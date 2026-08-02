https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/dem-parti-imrali-heyeti-abdullah-ocalanla-gorustu-1107724930.html
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüştü
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüştü
Sputnik Türkiye
DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T19:36+0300
2026-08-02T19:36+0300
2026-08-02T19:36+0300
türki̇ye
abdullah öcalan
dem parti i̇mralı heyeti
terörsüz türkiye
i̇mralı
i̇mralı cezaevi
i̇mralı tutanakları
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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından heyetin değerlendirmelerini yarın kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abdulkadir-selvi-terorsuz-turkiye-surecinde-onemli-gelismeler-var-1107477160.html
türki̇ye
i̇mralı
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abdullah öcalan, dem parti i̇mralı heyeti, terörsüz türkiye, i̇mralı, i̇mralı cezaevi, i̇mralı tutanakları, i̇mralı heyeti, i̇mralı yüksek güvenlikli f tipi cezaevi
abdullah öcalan, dem parti i̇mralı heyeti, terörsüz türkiye, i̇mralı, i̇mralı cezaevi, i̇mralı tutanakları, i̇mralı heyeti, i̇mralı yüksek güvenlikli f tipi cezaevi
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüştü
DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.
Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından heyetin değerlendirmelerini yarın kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.