https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/kaza-sonrasi-yaralilari-ezip-kacmisti-surucu-yakalandi-1107724079.html
Kaza sonrası yaralıları ezip kaçmıştı: Sürücü yakalandı
Kaza sonrası yaralıları ezip kaçmıştı: Sürücü yakalandı
Sputnik Türkiye
Mersin'in Toroslar ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletteki yaralıların üzerinden geçerek olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T18:18+0300
2026-08-02T18:18+0300
2026-08-02T18:18+0300
türki̇ye
mersin
mersin büyükşehir belediyesi
mersin valiliği
mersin emniyet müdürlüğü
mersin adalet sarayı
trafik
trafik kazası
trafik cezası
trafik polisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/02/1107723925_0:135:828:601_1920x0_80_0_0_d3dd3431c6050a9be41256373a4f8f23.jpg
Çağdaşkent Mahallesi'nde gece saatlerinde Muhammet Raşit Y. idaresindeki otomobil, sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklete çarptı.Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yola savrulurken, bir çocuk otomobilin kaputuna düştü. Araçtan inen 20 yaşındaki sürücü, çocuğu indirdikten sonra yeniden otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.İddiaya göre sürücü, yerde bulunan 2 yaralının üzerinden geçerken kendisini engellemeye çalışan bir kişiye de hafif şekilde çarptı.Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli sürücü, Güneykent Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan incelemede daha önce 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan kaydı bulunduğu belirlenen sürücüye, 'kaza yerinden ayrılmak' ve 'sola dönüş kurallarına uymamak' suçlarından toplam 47 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücünün aracı ise trafikten men edildi. Emniyete götürülen Muhammet Raşit Y'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/yeni-trafik-cezalarinin-ardindan-siddet-olaylari-geriledi-bakan-ciftciden-talimat-1107656511.html
türki̇ye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/02/1107723925_0:58:828:679_1920x0_80_0_0_f50de6d3769126cb46801f1f4cf9a1f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mersin, mersin büyükşehir belediyesi, mersin valiliği, mersin emniyet müdürlüğü, mersin adalet sarayı, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, trafik cezaları, trafik kontrolü
mersin, mersin büyükşehir belediyesi, mersin valiliği, mersin emniyet müdürlüğü, mersin adalet sarayı, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, trafik cezaları, trafik kontrolü
Kaza sonrası yaralıları ezip kaçmıştı: Sürücü yakalandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletteki yaralıların üzerinden geçerek olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Çağdaşkent Mahallesi'nde gece saatlerinde Muhammet Raşit Y. idaresindeki otomobil, sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklete çarptı.
Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yola savrulurken, bir çocuk otomobilin kaputuna düştü. Araçtan inen 20 yaşındaki sürücü, çocuğu indirdikten sonra yeniden otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.
İddiaya göre sürücü, yerde bulunan 2 yaralının üzerinden geçerken kendisini engellemeye çalışan bir kişiye de hafif şekilde çarptı.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli sürücü, Güneykent Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan incelemede daha önce 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan kaydı bulunduğu belirlenen sürücüye, 'kaza yerinden ayrılmak' ve 'sola dönüş kurallarına uymamak' suçlarından toplam 47 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.
Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücünün aracı ise trafikten men edildi. Emniyete götürülen Muhammet Raşit Y'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.