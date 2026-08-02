https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/erzurumda-3-kisinin-yaralandigi-trafik-kazasinda-suruculerden-biri-diger-surucuyu-darp-etti-180-bin-1107725971.html

Erzurum'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında sürücülerden biri diğer sürücüyü darp etti: 180 bin lira ceza kesildi

Erzurum'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında sürücülerden biri diğer sürücüyü darp etti: 180 bin lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Erzurum'da iki aracın karıştığı bir kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anından sonra ise sürücülerden biri diğerini darp etti. Söz konusu saldırgan sürücüye... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T21:42+0300

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A.F.A. idaresindeki otomobil, Erzurum'da Tortum Yolu Caddesi'nde Ö.F.Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası Ö.F.Y. aracından inerek A.F.A'yı darp etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.3 kişi yaralandıKazada yaralanan ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen S.Y, P.Y. ve İ.D. ile darp edilen sürücü A.F.A. Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri Ö.F.Y'ye 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçundan 180 bin lira ceza kesti.Ayrıca Ö.F.Y'nin ehliyetine iki ay el konuldu, otomobili ise 60 gün trafikten men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/antalyada-moloz-dokerken-yangina-neden-olan-surucuye-para-cezasi-1107725212.html

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