https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/menfeze-carpan-otomobil-devrildi-2-olu-4-yarali-1107726280.html

Menfeze çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Menfeze çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T21:51+0300

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D-100 kara yolu Yazıçam mevkisinde S.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarparak devrildi.Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Neriman Ö'nün (44) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan S.Ö. (44), A.Ö. (18), E.Ö. (12), E.Ö. (2) ve Erva Ö. (9), sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Erva Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/erzurumda-3-kisinin-yaralandigi-trafik-kazasinda-suruculerden-biri-diger-surucuyu-darp-etti-180-bin-1107725971.html

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