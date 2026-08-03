Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/105-marka-ve-modele-toplatma-karari-asansor-otomotiv-ve-enerji-urunleri-ilk-sirada-yer-aldi-1107729219.html
105 marka ve modele toplatma kararı: Asansör, otomotiv ve enerji ürünleri ilk sırada yer aldı
105 marka ve modele toplatma kararı: Asansör, otomotiv ve enerji ürünleri ilk sırada yer aldı
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilk 6 aylık denetimlerinde 105 marka ve model için toplatma kararı verildi. 2 bin 441 ürün uygunsuz bulunurken, firmalara toplam 175,9 milyon lira idari para cezası uygulandı.
2026-08-03T07:52+0300
2026-08-03T07:52+0300
ekonomi̇
türkiye
haberler
asansör
toplatma
bakanlık
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103546/56/1035465645_0:73:1200:748_1920x0_80_0_0_18af1b604f388e19e163357ac3748628.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiği piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin sonuçlarını açıkladı.Bakanlık ekipleri, metroloji ve sanayi ürünleri alanlarında yürütülen denetimler kapsamında 26 bin 310 sanayi ürününü inceledi. Yapılan kontrollerde 2 bin 441 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken, 232 ürün ise ayrıntılı test ve inceleme sürecine gönderildi.Denetlenen ürünlerdeki uygunsuzluk oranı yüzde 9,28 olarak hesaplandı.105 marka ve model için toplatma kararıDenetimler sonucunda tüketici güvenliğini ilgilendiren uygunsuzluklar nedeniyle 105 farklı marka ve modeldeki sanayi ürünü hakkında toplatma kararı verildi.Toplatma kararlarının en yoğun uygulandığı ürün grupları ise:olarak açıklandı.175,9 milyon liralık ceza kesildiBakanlık, tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle üretici ve ilgili firmalara toplam 175 milyon 898 bin 583 lira idari para cezası uyguladı.Ayrıca 238 ürün için eksikliklerin giderilmesi amacıyla firmalara süre tanındığı bildirildi.En fazla ceza asansör sektörüneİdari para cezalarının sektörlere göre dağılımında asansörler ilk sırada yer aldı.Buna göre en yüksek cezalar şu alanlarda uygulandı:En riskli ürün grupları belli olduDenetim sonuçlarına göre uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları da dikkat çekti.Buna göre;oranıyla en fazla uygunsuzluğun tespit edildiği ürün grupları oldu.En çok denetlenen ürünler açıklandıBakanlığın ilk altı aylık denetim programında en yoğun kontrol ise asansör ve elektrikli ekipmanlarda gerçekleştirildi.Denetim sayıları şu şekilde açıklandı:Yetkililer, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin yıl boyunca tüketici güvenliği ve ürün standartlarının sağlanması amacıyla devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/konut-aliminda-yapay-zeka-donemi-ev-alirken-hata-yapma-riski-tarihe-karisiyor-1107728809.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103546/56/1035465645_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_bd2d4778163550091cfa19960502bba9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, asansör, toplatma, bakanlık, ceza
türkiye, haberler, asansör, toplatma, bakanlık, ceza

105 marka ve modele toplatma kararı: Asansör, otomotiv ve enerji ürünleri ilk sırada yer aldı

07:52 03.08.2026
© Fotoğraf : TwitterAsansör
Asansör - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği denetimlerde 105 farklı marka ve model için toplatma kararı aldı. 26 bini aşkın ürünün incelendiği denetimlerde 2 bin 441 ürün uygunsuz bulunurken, üretici ve sanayicilere toplam 175,9 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiği piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık ekipleri, metroloji ve sanayi ürünleri alanlarında yürütülen denetimler kapsamında 26 bin 310 sanayi ürününü inceledi. Yapılan kontrollerde 2 bin 441 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken, 232 ürün ise ayrıntılı test ve inceleme sürecine gönderildi.
Denetlenen ürünlerdeki uygunsuzluk oranı yüzde 9,28 olarak hesaplandı.

105 marka ve model için toplatma kararı

Denetimler sonucunda tüketici güvenliğini ilgilendiren uygunsuzluklar nedeniyle 105 farklı marka ve modeldeki sanayi ürünü hakkında toplatma kararı verildi.
Toplatma kararlarının en yoğun uygulandığı ürün grupları ise:
45 otomotiv ürünü
20 enerji verimliliği ürünü
olarak açıklandı.

175,9 milyon liralık ceza kesildi

Bakanlık, tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle üretici ve ilgili firmalara toplam 175 milyon 898 bin 583 lira idari para cezası uyguladı.
Ayrıca 238 ürün için eksikliklerin giderilmesi amacıyla firmalara süre tanındığı bildirildi.

En fazla ceza asansör sektörüne

İdari para cezalarının sektörlere göre dağılımında asansörler ilk sırada yer aldı.
Buna göre en yüksek cezalar şu alanlarda uygulandı:
Asansörler: 106 milyon 458 bin 656 TL
Otomotiv ürünleri: 38 milyon 649 bin 685 TL
Makineler: 10 milyon 607 bin 564 TL

En riskli ürün grupları belli oldu

Denetim sonuçlarına göre uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları da dikkat çekti.
Buna göre;
Kazanlar: %42,86
Enerji verimliliği ürünleri: %37,97
Asansörler: %17,14
oranıyla en fazla uygunsuzluğun tespit edildiği ürün grupları oldu.

En çok denetlenen ürünler açıklandı

Bakanlığın ilk altı aylık denetim programında en yoğun kontrol ise asansör ve elektrikli ekipmanlarda gerçekleştirildi.
Denetim sayıları şu şekilde açıklandı:
Asansör: 9 bin 225
Elektrikli ekipman: 6 bin 698
Yetkililer, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin yıl boyunca tüketici güvenliği ve ürün standartlarının sağlanması amacıyla devam edeceğini belirtti.
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
EKONOMİ
Konut alımında yapay zeka dönemi̇: Ev alırken hata yapma ri̇ski̇ tari̇he karışıyor
07:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала