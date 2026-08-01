https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-odessa-ve-nikolayev-limanlarina-yeni-saldirilar-duzenlendi-1107713730.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Odessa ve Nikolayev limanlarına yeni saldırılar düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Odessa ve Nikolayev limanlarına yeni saldırılar düzenlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna hizmet veren liman altyapısının ve insansız deniz araçları için kullanılan bir römorkörün hedef alındığını açıkladı. 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T17:57+0300
2026-08-01T17:57+0300
2026-08-01T17:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
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nikolayev
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liman
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait liman ve deniz araçlarına yönelik yeni operasyonlar gerçekleştirdiğini bildirdi.Operasyonun detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, "Odessa limanında akaryakıt ve madeni yağ depolama tankları vurulurken, Nikolayev limanında insansız deniz araçlarının (İDA) kullanımı için özel olarak donatılmış bir deniz römorkörü hedef alındı" ifadelerine yer verildi.Saldırıların doğrudan Ukrayna ordusunun askeri ve lojistik kapasitesini zayıflatmak amacıyla düzenlendiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rusya-ilerleyisini-surduruyor-rus-birlikleri-zaporojye-ve-harkov-bolgelerinde-iki-yerlesimde-1107707550.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı, nikolayev, odessa, liman, rus silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı, nikolayev, odessa, liman, rus silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Odessa ve Nikolayev limanlarına yeni saldırılar düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna hizmet veren liman altyapısının ve insansız deniz araçları için kullanılan bir römorkörün hedef alındığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait liman ve deniz araçlarına yönelik yeni operasyonlar gerçekleştirdiğini bildirdi.
Operasyonun detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, "Odessa limanında akaryakıt ve madeni yağ depolama tankları vurulurken, Nikolayev limanında insansız deniz araçlarının (İDA) kullanımı için özel olarak donatılmış bir deniz römorkörü hedef alındı" ifadelerine yer verildi.
Saldırıların doğrudan Ukrayna ordusunun askeri ve lojistik kapasitesini zayıflatmak amacıyla düzenlendiği vurgulandı.