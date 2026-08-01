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İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek programlar nedeniyle Fatih ilçesindeki bazı yolların 16 Ağustos'a kadar belirli günler... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul
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fatih
emniyet müdürlüğü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek programlar kapsamında bölgede geçici trafik düzenlemesi yapılacağını açıkladı.Açıklamaya göre, uygulama bugünden itibaren başlayacak ve 3-10 Ağustos tarihleri hariç olmak üzere 16 Ağustos'a kadar devam edecek.Hangi yollar trafiğe kapatılacak?Program günlerinde saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar şu yollar araç trafiğine kapalı olacak:Kapalı yolları kullanacak sürücülere Kennedy Caddesi ile sahil yolunu alternatif güzergah olarak kullanmaları çağrısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/istanbulda-toplu-ulasimda-onemli-degisiklik-kadikoyde-13-iett-hattinin-son-duragi-degisti-1107706348.html
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i̇stanbul, trafik, kadir topbaş, fatih, emniyet müdürlüğü
i̇stanbul, trafik, kadir topbaş, fatih, emniyet müdürlüğü

İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak

15:06 01.08.2026
© AAİstanbul trafik düzenlemesi
İstanbul trafik düzenlemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek programlar nedeniyle Fatih ilçesindeki bazı yolların 16 Ağustos'a kadar belirli günler trafiğe kapatılacağını duyurdu. 3-10 Ağustos tarihleri hariç uygulanacak trafik düzenlemesi kapsamında sürücüler için Kennedy Caddesi alternatif güzergah olarak belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek programlar kapsamında bölgede geçici trafik düzenlemesi yapılacağını açıkladı.
Açıklamaya göre, uygulama bugünden itibaren başlayacak ve 3-10 Ağustos tarihleri hariç olmak üzere 16 Ağustos'a kadar devam edecek.

Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Program günlerinde saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar şu yollar araç trafiğine kapalı olacak:
Sahil kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı
Vefa Karakurdu Üst Geçidi
Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İDO arasındaki iç kısımda kalan tali yol
Kapalı yolları kullanacak sürücülere Kennedy Caddesi ile sahil yolunu alternatif güzergah olarak kullanmaları çağrısında bulunuldu.
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