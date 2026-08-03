https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/konut-aliminda-yapay-zeka-donemi-ev-alirken-hata-yapma-riski-tarihe-karisiyor-1107728809.html
Konut alımında yapay zeka dönemi̇: Ev alırken hata yapma ri̇ski̇ tari̇he karışıyor
Konut alımında yapay zeka dönemi̇: Ev alırken hata yapma ri̇ski̇ tari̇he karışıyor
Sputnik Türkiye
Konut alırken piyasa değerinin üzerinde ödeme yapmaya son! Yapay zeka ile gayrimenkul yatırımında yeni dönem başladı. İşte ev alırken hayat kurtaran 5 kritik faktör.
2026-08-03T07:44+0300
2026-08-03T07:44+0300
2026-08-03T07:44+0300
ekonomi̇
saha
dubai
i̇lan
ev
kiralık ev
ev sahibi
satılık ev
ev sahipliği
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Gayrimenkul sektörü, teknolojinin ve verinin merkezde olduğu yeni bir yatırım ekosistemine dönüşüyor. Klasik alım-satım yöntemlerinin yerini alan yapay zeka, ev arama ve konut yatırımı süreçlerinde kararların dakikalar içinde şekillenmesini sağlıyor.Sektördeki dönüşümü Hürriyet'e değerlendiren Parcel Estates CEO’si Özden Çimen, geçmişte günler alan bölge analizi, kira getirisi, nüfus artışı ve ulaşım projeleri gibi verilerin artık yapay zeka algoritmalarıyla saniyeler içinde analiz edildiğini belirtti. Çimen, bu sayede yatırımcıların çok daha doğru, risksiz ve veriye dayalı kararlar verebildiğini vurguladı.Yapay zekanın gayrimenkulde en çok kullanıldığı 5 alanEmlak dünyasında operasyonel süreçleri hızlandıran teknolojinin en yaygın yapay zeka kullanım alanları şu şekilde sıralanıyor:Beğendiğiniz ev gerçekten o fiyata değer mi?Saha satışlarında en sık karşılaşılan problemin alıcıların duygusal kararlar vermesi olduğunu belirten Çimen, gayrimenkul arayanların çoğu zaman piyasa değeri üzerinde ödemeler yaptığına dikkat çekti.Yapay zekanın bu noktada tarafsız bir danışman gibi çalıştığını ifade eden Özden Çimen, "Yapay zeka, emsal satışları ve bölgesel verileri inceleyerek 'Bu konut emsallerine göre yüzde 12 pahalı' veya 'Bu bölgedeki kira artışı şehir ortalamasının üzerinde' gibi objektif uyarılarda bulunur. Böylece yatırımcı sadece bugünkü fiyatı değil, 5 yıl sonraki olası değer artışı potansiyelini de görür" dedi.'Hatalı veri hatalı sonuç doğurur': İnsan faktörü hala kritikYapay zekanın tek başına nihai bir karar mercii olmadığının altını çizen Çimen, sistemin karar destek mekanizması olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Gayrimenkulün sadece rakamlardan ibaret olmadığını; tapu kayıtları, imar planı ve hukuki durum gibi unsurların da incelenmesi gerektiğini belirten uzman isim, gayrimenkul değerleme uzmanı ve danışman tecrübesinin her zaman belirleyici olacağını ekledi. Eksik ve manipüle edilmiş verilerin finansal risk yaratabileceği konusunda da uyarıda bulundu.Türkiye dijital tapuda i̇lerliyor, hedef uçtan uca dijitalleşmeTürkiye'nin Web-Tapu ve e-Devlet entegrasyonları sayesinde kamu altyapısında önemli bir mesafe katettiğini söyleyen Çimen, tam bir PropTech (Gayrimenkul Teknolojileri) ekosistemi için açık veri modeline geçilmesi ve blokzincir tabanlı akıllı sözleşmelerin hukuki zeminine kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Dünyada bu dönüşüme Dubai'nin öncülük ettiğini belirten Çimen, Türkiye'nin de bu potansiyele sahip olduğunu belirtti.Emlak danışmanları i̇çin uyum rehberiGelişen teknoloji karşısında küçük ve orta ölçekli emlak danışmanı profesyonellerinin de süreçlerini dijitalleştirmesi gerektiğini vurgulayan Çimen, şu adımların atılmasını önerdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/kiralik-arac-kullananlar-dikkat-yeni-donemde-yetki-belgesi-zorunlu-olacak-yan-is-olarak-1107728375.html
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saha, dubai, i̇lan, ev, kiralık ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği
saha, dubai, i̇lan, ev, kiralık ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği
Konut alımında yapay zeka dönemi̇: Ev alırken hata yapma ri̇ski̇ tari̇he karışıyor
Gayrimenkul sektöründe yapay zeka devrimi başladı. Artık ev alırken veya yatırım yaparken günler süren analizler dakikalar içinde tamamlanıyor. Yapay zeka, alıcıların duygusal kararlarla ederinden pahalıya ev almasını önlerken, doğru fiyattan yatırım yapmanın da kapısını aralıyor.
