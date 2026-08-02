https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/yildiz-transferinde-yeni-donem-mohamed-salah--kac-forma-sattirir-1107718750.html

Yıldız transferinde yeni dönem: Mohamed Salah kaç forma sattırır?

Yıldız transferinde yeni dönem: Mohamed Salah kaç forma sattırır?

Sputnik Türkiye

Salah'ın Beşiktaş'tan istediği maaş ve ticari gelir payı tartışılırken, modern futbolda yıldız transferlerinin gerçek değeri yeniden gündeme geldi. Uzmanlara... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T10:08+0300

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Mohamed Salah'ın Beşiktaş ile yürüttüğü transfer görüşmelerinde talep ettiği yıllık 12 milyon Euro net ücret, performans bonusları ve forma satışları gibi ticari gelirlerden pay istemesi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Transfer görüşmelerinde futbolcunun menajeri Ramy Abbas'ın talep ettiği yüksek komisyon da pazarlığın önemli başlıkları arasında yer alıyor.Ancak futbol ekonomisinde giderek daha fazla öne çıkan soru, "Bu maaş ödenir mi?" yerine "Bu yatırım kendini geri öder mi?" oluyor.Modern futbolda yıldız oyuncu aynı zamanda bir yatırım aracıGünümüz futbolunda kulüpler, yıldız oyunculara yalnızca sahadaki performansları için yatırım yapmıyor. Transfer edilen isimlerin küresel marka gücü, sponsorluk potansiyeli, dijital erişimi ve ticari etkisi de maliyet hesabının önemli bir parçası haline geldi.Bu nedenle Salah gibi dünya çapında tanınan bir futbolcu, sadece gol atan bir forvet değil; kulübe yeni gelir kapıları açabilecek küresel bir marka olarak değerlendiriliyor.Messi modeli futbol ekonomisini değiştirdiBu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri Lionel Messi'nin Inter Miami'ye transferi oldu.ABD ekibi, Arjantinli yıldızı yalnızca yüksek maaşla kadrosuna katmadı. Forma satışları, yayın gelirleri, sponsorluk anlaşmaları ve kulübün küresel bilinirliğindeki artış, Messi'nin transferini ticari açıdan da büyük bir yatırım haline getirdi.Messi'nin gelişiyle Inter Miami'nin pembe formaları dünya çapında yoğun ilgi görürken, kulübün sosyal medya hesapları da rekor büyüme yaşadı. Yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip Instagram hesabı transfer gecesinde 4 milyon seviyesine ulaştı, sonraki süreçte ise 18 milyon takipçiyi aştı.Liverpool'da Salah etkisi rakamlara yansıdıBenzer tablo, Mohamed Salah'ın Liverpool'a transferinde de görüldü.Mısırlı yıldızın ilk sezonunda kulüp, forma satışlarında önemli bir rekor kırarken dünya genelinde 800 binden fazla forma satıldığı belirtiliyor. Aynı dönemde Liverpool'un sosyal medya hesapları da milyonlarca yeni takipçi kazandı.Bu tablo, yıldız futbolcuların sportif başarının ötesinde doğrudan ticari büyümeye katkı sağlayabildiğini ortaya koyuyor.Büyük kulüpler artık transferi farklı hesaplıyorBugün Real Madrid, Manchester City ve Inter Miami gibi kulüpler transfer politikalarını yalnızca bonservis ve maaş üzerinden oluşturmuyor.Kulüplerin değerlendirdiği temel kriterler arasında şu sorular yer alıyor:Bu göstergeler olumluysa yüksek maaşlar dahi uzun vadede yatırım olarak değerlendiriliyor.Beşiktaş'ın önündeki kritik denklemSalah transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ın önündeki en büyük soru, yıldız futbolcunun yalnızca sahadaki katkısı olmayacak.Asıl belirleyici unsur; Orta Doğu ve Afrika pazarındaki marka etkisi, sponsorluk anlaşmaları, dijital büyüme, uluslararası görünürlük ve forma satışlarının kulübe sağlayacağı ekonomik değer olacak.Çünkü modern futbol ekonomisinde bazen transfer masasındaki en önemli rakam, futbolcunun maaşı değil; kulübe kazandıracağı toplam ticari gelir oluyor.

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abd, salah, mohamed salah, lionel messi, inter, instagram, liverpool