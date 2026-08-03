https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/konut-aliminda-yapay-zeka-donemi-ev-alirken-hata-yapma-riski-tarihe-karisiyor-1107728809.html

Konut alımında yapay zeka dönemi̇: Ev alırken hata yapma ri̇ski̇ tari̇he karışıyor

Konut alımında yapay zeka dönemi̇: Ev alırken hata yapma ri̇ski̇ tari̇he karışıyor

Sputnik Türkiye

Konut alırken piyasa değerinin üzerinde ödeme yapmaya son! Yapay zeka ile gayrimenkul yatırımında yeni dönem başladı. İşte ev alırken hayat kurtaran 5 kritik faktör.

2026-08-03T07:44+0300

2026-08-03T07:44+0300

2026-08-03T07:44+0300

ekonomi̇

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Gayrimenkul sektörü, teknolojinin ve verinin merkezde olduğu yeni bir yatırım ekosistemine dönüşüyor. Klasik alım-satım yöntemlerinin yerini alan yapay zeka, ev arama ve konut yatırımı süreçlerinde kararların dakikalar içinde şekillenmesini sağlıyor.Sektördeki dönüşümü Hürriyet'e değerlendiren Parcel Estates CEO’si Özden Çimen, geçmişte günler alan bölge analizi, kira getirisi, nüfus artışı ve ulaşım projeleri gibi verilerin artık yapay zeka algoritmalarıyla saniyeler içinde analiz edildiğini belirtti. Çimen, bu sayede yatırımcıların çok daha doğru, risksiz ve veriye dayalı kararlar verebildiğini vurguladı.Yapay zekanın gayrimenkulde en çok kullanıldığı 5 alanEmlak dünyasında operasyonel süreçleri hızlandıran teknolojinin en yaygın yapay zeka kullanım alanları şu şekilde sıralanıyor:Beğendiğiniz ev gerçekten o fiyata değer mi?Saha satışlarında en sık karşılaşılan problemin alıcıların duygusal kararlar vermesi olduğunu belirten Çimen, gayrimenkul arayanların çoğu zaman piyasa değeri üzerinde ödemeler yaptığına dikkat çekti.Yapay zekanın bu noktada tarafsız bir danışman gibi çalıştığını ifade eden Özden Çimen, "Yapay zeka, emsal satışları ve bölgesel verileri inceleyerek 'Bu konut emsallerine göre yüzde 12 pahalı' veya 'Bu bölgedeki kira artışı şehir ortalamasının üzerinde' gibi objektif uyarılarda bulunur. Böylece yatırımcı sadece bugünkü fiyatı değil, 5 yıl sonraki olası değer artışı potansiyelini de görür" dedi.'Hatalı veri hatalı sonuç doğurur': İnsan faktörü hala kritikYapay zekanın tek başına nihai bir karar mercii olmadığının altını çizen Çimen, sistemin karar destek mekanizması olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Gayrimenkulün sadece rakamlardan ibaret olmadığını; tapu kayıtları, imar planı ve hukuki durum gibi unsurların da incelenmesi gerektiğini belirten uzman isim, gayrimenkul değerleme uzmanı ve danışman tecrübesinin her zaman belirleyici olacağını ekledi. Eksik ve manipüle edilmiş verilerin finansal risk yaratabileceği konusunda da uyarıda bulundu.Türkiye dijital tapuda i̇lerliyor, hedef uçtan uca dijitalleşmeTürkiye'nin Web-Tapu ve e-Devlet entegrasyonları sayesinde kamu altyapısında önemli bir mesafe katettiğini söyleyen Çimen, tam bir PropTech (Gayrimenkul Teknolojileri) ekosistemi için açık veri modeline geçilmesi ve blokzincir tabanlı akıllı sözleşmelerin hukuki zeminine kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Dünyada bu dönüşüme Dubai'nin öncülük ettiğini belirten Çimen, Türkiye'nin de bu potansiyele sahip olduğunu belirtti.Emlak danışmanları i̇çin uyum rehberiGelişen teknoloji karşısında küçük ve orta ölçekli emlak danışmanı profesyonellerinin de süreçlerini dijitalleştirmesi gerektiğini vurgulayan Çimen, şu adımların atılmasını önerdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/kiralik-arac-kullananlar-dikkat-yeni-donemde-yetki-belgesi-zorunlu-olacak-yan-is-olarak-1107728375.html

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saha, dubai, i̇lan, ev, kiralık ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği