde Ukrayna’ya yaklaşık 43.4 milyar dolar değerinde silah sevk eden Washington yönetimi, bu süreçte aylık bazda ortalama 1.28 milyar dolarlık sevkiyat gerçekleştirdi.2026 yılının ilk çeyreğinde ise sevkiyatlar ağırlıklı olarak daha önceden imzalanan Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) sözleşmeleri üzerinden devam etti ve aylık ortalama 266 milyon dolar seviyesinde kaldı.'NATO müttefiklerinin desteği arttı'SIG-OAR raporunda, ABD’nin güvenlik yardımlarının keskin bir şekilde düştüğü, buna karşın NATO müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna’yı finanse etme konusunda daha büyük bir rol üstlendiği de vurgulandı.Rusya yönetimi, Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarının yalnızca çatışmayı uzattığını ve diplomatik çözüme hiçbir katkı sunmadığını defaatle dile getiriyor. Ancak Kiev ve Batılı sponsorları, gerilimi tırmandırmaya hizmet eden bu adımlardan vazgeçmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/trumptan-iran-ile-yeni-bir-anlasma-aciklamasi-1107727052.html

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