Abdulkadir Selvi: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler var

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeden çıktıktan sonra İmralı heyeti ile görüşüyor. 16 Temmuz günü ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ediyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaret ederek yapılacak yasal düzenlemeye destek istiyor. Terörsüz Türkiye sürecinde bütün sorumluluk siyasetin omuzlarına yüklendi. Bu noktada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önemli bir rol oynuyor. Ankara’da adeta bir beyin fırtınası esti. Bir yanda MİT Başkanı İbrahim Kalın, diğer yanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş öbür tarafta ise İmralı heyeti tam bir mekik diplomasisi yürütüyor.