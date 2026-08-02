https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/kaza-sonrasi-yaralilari-ezip-kacmisti-surucu-yakalandi-1107724079.html

Kaza sonrası yaralıları ezip kaçmıştı: Sürücü yakalandı

Kaza sonrası yaralıları ezip kaçmıştı: Sürücü yakalandı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Toroslar ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletteki yaralıların üzerinden geçerek olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T18:18+0300

2026-08-02T18:18+0300

2026-08-02T18:18+0300

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Çağdaşkent Mahallesi'nde gece saatlerinde Muhammet Raşit Y. idaresindeki otomobil, sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklete çarptı.Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yola savrulurken, bir çocuk otomobilin kaputuna düştü. Araçtan inen 20 yaşındaki sürücü, çocuğu indirdikten sonra yeniden otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.İddiaya göre sürücü, yerde bulunan 2 yaralının üzerinden geçerken kendisini engellemeye çalışan bir kişiye de hafif şekilde çarptı.Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli sürücü, Güneykent Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan incelemede daha önce 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan kaydı bulunduğu belirlenen sürücüye, 'kaza yerinden ayrılmak' ve 'sola dönüş kurallarına uymamak' suçlarından toplam 47 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücünün aracı ise trafikten men edildi. Emniyete götürülen Muhammet Raşit Y'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/yeni-trafik-cezalarinin-ardindan-siddet-olaylari-geriledi-bakan-ciftciden-talimat-1107656511.html

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