https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rusya-ilerleyisini-surduruyor-rus-birlikleri-zaporojye-ve-harkov-bolgelerinde-iki-yerlesimde-1107707550.html

Rusya ilerleyişini sürdürüyor: Rus birlikleri Zaporojye ve Harkov bölgelerinde iki yerleşimde kontrol sağladı

Rusya ilerleyişini sürdürüyor: Rus birlikleri Zaporojye ve Harkov bölgelerinde iki yerleşimde kontrol sağladı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, operasyona devam eden Rus birliklerin Zaporojye ve Harkov bölgelerinde olmak üzere 2 yerleşimde kontrolü ele geçirdiğini bildirdi. 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T14:21+0300

2026-08-01T14:21+0300

2026-08-01T14:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

harkov

zaporojye bölgesi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi’nde Lyubitskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nde Olgovka yerleşiminde kontrol sağladı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.330 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak İHA ve parçalarını üreten ve depolayan askeri sanayi tesislerini, ayrıca 152 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 15 güdümlü uçak bombası ve 743 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rus-ordusu-iki-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1107577048.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, harkov, zaporojye bölgesi