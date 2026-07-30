https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/yeni-trafik-cezalarinin-ardindan-siddet-olaylari-geriledi-bakan-ciftciden-talimat-1107656511.html

Yeni trafik cezalarının ardından şiddet olayları geriledi: Bakan Çiftçi'den talimat

Yeni trafik cezalarının ardından şiddet olayları geriledi: Bakan Çiftçi'den talimat

Sputnik Türkiye

Trafikte yaşanan kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında, caydırıcı cezaların yürürlüğe girmesi ve denetimlerin artırılmasının ardından... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T12:18+0300

2026-07-30T12:18+0300

2026-07-30T12:18+0300

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trafik

şiddet

mustafa çiftçi

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7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 27 Şubat 2026'da yürürlüğe girmesinin ardından, trafikte şiddet içeren olaylarda dikkat çeken bir düşüş kaydedildi.Polis sorumluluk bölgesinde 27 Şubat-28 Temmuz 2025 döneminde kayıtlara geçen 4 bin 806 olay, bu yılın aynı döneminde 2 bin 328'e düştü.Böylece kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarının sayısı 2 bin 478 azalarak yüzde 51,6 geriledi.Trafikte saldırgan sürücülere ağır yaptırımlar uygulanıyorYasal düzenlemeyle birlikte, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere ağır yaptırımlar getirildi.Buna göre söz konusu sürücülere:Denetimler artırıldı, talimat Bakan Çiftçi'denYasal düzenlemenin sahadaki etkinliğini artırmak amacıyla trafik denetimleri de yoğunlaştırıldı.Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamuoyuna yansıyan trafikte şiddet görüntülerinin ardından konuyu Bakanlığın öncelikli gündem maddeleri arasına aldı ve olaylara süratle müdahale edilmesi yönünde talimat verdi.Denetimler 81 ilde aralıksız sürecekYetkililer, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

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trafik, şiddet, mustafa çiftçi