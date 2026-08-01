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Orman yangınlarında son durum: Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama
Orman yangınlarında son durum: Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tepe Mahallesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.Bakan Yumaklı ayrıca, İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade etti.Aydın ve Balıkesir'de çalışmalar sürüyorYeşil vatanı korumak için ekiplerin hava ve kara unsurlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Yumaklı, Aydın'ın Çine ilçesi ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yangınları tamamen kontrol altına almak için müdahalenin devam ettiğini kaydetti.Vatandaşlara uyarıVatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/aydindaki-orman-yangini-3-gununde-ekipler-kritik-bolgede-yogunlasti-1107703292.html
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türkiye, i̇brahim yumaklı, antalya, balıkesir, orman yangını
türkiye, i̇brahim yumaklı, antalya, balıkesir, orman yangını

Orman yangınlarında son durum: Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama

21:45 01.08.2026
© AA / Miraç KayaBalıkesir
Balıkesir - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© AA / Miraç Kaya
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, İzmir'in Buca ilçesindeki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.
Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tepe Mahallesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Bakan Yumaklı ayrıca, İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade etti.

Aydın ve Balıkesir'de çalışmalar sürüyor

Yeşil vatanı korumak için ekiplerin hava ve kara unsurlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Yumaklı, Aydın'ın Çine ilçesi ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yangınları tamamen kontrol altına almak için müdahalenin devam ettiğini kaydetti.

Vatandaşlara uyarı

Vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

Yeşil vatan hepimizin. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verelim. Bir kıvılcım, bir ormanı yok edebilir.

Marmara Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
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Marmara Adası'nda orman yangını: Yerleşim yerleri yakınında alevler yükseldi
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