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Menfeze çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Menfeze çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T21:51+0300
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D-100 kara yolu Yazıçam mevkisinde S.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarparak devrildi.Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Neriman Ö'nün (44) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan S.Ö. (44), A.Ö. (18), E.Ö. (12), E.Ö. (2) ve Erva Ö. (9), sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Erva Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/erzurumda-3-kisinin-yaralandigi-trafik-kazasinda-suruculerden-biri-diger-surucuyu-darp-etti-180-bin-1107725971.html
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kastamonu, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik cezaları, trafik ihlali, trafik kontrolü, kaza, kaza sebebi
kastamonu, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik cezaları, trafik ihlali, trafik kontrolü, kaza, kaza sebebi

Menfeze çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

21:51 02.08.2026
© AA / Mehmet UlusoylarKastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin menfeze çarparak devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin menfeze çarparak devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© AA / Mehmet Ulusoylar
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Yazıçam mevkisinde S.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarparak devrildi.
Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Neriman Ö'nün (44) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan S.Ö. (44), A.Ö. (18), E.Ö. (12), E.Ö. (2) ve Erva Ö. (9), sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Erva Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Trafik polisi ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
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Erzurum'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında sürücülerden biri diğer sürücüyü darp etti: 180 bin lira ceza kesildi
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