Gayrimenkul sektörü, teknolojinin ve verinin merkezde olduğu yeni bir yatırım ekosistemine dönüşüyor. Klasik alım-satım yöntemlerinin yerini alan yapay zeka, ev arama ve konut yatırımı süreçlerinde kararların dakikalar içinde şekillenmesini sağlıyor.
Sektördeki dönüşümü Hürriyet'e değerlendiren Parcel Estates CEO’si Özden Çimen, geçmişte günler alan bölge analizi, kira getirisi, nüfus artışı ve ulaşım projeleri gibi verilerin artık yapay zeka algoritmalarıyla saniyeler içinde analiz edildiğini belirtti. Çimen, bu sayede yatırımcıların çok daha doğru, risksiz ve veriye dayalı kararlar verebildiğini vurguladı.
Yapay zekanın gayrimenkulde en çok kullanıldığı 5 alan
Emlak dünyasında operasyonel süreçleri hızlandıran teknolojinin en yaygın yapay zeka kullanım alanları şu şekilde sıralanıyor:
İlan metni
ve dijital pazarlama içeriklerinin otomatik üretilmesi.
Görsel kalitesini artıran sanal sahneleme (virtual staging)
çözümleri.
Müşteri taleplerinin analiz edilerek en uygun alıcı-satıcı eşleştirmesinin yapılması.
Chatbot
entegrasyonları ile ilk iletişim ve randevu süreçlerinin yürütülmesi.
Geleceğe dönük pazar analizi
ve fiyat tahmini
süreçlerinin desteklenmesi.
Beğendiğiniz ev gerçekten o fiyata değer mi?
Saha satışlarında en sık karşılaşılan problemin alıcıların duygusal kararlar vermesi olduğunu belirten Çimen, gayrimenkul arayanların çoğu zaman piyasa değeri üzerinde ödemeler yaptığına dikkat çekti.
Yapay zekanın bu noktada tarafsız bir danışman gibi çalıştığını ifade eden Özden Çimen, "Yapay zeka, emsal satışları ve bölgesel verileri inceleyerek 'Bu konut emsallerine göre yüzde 12 pahalı' veya 'Bu bölgedeki kira artışı şehir ortalamasının üzerinde' gibi objektif uyarılarda bulunur. Böylece yatırımcı sadece bugünkü fiyatı değil, 5 yıl sonraki olası değer artışı potansiyelini de görür" dedi.
'Hatalı veri hatalı sonuç doğurur': İnsan faktörü hala kritik
Yapay zekanın tek başına nihai bir karar mercii olmadığının altını çizen Çimen, sistemin karar destek mekanizması olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Gayrimenkulün sadece rakamlardan ibaret olmadığını; tapu kayıtları, imar planı ve hukuki durum gibi unsurların da incelenmesi gerektiğini belirten uzman isim, gayrimenkul değerleme uzmanı ve danışman tecrübesinin her zaman belirleyici olacağını ekledi. Eksik ve manipüle edilmiş verilerin finansal risk yaratabileceği konusunda da uyarıda bulundu.
Türkiye dijital tapuda i̇lerliyor, hedef uçtan uca dijitalleşme
Türkiye'nin Web-Tapu ve e-Devlet entegrasyonları sayesinde kamu altyapısında önemli bir mesafe katettiğini söyleyen Çimen, tam bir PropTech (Gayrimenkul Teknolojileri) ekosistemi için açık veri modeline geçilmesi ve blokzincir tabanlı akıllı sözleşmelerin hukuki zeminine kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Dünyada bu dönüşüme Dubai'nin öncülük ettiğini belirten Çimen, Türkiye'nin de bu potansiyele sahip olduğunu belirtti.
Emlak danışmanları i̇çin uyum rehberi
Gelişen teknoloji karşısında küçük ve orta ölçekli emlak danışmanı profesyonellerinin de süreçlerini dijitalleştirmesi gerektiğini vurgulayan Çimen, şu adımların atılmasını önerdi:
1.
İlan ve sosyal medya süreçlerinde yapay zeka araçlarından faydalanmak.
2.
Müşteri iletişimini ve veri tabanını dijital yazılımlarla otomatize etmek.
3.
Veri okuryazarlığı eğitimi alarak müşterilere grafik ve analiz destekli sunumlar yapmak.
4.
Teknolojiyi insan ilişkilerini ve güveni pekiştiren bir kaldıraç olarak kullanmak.