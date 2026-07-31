https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ispanya-basbakani-sanchez-bolunmenin-zamani-degil-1107698767.html
İspanya Başbakanı Sanchez: Bölünmenin zamanı değil
İspanya Başbakanı Sanchez: Bölünmenin zamanı değil
Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması yönündeki çağrılara karşı AB ülkelerine 'AB anlaşmalarına ve... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T21:55+0300
2026-07-31T21:55+0300
2026-07-31T21:55+0300
dünya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
ceuta
avrupa birliği
i̇spanya
fas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104491805_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8edf78daa637bfd95e79fbcc374c1a8.jpg
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB üye devletlerine, İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması yönündeki çağrılar karşısında birlik içinde kalmaları çağrısında bulundu.Sanchez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Dün, binlerce Faslı, Fas ile İspanya'nın Ceuta yerleşim bölgesi arasındaki sınırda toplandı. Yüzlercesi İspanyol topraklarına girmeyi başardı. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, göçmen krizi nedeniyle İspanya ile Schengen Anlaşmasını askıya almayı düşündüğünü söylemişti.İtalya'ya ek olarak Çek Cumhuriyeti, Finlandiya ve Danimarka da dahil olmak üzere birçok AB ülkesinin yetkilileri, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta yerleşim bölgesine gelen göçmen akını nedeniyle İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması çağrısında bulundu.Günün erken saatlerinde, Ceuta Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas, bir günde Fas'tan İspanyol kenti Ceuta'ya yaklaşık 60 bin kişinin girdiğini söyledi. El Pais gazetesinin haberine göre, bunlardan en az 57'si hayatını kaybetti. El Mundo gazetesi ise 25 bin kişinin zaten Fas'a geri döndüğünü bildirdi.Krizin ardından İspanya hükümeti, Ceuta'da güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetleri bölgeye sevk ederken, Sanchez hükümetin tüm imkanlarını seferber ettiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/italya-fastan-gelen-gocmenlerin-ardindan-ispanya-ile-schengen-serbest-seyahat-anlasmasini-askiya-1107694836.html
ceuta
i̇spanya
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104491805_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4dec3c16720fe29fea26eec5cd003ff2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, ceuta, avrupa birliği, i̇spanya, fas
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, ceuta, avrupa birliği, i̇spanya, fas
İspanya Başbakanı Sanchez: Bölünmenin zamanı değil
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması yönündeki çağrılara karşı AB ülkelerine 'AB anlaşmalarına ve verilere saygı' hatırlatması yaparak "Bölünmenin zamanı değil" dedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB üye devletlerine, İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması yönündeki çağrılar karşısında birlik içinde kalmaları çağrısında bulundu.
Sanchez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Dayanışma ve empati isteğe bağlıdır.
Ama Avrupa anlaşmalarına ve verilere saygı öyle değildir.
Frontex'e göre 2021–2026 yılları arasında düzensiz giriş sayıları:
İtalya üzerinden: 478.600
Batı Balkanlar üzerinden: 340.600
Yunanistan üzerinden: 259.800
İspanya üzerinden: 234.760
Doğu sınırı üzerinden: 48.000
Bölünmenin zamanı değil. Güçlü ve birlik içinde bir Avrupa Birliği inşa etmeye devam etme zamanı.
Dün, binlerce Faslı, Fas ile İspanya'nın Ceuta yerleşim bölgesi arasındaki sınırda toplandı. Yüzlercesi İspanyol topraklarına girmeyi başardı. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, göçmen krizi nedeniyle İspanya ile Schengen Anlaşmasını askıya almayı düşündüğünü söylemişti.
İtalya'ya ek olarak Çek Cumhuriyeti, Finlandiya ve Danimarka da dahil olmak üzere birçok AB ülkesinin yetkilileri, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta yerleşim bölgesine gelen göçmen akını nedeniyle İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması çağrısında bulundu.
Günün erken saatlerinde, Ceuta Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas, bir günde Fas'tan İspanyol kenti Ceuta'ya yaklaşık 60 bin kişinin girdiğini söyledi. El Pais gazetesinin haberine göre, bunlardan en az 57'si hayatını kaybetti. El Mundo gazetesi ise 25 bin kişinin zaten Fas'a geri döndüğünü bildirdi.
Krizin ardından İspanya hükümeti, Ceuta'da güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetleri bölgeye sevk ederken, Sanchez hükümetin tüm imkanlarını seferber ettiğini duyurmuştu.