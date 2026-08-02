https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/bakan-gurlek-acikladi-orman-yanginlariyla-ilgili-6-supheli-tutuklandi-1107721812.html
Bakan Gürlek açıkladı: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek açıkladı: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınına ilişkin adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek, şu ana kadar... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T14:42+0300
2026-08-02T14:42+0300
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından takip ettiğini açıkladı.1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmaların devam ettiğini aktaran Bakan Gürlek, ''Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/orman-yanginlarinda-son-durum-bakan-yumaklidan-yeni-aciklama-1107717510.html
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akın gürlek, adalet, adalet bakanlığı, yangın, yangın alarmı, yangın söndürme, yangın felaketi
akın gürlek, adalet, adalet bakanlığı, yangın, yangın alarmı, yangın söndürme, yangın felaketi
Bakan Gürlek açıkladı: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınına ilişkin adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek, şu ana kadar 29 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 6'sının tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından takip ettiğini açıkladı.
1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmaların devam ettiğini aktaran Bakan Gürlek, ''Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir'' dedi.