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Kontrolden çıkan SpaceX roketi Ay'a çarpacak: Krater oluşturması bekleniyor
Kontrolden çıkan SpaceX roketi Ay'a çarpacak: Krater oluşturması bekleniyor
Sputnik Türkiye
SpaceX'in 2025 yılında iki Ay aracı fırlatmak için kullandığı roketin üst kademesi, kontrolsüz şekilde Ay'a doğru ilerliyor. Bilim insanlarının hesaplamalarına... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T19:27+0300
2026-08-01T19:27+0300
yaşam
ay
spacex
falcon 9
bilim
çarpışma
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SpaceX'in 2025 yılında iki özel Ay aracını uzaya taşıyan Falcon 9 roketinin üst kademesi, yörüngede başıboş kaldıktan sonra Ay'a çarpma rotasına girdi.Uzmanların hesaplamalarına göre roket parçası, 6 Ağustos Çarşamba günü Ay'ın aydınlık yüzündeki Einstein Krateri yakınlarına yaklaşık 8 bin 700 kilometre/saat hızla çarpacak.Yeni bir krater oluşması bekleniyorBilim insanları, çarpışmanın yaklaşık 3 ton TNT'ye eşdeğer enerji açığa çıkaracağını ve Ay yüzeyinde yaklaşık 27 metre çapında, 5 metre derinliğinde bir krater oluşturacağını öngörüyor.Çarpışma sırasında oluşacak ışık parlamasının Dünya'dan görülmesinin zor olduğu belirtilirken, uzaya yükselecek toz ve kaya parçalarının teleskoplarla onlarca dakika boyunca izlenebileceği ifade edildi.NASA ve Güney Kore'nin Ay araçları gözlem yapacakNASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) uydusu ile Güney Kore'nin Danuri Ay yörünge aracı, çarpışma öncesi ve sonrasında bölgenin görüntülerini alacak.Bilim insanları, bu gözlemlerin hem Ay yüzeyinin yapısının daha iyi anlaşılmasına hem de gelecekte Ay'da görev yapacak astronotlar için uzay enkazı riskinin değerlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.Uzay çöpleri yeniden gündemdeUzay takip uzmanları, bu olayın doğrudan bir tehlike oluşturmadığını ancak Dünya yörüngesinde ve Ay çevresinde giderek artan uzay çöplerine dikkat çektiğini vurguluyor.Uzmanlara göre, roket üst kademesi görev sonunda Güneş yörüngesine yönlendirilebilirdi. Bunun yerine kontrolsüz şekilde Ay'a yaklaşması, gelecekte Ay'da kurulması planlanan kalıcı üsler için uzay trafiğinin daha etkin yönetilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.Bu olay, 2022 yılında Çin'e ait bir roket parçasının Ay'ın uzak yüzüne çarpmasının ardından bilinen ikinci istem dışı Ay çarpışması olarak kayıtlara geçecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/bilim-insanlari-kesfetti-insan-dnasinda-bilinmeyen-antik-bir-insan-turunun-izleri-bulundu-1107688868.html
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ay, spacex, falcon 9, bilim, çarpışma
ay, spacex, falcon 9, bilim, çarpışma

Kontrolden çıkan SpaceX roketi Ay'a çarpacak: Krater oluşturması bekleniyor

19:27 01.08.2026
© REUTERS NASAArtemis 2 görevinden yeni Dünya ve Ay kareleri
Artemis 2 görevinden yeni Dünya ve Ay kareleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© REUTERS NASA
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SpaceX'in 2025 yılında iki Ay aracı fırlatmak için kullandığı roketin üst kademesi, kontrolsüz şekilde Ay'a doğru ilerliyor. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre roket parçaları 6 Ağustos'ta Ay'ın aydınlık yüzüne çarpacak.
SpaceX'in 2025 yılında iki özel Ay aracını uzaya taşıyan Falcon 9 roketinin üst kademesi, yörüngede başıboş kaldıktan sonra Ay'a çarpma rotasına girdi.
Uzmanların hesaplamalarına göre roket parçası, 6 Ağustos Çarşamba günü Ay'ın aydınlık yüzündeki Einstein Krateri yakınlarına yaklaşık 8 bin 700 kilometre/saat hızla çarpacak.

Yeni bir krater oluşması bekleniyor

Bilim insanları, çarpışmanın yaklaşık 3 ton TNT'ye eşdeğer enerji açığa çıkaracağını ve Ay yüzeyinde yaklaşık 27 metre çapında, 5 metre derinliğinde bir krater oluşturacağını öngörüyor.
Çarpışma sırasında oluşacak ışık parlamasının Dünya'dan görülmesinin zor olduğu belirtilirken, uzaya yükselecek toz ve kaya parçalarının teleskoplarla onlarca dakika boyunca izlenebileceği ifade edildi.

NASA ve Güney Kore'nin Ay araçları gözlem yapacak

NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) uydusu ile Güney Kore'nin Danuri Ay yörünge aracı, çarpışma öncesi ve sonrasında bölgenin görüntülerini alacak.
Bilim insanları, bu gözlemlerin hem Ay yüzeyinin yapısının daha iyi anlaşılmasına hem de gelecekte Ay'da görev yapacak astronotlar için uzay enkazı riskinin değerlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Uzay çöpleri yeniden gündemde

Uzay takip uzmanları, bu olayın doğrudan bir tehlike oluşturmadığını ancak Dünya yörüngesinde ve Ay çevresinde giderek artan uzay çöplerine dikkat çektiğini vurguluyor.
Uzmanlara göre, roket üst kademesi görev sonunda Güneş yörüngesine yönlendirilebilirdi. Bunun yerine kontrolsüz şekilde Ay'a yaklaşması, gelecekte Ay'da kurulması planlanan kalıcı üsler için uzay trafiğinin daha etkin yönetilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Bu olay, 2022 yılında Çin'e ait bir roket parçasının Ay'ın uzak yüzüne çarpmasının ardından bilinen ikinci istem dışı Ay çarpışması olarak kayıtlara geçecek.
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