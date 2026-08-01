https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-odessa-ve-nikolayev-limanlarina-yeni-saldirilar-duzenlendi-1107713730.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Odessa ve Nikolayev limanlarına yeni saldırılar düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Odessa ve Nikolayev limanlarına yeni saldırılar düzenlendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna hizmet veren liman altyapısının ve insansız deniz araçları için kullanılan bir römorkörün hedef alındığını açıkladı. 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T17:57+0300

2026-08-01T17:57+0300

2026-08-01T17:57+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

saldırı

nikolayev

odessa

liman

rus silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait liman ve deniz araçlarına yönelik yeni operasyonlar gerçekleştirdiğini bildirdi.Operasyonun detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, "Odessa limanında akaryakıt ve madeni yağ depolama tankları vurulurken, Nikolayev limanında insansız deniz araçlarının (İDA) kullanımı için özel olarak donatılmış bir deniz römorkörü hedef alındı" ifadelerine yer verildi.Saldırıların doğrudan Ukrayna ordusunun askeri ve lojistik kapasitesini zayıflatmak amacıyla düzenlendiği vurgulandı.

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ukrayna

nikolayev

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı, nikolayev, odessa, liman, rus silahlı kuvvetleri