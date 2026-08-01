https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rusya-ilerleyisini-surduruyor-rus-birlikleri-zaporojye-ve-harkov-bolgelerinde-iki-yerlesimde-1107707550.html
Rusya ilerleyişini sürdürüyor: Rus birlikleri Zaporojye ve Harkov bölgelerinde iki yerleşimde kontrol sağladı
Rusya ilerleyişini sürdürüyor: Rus birlikleri Zaporojye ve Harkov bölgelerinde iki yerleşimde kontrol sağladı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, operasyona devam eden Rus birliklerin Zaporojye ve Harkov bölgelerinde olmak üzere 2 yerleşimde kontrolü ele geçirdiğini bildirdi. 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T14:21+0300
2026-08-01T14:21+0300
2026-08-01T14:21+0300
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rus ordusu
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
harkov
zaporojye bölgesi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi’nde Lyubitskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nde Olgovka yerleşiminde kontrol sağladı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.330 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak İHA ve parçalarını üreten ve depolayan askeri sanayi tesislerini, ayrıca 152 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 15 güdümlü uçak bombası ve 743 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rus-ordusu-iki-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1107577048.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, harkov, zaporojye bölgesi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, harkov, zaporojye bölgesi
Rusya ilerleyişini sürdürüyor: Rus birlikleri Zaporojye ve Harkov bölgelerinde iki yerleşimde kontrol sağladı
Rusya Savunma Bakanlığı, operasyona devam eden Rus birliklerin Zaporojye ve Harkov bölgelerinde olmak üzere 2 yerleşimde kontrolü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi’nde Lyubitskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nde Olgovka yerleşiminde kontrol sağladı.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.330 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak İHA ve parçalarını üreten ve depolayan askeri sanayi tesislerini, ayrıca 152 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 15 güdümlü uçak bombası ve 743 uçak tipi İHA önledi.