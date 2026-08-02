https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/menfeze-carpan-otomobil-devrildi-2-olu-4-yarali-1107726280.html
Menfeze çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Menfeze çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T21:51+0300
2026-08-02T21:51+0300
2026-08-02T21:51+0300
türki̇ye
kastamonu
trafik
trafik kazası
trafik cezası
trafik polisi
trafik cezaları
trafik ihlali
trafik kontrolü
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/02/1107726119_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_d1e3057c386201c3520d9f038a10af87.jpg
D-100 kara yolu Yazıçam mevkisinde S.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarparak devrildi.Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Neriman Ö'nün (44) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan S.Ö. (44), A.Ö. (18), E.Ö. (12), E.Ö. (2) ve Erva Ö. (9), sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Erva Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/erzurumda-3-kisinin-yaralandigi-trafik-kazasinda-suruculerden-biri-diger-surucuyu-darp-etti-180-bin-1107725971.html
türki̇ye
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/02/1107726119_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7f2998bca3876edd83f915563c0ce795.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kastamonu, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik cezaları, trafik ihlali, trafik kontrolü, kaza, kaza sebebi
kastamonu, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik cezaları, trafik ihlali, trafik kontrolü, kaza, kaza sebebi
Menfeze çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Yazıçam mevkisinde S.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarparak devrildi.
Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Neriman Ö'nün (44) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan S.Ö. (44), A.Ö. (18), E.Ö. (12), E.Ö. (2) ve Erva Ö. (9), sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Erva Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.