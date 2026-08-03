https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/105-marka-ve-modele-toplatma-karari-asansor-otomotiv-ve-enerji-urunleri-ilk-sirada-yer-aldi-1107729219.html

105 marka ve modele toplatma kararı: Asansör, otomotiv ve enerji ürünleri ilk sırada yer aldı

105 marka ve modele toplatma kararı: Asansör, otomotiv ve enerji ürünleri ilk sırada yer aldı

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilk 6 aylık denetimlerinde 105 marka ve model için toplatma kararı verildi. 2 bin 441 ürün uygunsuz bulunurken, firmalara toplam 175,9 milyon lira idari para cezası uygulandı.

2026-08-03T07:52+0300

2026-08-03T07:52+0300

2026-08-03T07:52+0300

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ceza

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiği piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin sonuçlarını açıkladı.Bakanlık ekipleri, metroloji ve sanayi ürünleri alanlarında yürütülen denetimler kapsamında 26 bin 310 sanayi ürününü inceledi. Yapılan kontrollerde 2 bin 441 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken, 232 ürün ise ayrıntılı test ve inceleme sürecine gönderildi.Denetlenen ürünlerdeki uygunsuzluk oranı yüzde 9,28 olarak hesaplandı.105 marka ve model için toplatma kararıDenetimler sonucunda tüketici güvenliğini ilgilendiren uygunsuzluklar nedeniyle 105 farklı marka ve modeldeki sanayi ürünü hakkında toplatma kararı verildi.Toplatma kararlarının en yoğun uygulandığı ürün grupları ise:olarak açıklandı.175,9 milyon liralık ceza kesildiBakanlık, tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle üretici ve ilgili firmalara toplam 175 milyon 898 bin 583 lira idari para cezası uyguladı.Ayrıca 238 ürün için eksikliklerin giderilmesi amacıyla firmalara süre tanındığı bildirildi.En fazla ceza asansör sektörüneİdari para cezalarının sektörlere göre dağılımında asansörler ilk sırada yer aldı.Buna göre en yüksek cezalar şu alanlarda uygulandı:En riskli ürün grupları belli olduDenetim sonuçlarına göre uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları da dikkat çekti.Buna göre;oranıyla en fazla uygunsuzluğun tespit edildiği ürün grupları oldu.En çok denetlenen ürünler açıklandıBakanlığın ilk altı aylık denetim programında en yoğun kontrol ise asansör ve elektrikli ekipmanlarda gerçekleştirildi.Denetim sayıları şu şekilde açıklandı:Yetkililer, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin yıl boyunca tüketici güvenliği ve ürün standartlarının sağlanması amacıyla devam edeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/konut-aliminda-yapay-zeka-donemi-ev-alirken-hata-yapma-riski-tarihe-karisiyor-1107728809.html

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