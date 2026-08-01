Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-odessa-ve-nikolayev-limanlarina-yeni-saldirilar-duzenlendi-1107713730.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Odessa ve Nikolayev limanlarına yeni saldırılar düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Odessa ve Nikolayev limanlarına yeni saldırılar düzenlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna hizmet veren liman altyapısının ve insansız deniz araçları için kullanılan bir römorkörün hedef alındığını açıkladı. 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T17:57+0300
2026-08-01T17:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
saldırı
nikolayev
odessa
liman
rus silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_0:70:3394:1979_1920x0_80_0_0_6469f41a744b3c70abcd38d2b9f7bd0a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait liman ve deniz araçlarına yönelik yeni operasyonlar gerçekleştirdiğini bildirdi.Operasyonun detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, "Odessa limanında akaryakıt ve madeni yağ depolama tankları vurulurken, Nikolayev limanında insansız deniz araçlarının (İDA) kullanımı için özel olarak donatılmış bir deniz römorkörü hedef alındı" ifadelerine yer verildi.Saldırıların doğrudan Ukrayna ordusunun askeri ve lojistik kapasitesini zayıflatmak amacıyla düzenlendiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rusya-ilerleyisini-surduruyor-rus-birlikleri-zaporojye-ve-harkov-bolgelerinde-iki-yerlesimde-1107707550.html
ukrayna
nikolayev
odessa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_0b72a41d1183cf5ee9e52e88b9ebbb2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı, nikolayev, odessa, liman, rus silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı, nikolayev, odessa, liman, rus silahlı kuvvetleri

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Odessa ve Nikolayev limanlarına yeni saldırılar düzenlendi

17:57 01.08.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna hizmet veren liman altyapısının ve insansız deniz araçları için kullanılan bir römorkörün hedef alındığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait liman ve deniz araçlarına yönelik yeni operasyonlar gerçekleştirdiğini bildirdi.
Operasyonun detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, "Odessa limanında akaryakıt ve madeni yağ depolama tankları vurulurken, Nikolayev limanında insansız deniz araçlarının (İDA) kullanımı için özel olarak donatılmış bir deniz römorkörü hedef alındı" ifadelerine yer verildi.
Saldırıların doğrudan Ukrayna ordusunun askeri ve lojistik kapasitesini zayıflatmak amacıyla düzenlendiği vurgulandı.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya ilerleyişini sürdürüyor: Rus birlikleri Zaporojye ve Harkov bölgelerinde iki yerleşimde kontrol sağladı
14:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала