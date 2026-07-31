https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/bilim-insanlari-kesfetti-insan-dnasinda-bilinmeyen-antik-bir-insan-turunun-izleri-bulundu-1107688868.html
Bilim insanları keşfetti: İnsan DNA'sında bilinmeyen antik bir insan türünün izleri bulundu
Bilim insanları keşfetti: İnsan DNA'sında bilinmeyen antik bir insan türünün izleri bulundu
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, günümüzde yaşayan insanların DNA'sında, daha önce ne fosili ne de genomu bulunan bilinmeyen antik bir insan soyuna ait genetik izler tespit... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T16:59+0300
2026-07-31T16:59+0300
2026-07-31T16:59+0300
yaşam
neandertal
dna
gen
insanlık
afrika
asya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1f/1107688713_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_aa7f90daf839ce4a075e66524d824f02.png
Science dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, modern insanların DNA'sında yalnızca Neandertal ve Denisova insanlarından değil, bugüne kadar tanımlanmamış başka bir antik insan soyundan da genetik miras bulunduğunu ortaya koydu.Araştırmacılar, yaşayan insanların genomunu analiz eden yeni bir yöntem kullanarak, bu gizemli insan soyuna ait izleri Afrika, Avrupa, Asya ve Okyanusya dahil incelenen tüm popülasyonlarda tespit etti. Bulgular, bu genetik karışımın insanların Afrika'dan göç etmesinden önce gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor.Yeni yöntem gizli genetik izleri ortaya çıkardıAraştırmacılar, TRACE adı verilen yeni analiz yöntemiyle antik insan türlerine ait kemik veya DNA örneği olmadan da eski genetik izleri tespit edebildi.Yöntem, günümüzde yaşayan insanların DNA'sındaki kalıtım ağacını inceleyerek olağan dışı derecede eski genetik parçaları belirledi. Analizler, modern insanların genomunun yaklaşık yüzde 0.5 ila 1.1'inin bugüne kadar tanımlanmamış bu antik insan soyundan geldiğini gösterdi.Gizemli soyun kimliği bilinmiyorAraştırmacılar, söz konusu genetik izlerin ne Neandertal ne de Denisova insanına ait olduğunu belirledi.Bilgisayar modellerine göre bu bilinmeyen soy, Neandertal-Denisova ortak soyundan 500 bin yıldan daha uzun süre önce ayrılmış olabilir. Ancak araştırmacılar, mevcut verilerle bu grubun hangi insan türüne ait olduğunun kesin olarak belirlenemediğini vurguladı.İnsanlık tarihine yeni bakışAraştırma ayrıca daha önce 'arkaik çöller' olarak adlandırılan ve Neandertal ile Denisova DNA'sının bulunmadığı düşünülen bazı genom bölgelerinde de bu gizemli insan soyuna ait izler bulunduğunu ortaya koydu.Bilim insanlarına göre bu bulgular, modern insanların geçmişte farklı insan türleriyle sanılandan çok daha fazla gen alışverişinde bulunduğunu gösteriyor ve insan evrimine ilişkin mevcut tabloyu yeniden şekillendirebilecek önemli ipuçları sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/pakistanda-cig-felaketi-dunyaca-unlu-dagcilarin-da-yer-aldigi-10-kisilik-ekipten-4unun-cansiz-1107680908.html
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1f/1107688713_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_b29d084ceb8f06ebeccd13933125ee93.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
neandertal, dna, gen, insanlık, afrika, asya
neandertal, dna, gen, insanlık, afrika, asya
Bilim insanları keşfetti: İnsan DNA'sında bilinmeyen antik bir insan türünün izleri bulundu
Bilim insanları, günümüzde yaşayan insanların DNA'sında, daha önce ne fosili ne de genomu bulunan bilinmeyen antik bir insan soyuna ait genetik izler tespit etti. Araştırma, insanlık tarihinin sanılandan çok daha karmaşık olabileceğine işaret ediyor.
Science dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, modern insanların DNA'sında yalnızca Neandertal ve Denisova insanlarından değil, bugüne kadar tanımlanmamış başka bir antik insan soyundan da genetik miras bulunduğunu ortaya koydu.
Araştırmacılar, yaşayan insanların genomunu analiz eden yeni bir yöntem kullanarak, bu gizemli insan soyuna ait izleri Afrika, Avrupa, Asya ve Okyanusya dahil incelenen tüm popülasyonlarda tespit etti. Bulgular, bu genetik karışımın insanların Afrika'dan göç etmesinden önce gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor.
Yeni yöntem gizli genetik izleri ortaya çıkardı
Araştırmacılar, TRACE adı verilen yeni analiz yöntemiyle antik insan türlerine ait kemik veya DNA örneği olmadan da eski genetik izleri tespit edebildi.
Yöntem, günümüzde yaşayan insanların DNA'sındaki kalıtım ağacını inceleyerek olağan dışı derecede eski genetik parçaları belirledi. Analizler, modern insanların genomunun yaklaşık yüzde 0.5 ila 1.1'inin bugüne kadar tanımlanmamış bu antik insan soyundan geldiğini gösterdi.
Gizemli soyun kimliği bilinmiyor
Araştırmacılar, söz konusu genetik izlerin ne Neandertal ne de Denisova insanına ait olduğunu belirledi.
Bilgisayar modellerine göre bu bilinmeyen soy, Neandertal-Denisova ortak soyundan 500 bin yıldan daha uzun süre önce ayrılmış olabilir. Ancak araştırmacılar, mevcut verilerle bu grubun hangi insan türüne ait olduğunun kesin olarak belirlenemediğini vurguladı.
İnsanlık tarihine yeni bakış
Araştırma ayrıca daha önce 'arkaik çöller' olarak adlandırılan ve Neandertal ile Denisova DNA'sının bulunmadığı düşünülen bazı genom bölgelerinde de bu gizemli insan soyuna ait izler bulunduğunu ortaya koydu.
Bilim insanlarına göre bu bulgular, modern insanların geçmişte farklı insan türleriyle sanılandan çok daha fazla gen alışverişinde bulunduğunu gösteriyor ve insan evrimine ilişkin mevcut tabloyu yeniden şekillendirebilecek önemli ipuçları sunuyor.