https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/bakan-gurlek-acikladi-orman-yanginlariyla-ilgili-6-supheli-tutuklandi-1107721812.html

Bakan Gürlek açıkladı: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Bakan Gürlek açıkladı: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınına ilişkin adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek, şu ana kadar... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T14:42+0300

2026-08-02T14:42+0300

2026-08-02T14:42+0300

türki̇ye

akın gürlek

adalet

adalet bakanlığı

yangın

yangın alarmı

yangın söndürme

yangın felaketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104327127_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_1c0019549e6121fcc820becb8e6b727d.jpg

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından takip ettiğini açıkladı.1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmaların devam ettiğini aktaran Bakan Gürlek, ''Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/orman-yanginlarinda-son-durum-bakan-yumaklidan-yeni-aciklama-1107717510.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akın gürlek, adalet, adalet bakanlığı, yangın, yangın alarmı, yangın söndürme, yangın felaketi