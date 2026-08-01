İstanbul'da toplu ulaşımda önemli değişiklik: Kadıköy'de 13 İETT hattının son durağı değişti
14:40 01.08.2026 (güncellendi: 14:49 01.08.2026)
İstanbul'da toplu ulaşımda önemli değişiklik: Kadıköy'de 13 İETT hattının son durağı değişti
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Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronlarını kaldırma kararı aldı. UKOME tarafından kabul edilen düzenlemeyle 13 İETT hattının son durağı Uzunçayır Peron Alanı'na taşınırken, 9 otobüs hattı hizmetten kaldırılacak. Ayrıca 26 hat, 286 araç ve günlük 2 bin 461 sefer Kadıköy Rıhtım bölgesinden çekilecek.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen kararla, Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında Kadıköy Rıhtım bölgesindeki otobüs yoğunluğunun azaltılması ve trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor.
Yeni düzenleme doğrultusunda, bölgedeki otobüs peronları kaldırılacak ve birçok İETT hattı Uzunçayır Peron Alanı'ndan hizmet vermeye başlayacak.
13 İETT hattının son durağı Uzunçayır oluyor
Düzenleme kapsamında Kadıköy'e hizmet veren 13 hattın son durağı Uzunçayır Peronları olarak değiştirilecek.
Son durağı değişen İETT hatları şunlar:
319 Kayışdağı – Kadıköy
14BK Çekmeköy/Parseller Mahallesi – Kadıköy
20Ü Ümraniye Tepeüstü – Kadıköy
19 Ferhatpaşa / Yeditepe Üniversitesi – Kadıköy
19T Ferhatpaşa – Kadıköy
14DK İnkılap Mahallesi – Libadiye Caddesi / Kadıköy
20E Esatpaşa – Kadıköy
15TK Tokatköy – Kadıköy
130Ş Şifa Mahallesi – Kadıköy
18K Sultanbeyli – Kadıköy
19EK Yenidoğan / Ataşehir – Kadıköy
14A Alemdağ – Kadıköy
18D Sultanbeyli – Kadıköy
Bu hatlar ile hizmete alınacak UK kodlu Uzunçayır–Kadıköy hattı arasında çift yönlü ücretsiz otobüsten otobüse entegrasyon sağlanacak.
Ayrıca 14CE Çekmeköy–Kadıköy hattının güzergahı da Çekmeköy–Dudullu Metro arasında hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenecek.
26 hat ve 286 araç Kadıköy Rıhtım'dan çekilecek
Yeni uygulamayla birlikte 26 hat, 286 otobüs ve günlük 2 bin 461 sefer, Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ile Kadıköy merkezinden çekilecek.
İBB, bu değişiklikle otobüs trafiğini azaltmayı, yaya hareketliliğini artırmayı ve meydan düzenlemesini daha işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor.
Sultanbeyli ve Sancaktepe'de yeni SM hatları devreye giriyor
Toplu ulaşım sisteminin yeniden düzenlenmesi kapsamında Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgelerinde SM kodlu 5 yeni hat hizmete alınacak.
Yeni hatlar şöyle olacak:
SM15 Veysel Karani – Kartal Metro
SM16 Yenidoğan/Samandıra – Kartal Metro
SM17 Yenidoğan/Osmangazi Mahallesi – Kartal Metro
SM18 Sultanbeyli – Hasanpaşa Metro
SM19 Sultanbeyli Mimarsinan – Hasanpaşa Metro
Bu hatlarla birlikte yolcular için ücretsiz aktarma imkanı da sağlanacak.
9 İETT hattı tamamen kaldırılıyor
Proje kapsamında, alternatif ulaşım seçenekleri ve raylı sistem entegrasyonu dikkate alınarak 9 İETT hattı hizmetten kaldırılacak.
Hizmetten kaldırılacak hatlar şunlar:
9K Atatürk Mahallesi/Taşdelen – Kadıköy
10B Bostancı – Kadıköy
10G Ümraniye/Esatpaşa – Kadıköy
14 Yenidoğan/Ümraniye – Kadıköy
14AK Alemdağ – Ziverbey/Kadıköy
14ÇK Şahinbey – Kadıköy
16 Pendik – Kadıköy
19ES Esenşehir – Kadıköy
16S Sabiha Gökçen Havalimanı – Uzunçayır Metrobüs/Harem Peronları
Öte yandan 16S hattının kaldırılmasıyla, KM21 hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzatılacak. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kartal Metro arasındaki yolcu talebinin KM21 hattı tarafından karşılanması hedefleniyor.