https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/istanbulda-bazi-yollar-14-gun-trafige-kapali-olacak-1107708902.html

İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak

İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek programlar nedeniyle Fatih ilçesindeki bazı yolların 16 Ağustos'a kadar belirli günler... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T15:06+0300

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2026-08-01T15:06+0300

türki̇ye

i̇stanbul

trafik

kadir topbaş

fatih

emniyet müdürlüğü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek programlar kapsamında bölgede geçici trafik düzenlemesi yapılacağını açıkladı.Açıklamaya göre, uygulama bugünden itibaren başlayacak ve 3-10 Ağustos tarihleri hariç olmak üzere 16 Ağustos'a kadar devam edecek.Hangi yollar trafiğe kapatılacak?Program günlerinde saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar şu yollar araç trafiğine kapalı olacak:Kapalı yolları kullanacak sürücülere Kennedy Caddesi ile sahil yolunu alternatif güzergah olarak kullanmaları çağrısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/istanbulda-toplu-ulasimda-onemli-degisiklik-kadikoyde-13-iett-hattinin-son-duragi-degisti-1107706348.html

türki̇ye

i̇stanbul

fatih

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i̇stanbul, trafik, kadir topbaş, fatih, emniyet müdürlüğü