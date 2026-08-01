https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/zaharova-ispanyadaki-gocmen-krizi-uzerinden-rusyayi-suclayan-kiev-rejimi-tam-bir-curume-icinde-1107700060.html
Zaharova: İspanya’daki göçmen krizi üzerinden Rusya’yı suçlayan Kiev rejimi tam bir çürüme içinde
Zaharova: İspanya’daki göçmen krizi üzerinden Rusya’yı suçlayan Kiev rejimi tam bir çürüme içinde
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İspanya’nın Kuzey Afrika'daki anklavı Ceuta’da yaşanan göçmen kriziyle ilgili Rusya'yı ‘propaganda... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T00:30+0300
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mariya zaharova
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ukrayna
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ceuta
göçmen krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga’nın, İspanya’ya bağlı Ceuta kentindeki göçmen krizi ekseninde “Rusya’nın geniş çaplı bir propaganda kampanyası yürüttüğü” yönündeki iddialarına yanıt verdi.Telegram kanalından yaptığı açıklamada Sibiga’nın sözlerini alıntılayan Zaharova, Avrupa Birliği’ndeki göçmen krizine ilişkin Batılı ülkelerin kendi aralarındaki tartışmalara atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ispanya-basbakani-sanchez-bolunmenin-zamani-degil-1107698767.html
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kiev
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, andrey sibiga, i̇spanya, ceuta, göçmen krizi, avrupa birliği, rusya, abd dışişleri bakanlığı
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Zaharova: İspanya’daki göçmen krizi üzerinden Rusya’yı suçlayan Kiev rejimi tam bir çürüme içinde
00:30 01.08.2026 (güncellendi: 00:31 01.08.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İspanya’nın Kuzey Afrika'daki anklavı Ceuta’da yaşanan göçmen kriziyle ilgili Rusya'yı ‘propaganda kampanyası yürütmekle’ suçlayan Ukrayna yönetimine sert tepki göstererek, Kiev rejiminin “içler acısı bir çürüme içinde” olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga’nın, İspanya’ya bağlı Ceuta kentindeki göçmen krizi ekseninde “Rusya’nın geniş çaplı bir propaganda kampanyası yürüttüğü” yönündeki iddialarına yanıt verdi.
Telegram kanalından yaptığı açıklamada Sibiga’nın sözlerini alıntılayan Zaharova, Avrupa Birliği’ndeki göçmen krizine ilişkin Batılı ülkelerin kendi aralarındaki tartışmalara atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:
Bana sadece ilginç gelen şu: ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesine, Avrupa Birliği’nde yaşanan göçmen kargaşasıyla ilgili materyalleri de biz mi yerleştirdik? ABD, Almanya, İtalya, Fransa ve diğer ülkelerin birbirlerine yönelik çağrıları da sözde ‘Kremlin hackerlarının’ sistemi hacklemesinin bir sonucu mu? Bu Kiev rejimi ne kadar da içler acısı bir çürüme içinde.