Abdulkadir Selvi: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler var
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
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Gazeteci Abdulkadir Selvi, Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeleri bugünkü köşesine taşıdı. Selvi, "Çözüm sürecinde yaşananları bildiğim için ABD-İsrail-İran savaşın başlamasıyla birlikte sürecin yavaşlaması endişelerimi artırdı" ifadelerine yer verdi.
"Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler var" başlıklı yazısında Abdulkadir Selvi, süreçte yaşananları köşesine taşıdı. Selvi, bugünkü yazısında şu değerlendirmeleri yaptı:
Çözüm sürecinde yaşananları bildiğim için ABD-İsrail-İran savaşın başlamasıyla birlikte sürecin yavaşlaması endişelerimi artırdı.
Çözüm sürecini Suriye’deki gelişmelere kurban verdik, Terörsüz Türkiye sürecini de İran savaşı nedeniyle mi kaybedeceğiz diye kaygılandım. İsrail’in Kürt örgütlerini silahlandırması, Trump’ın İran’a saldırmaları için Mesut Barzani, Bafıl Talabani ve Mustafa Hicri’ye bizzat telefonla araması endişe vericiydi.
Ancak Türkiye ağırlığını koydu. Kürt gruplar, İran’a saldırmadı. Türkiye, İran savaşından güçlenerek çıktı. Ankara’daki NATO Zirvesi ve Trump’ın yaptırımların kaldırılacağı açıklaması ise Kandil dahil herkese bir mesaj oldu. Bir anda iklim değişti.
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeden çıktıktan sonra İmralı heyeti ile görüşüyor. 16 Temmuz günü ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ediyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaret ederek yapılacak yasal düzenlemeye destek istiyor. Terörsüz Türkiye sürecinde bütün sorumluluk siyasetin omuzlarına yüklendi. Bu noktada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önemli bir rol oynuyor. Ankara’da adeta bir beyin fırtınası esti. Bir yanda MİT Başkanı İbrahim Kalın, diğer yanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş öbür tarafta ise İmralı heyeti tam bir mekik diplomasisi yürütüyor.
Peki sonuç ne? Sonuç şu; Meclis tatile girmeden önce bu yaz PKK’nın tasfiyesiyle ilgili yasal düzenleme Meclis’ten çıkacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onun ardından PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili mekanizmalar ve teyit müessesi devreye girecek.