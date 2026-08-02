https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/fenerbahcede-amrabat-ayriligi-ispanyol-ekibi-yildiz-orta-sahayla-el-sikisiyor-1107721587.html
Fenerbahçe'de Amrabat ayrılığı: 'İspanyol ekibi yıldız orta sahayla el sıkışıyor'
Fenerbahçe'de Amrabat ayrılığı: 'İspanyol ekibi yıldız orta sahayla el sıkışıyor'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in, Faslı orta saha... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T14:25+0300
2026-08-02T14:25+0300
2026-08-02T14:25+0300
spor
real betis
fenerbahçe
al ittihad
suudi arabistan
sofyan amrabat
haberler
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Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de, Sofyan Amrabat'ın takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar gündeme geldi.Africafoot'ta yer alan habere göre, İspanya temsilcisi Real Betis, Faslı yıldızın sözleşme şartları konusunda oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına vardı.Haberde, Amrabat'ın gelecekteki sözleşmesinin mali detaylarında tarafların büyük ölçüde uzlaşma sağladığı öne sürüldü.Transferin önündeki engel: 20 milyon Euroİddiaya göre transferin tamamlanmasının önündeki en büyük sorun, kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı.Haberde, Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat için 20 milyon Euro bonservis talep ettiği, ancak Real Betis yönetiminin bu rakamı yüksek bulduğu ifade edildi.İspanyol kulübünün önümüzdeki günlerde bonservis bedelini aşağı çekmek amacıyla Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.Amrabat'ın tercihi AvrupaTransfer haberinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Sofyan Amrabat'ın kariyer planlaması oldu.İddiaya göre Fas Milli Takımı'nın yıldızı, Körfez ülkelerinden gelen teklifleri geri çevirdi ve kariyerini Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istediğini kulüplere iletti.Amrabat'ın, Real Betis'in sportif hedeflerini kendi kariyer planıyla uyumlu gördüğü ve bu nedenle İspanyol ekibine sıcak baktığı öne sürüldü.Al Ittihad da devredeÖte yandan Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın da deneyimli orta saha oyuncusunu transfer etmek istediği iddia edildi.Habere göre Al Ittihad, Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro bonservis teklifi sunmaya hazırlanırken, Amrabat'a da oldukça yüksek maaş içeren cazip bir sözleşme önermeyi planlıyor.Ancak oyuncunun önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu belirtiliyor.Gözler kulüpler arasındaki pazarlıktaSofyan Amrabat'ın transferinde oyuncu tarafının Real Betis ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilirken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Fenerbahçe ile Real Betis arasında yapılacak bonservis görüşmelerinin sonucuna bağlı olacak.Sarı-lacivertli yönetimin 20 milyon Euro talebinde nasıl bir tutum sergileyeceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/yildiz-transferinde-yeni-donem-mohamed-salah--kac-forma-sattirir-1107718750.html
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real betis, fenerbahçe, al ittihad, suudi arabistan, sofyan amrabat, haberler
real betis, fenerbahçe, al ittihad, suudi arabistan, sofyan amrabat, haberler
Fenerbahçe'de Amrabat ayrılığı: 'İspanyol ekibi yıldız orta sahayla el sıkışıyor'
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in, Faslı orta saha oyuncusuyla prensipte anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Ancak transferin önündeki en büyük engelin, sarı-lacivertli kulübün talep ettiği 20 milyon Euro bonservis bedeli olduğu belirtildi.
Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de, Sofyan Amrabat'ın takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar gündeme geldi.
Africafoot'ta yer alan habere göre, İspanya
temsilcisi Real Betis
, Faslı yıldızın sözleşme şartları konusunda oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına
vardı.
Haberde, Amrabat'ın gelecekteki sözleşmesinin mali detaylarında tarafların büyük ölçüde uzlaşma sağladığı öne sürüldü.
Transferin önündeki engel: 20 milyon Euro
İddiaya göre transferin tamamlanmasının önündeki en büyük sorun, kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı.
Haberde, Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat için 20 milyon Euro bonservis talep ettiği, ancak Real Betis yönetiminin bu rakamı yüksek bulduğu ifade edildi.
İspanyol kulübünün önümüzdeki günlerde bonservis bedelini aşağı çekmek amacıyla Fenerbahçe
ile görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.
Amrabat'ın tercihi Avrupa
Transfer haberinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Sofyan Amrabat'ın
kariyer planlaması oldu.
İddiaya göre Fas Milli Takımı'nın yıldızı, Körfez ülkelerinden gelen teklifleri geri çevirdi ve kariyerini Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istediğini kulüplere iletti.
Amrabat'ın, Real Betis'in sportif hedeflerini kendi kariyer planıyla uyumlu gördüğü ve bu nedenle İspanyol ekibine sıcak baktığı öne sürüldü.
Öte yandan Suudi Arabistan
temsilcisi Al Ittihad'ın
da deneyimli orta saha oyuncusunu transfer etmek istediği iddia edildi.
Habere göre Al Ittihad, Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro bonservis teklifi sunmaya hazırlanırken, Amrabat'a da oldukça yüksek maaş içeren cazip bir sözleşme önermeyi planlıyor.
Ancak oyuncunun önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu belirtiliyor.
Gözler kulüpler arasındaki pazarlıkta
Sofyan Amrabat'ın transferinde oyuncu tarafının Real Betis ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilirken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Fenerbahçe ile Real Betis arasında yapılacak bonservis görüşmelerinin sonucuna bağlı olacak.
Sarı-lacivertli yönetimin 20 milyon Euro talebinde nasıl bir tutum sergileyeceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.