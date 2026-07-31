https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ispanya-basbakani-sanchez-bolunmenin-zamani-degil-1107698767.html

İspanya Başbakanı Sanchez: Bölünmenin zamanı değil

İspanya Başbakanı Sanchez: Bölünmenin zamanı değil

Sputnik Türkiye

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması yönündeki çağrılara karşı AB ülkelerine 'AB anlaşmalarına ve... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T21:55+0300

2026-07-31T21:55+0300

2026-07-31T21:55+0300

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB üye devletlerine, İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması yönündeki çağrılar karşısında birlik içinde kalmaları çağrısında bulundu.Sanchez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Dün, binlerce Faslı, Fas ile İspanya'nın Ceuta yerleşim bölgesi arasındaki sınırda toplandı. Yüzlercesi İspanyol topraklarına girmeyi başardı. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, göçmen krizi nedeniyle İspanya ile Schengen Anlaşmasını askıya almayı düşündüğünü söylemişti.İtalya'ya ek olarak Çek Cumhuriyeti, Finlandiya ve Danimarka da dahil olmak üzere birçok AB ülkesinin yetkilileri, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta yerleşim bölgesine gelen göçmen akını nedeniyle İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması çağrısında bulundu.Günün erken saatlerinde, Ceuta Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas, bir günde Fas'tan İspanyol kenti Ceuta'ya yaklaşık 60 bin kişinin girdiğini söyledi. El Pais gazetesinin haberine göre, bunlardan en az 57'si hayatını kaybetti. El Mundo gazetesi ise 25 bin kişinin zaten Fas'a geri döndüğünü bildirdi.Krizin ardından İspanya hükümeti, Ceuta'da güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetleri bölgeye sevk ederken, Sanchez hükümetin tüm imkanlarını seferber ettiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/italya-fastan-gelen-gocmenlerin-ardindan-ispanya-ile-schengen-serbest-seyahat-anlasmasini-askiya-1107694836.html

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