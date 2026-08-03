https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/105-marka-ve-modele-toplatma-karari-asansor-otomotiv-ve-enerji-urunleri-ilk-sirada-yer-aldi-1107729219.html
105 marka ve modele toplatma kararı: Asansör, otomotiv ve enerji ürünleri ilk sırada yer aldı
105 marka ve modele toplatma kararı: Asansör, otomotiv ve enerji ürünleri ilk sırada yer aldı
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilk 6 aylık denetimlerinde 105 marka ve model için toplatma kararı verildi. 2 bin 441 ürün uygunsuz bulunurken, firmalara toplam 175,9 milyon lira idari para cezası uygulandı.
2026-08-03T07:52+0300
2026-08-03T07:52+0300
2026-08-03T07:52+0300
ekonomi̇
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bakanlık
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiği piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin sonuçlarını açıkladı.Bakanlık ekipleri, metroloji ve sanayi ürünleri alanlarında yürütülen denetimler kapsamında 26 bin 310 sanayi ürününü inceledi. Yapılan kontrollerde 2 bin 441 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken, 232 ürün ise ayrıntılı test ve inceleme sürecine gönderildi.Denetlenen ürünlerdeki uygunsuzluk oranı yüzde 9,28 olarak hesaplandı.105 marka ve model için toplatma kararıDenetimler sonucunda tüketici güvenliğini ilgilendiren uygunsuzluklar nedeniyle 105 farklı marka ve modeldeki sanayi ürünü hakkında toplatma kararı verildi.Toplatma kararlarının en yoğun uygulandığı ürün grupları ise:olarak açıklandı.175,9 milyon liralık ceza kesildiBakanlık, tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle üretici ve ilgili firmalara toplam 175 milyon 898 bin 583 lira idari para cezası uyguladı.Ayrıca 238 ürün için eksikliklerin giderilmesi amacıyla firmalara süre tanındığı bildirildi.En fazla ceza asansör sektörüneİdari para cezalarının sektörlere göre dağılımında asansörler ilk sırada yer aldı.Buna göre en yüksek cezalar şu alanlarda uygulandı:En riskli ürün grupları belli olduDenetim sonuçlarına göre uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları da dikkat çekti.Buna göre;oranıyla en fazla uygunsuzluğun tespit edildiği ürün grupları oldu.En çok denetlenen ürünler açıklandıBakanlığın ilk altı aylık denetim programında en yoğun kontrol ise asansör ve elektrikli ekipmanlarda gerçekleştirildi.Denetim sayıları şu şekilde açıklandı:Yetkililer, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin yıl boyunca tüketici güvenliği ve ürün standartlarının sağlanması amacıyla devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/konut-aliminda-yapay-zeka-donemi-ev-alirken-hata-yapma-riski-tarihe-karisiyor-1107728809.html
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türkiye, haberler, asansör, toplatma, bakanlık, ceza
türkiye, haberler, asansör, toplatma, bakanlık, ceza
105 marka ve modele toplatma kararı: Asansör, otomotiv ve enerji ürünleri ilk sırada yer aldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği denetimlerde 105 farklı marka ve model için toplatma kararı aldı. 26 bini aşkın ürünün incelendiği denetimlerde 2 bin 441 ürün uygunsuz bulunurken, üretici ve sanayicilere toplam 175,9 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiği piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık ekipleri, metroloji ve sanayi ürünleri alanlarında yürütülen denetimler kapsamında 26 bin 310 sanayi ürününü inceledi. Yapılan kontrollerde 2 bin 441 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken, 232 ürün ise ayrıntılı test ve inceleme sürecine gönderildi.
Denetlenen ürünlerdeki uygunsuzluk oranı yüzde 9,28 olarak hesaplandı.
105 marka ve model için toplatma kararı
Denetimler sonucunda tüketici güvenliğini ilgilendiren uygunsuzluklar nedeniyle 105 farklı marka ve modeldeki sanayi ürünü hakkında toplatma kararı verildi.
Toplatma kararlarının en yoğun uygulandığı ürün grupları ise:
20 enerji verimliliği ürünü
175,9 milyon liralık ceza kesildi
Bakanlık, tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle üretici ve ilgili firmalara toplam 175 milyon 898 bin 583 lira idari para cezası uyguladı.
Ayrıca 238 ürün için eksikliklerin giderilmesi amacıyla firmalara süre tanındığı bildirildi.
En fazla ceza asansör sektörüne
İdari para cezalarının sektörlere göre dağılımında asansörler ilk sırada yer aldı.
Buna göre en yüksek cezalar şu alanlarda uygulandı:
Asansörler:
106 milyon 458 bin 656 TL
Otomotiv ürünleri:
38 milyon 649 bin 685 TL
Makineler:
10 milyon 607 bin 564 TL
En riskli ürün grupları belli oldu
Denetim sonuçlarına göre uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları da dikkat çekti.
Enerji verimliliği ürünleri:
%37,97
oranıyla en fazla uygunsuzluğun tespit edildiği ürün grupları oldu.
En çok denetlenen ürünler açıklandı
Bakanlığın ilk altı aylık denetim programında en yoğun kontrol ise asansör ve elektrikli ekipmanlarda gerçekleştirildi.
Denetim sayıları şu şekilde açıklandı:
Elektrikli ekipman:
6 bin 698
Yetkililer, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin yıl boyunca tüketici güvenliği ve ürün standartlarının sağlanması amacıyla devam edeceğini belirtti.