Zaharova: İspanya’daki göçmen krizi üzerinden Rusya’yı suçlayan Kiev rejimi tam bir çürüme içinde

Bana sadece ilginç gelen şu: ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesine, Avrupa Birliği’nde yaşanan göçmen kargaşasıyla ilgili materyalleri de biz mi yerleştirdik? ABD, Almanya, İtalya, Fransa ve diğer ülkelerin birbirlerine yönelik çağrıları da sözde ‘Kremlin hackerlarının’ sistemi hacklemesinin bir sonucu mu? Bu Kiev rejimi ne kadar da içler acısı bir çürüme içinde.