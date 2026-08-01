https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/istanbulda-toplu-ulasimda-onemli-degisiklik-kadikoyde-13-iett-hattinin-son-duragi-degisti-1107706348.html

İstanbul'da toplu ulaşımda önemli değişiklik: Kadıköy'de 13 İETT hattının son durağı değişti

İstanbul'da toplu ulaşımda önemli değişiklik: Kadıköy'de 13 İETT hattının son durağı değişti

Sputnik Türkiye

Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronlarını kaldırma kararı aldı. UKOME tarafından kabul edilen düzenlemeyle 13 İETT... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T14:40+0300

2026-08-01T14:40+0300

2026-08-01T14:49+0300

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen kararla, Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında Kadıköy Rıhtım bölgesindeki otobüs yoğunluğunun azaltılması ve trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor.Yeni düzenleme doğrultusunda, bölgedeki otobüs peronları kaldırılacak ve birçok İETT hattı Uzunçayır Peron Alanı'ndan hizmet vermeye başlayacak.13 İETT hattının son durağı Uzunçayır oluyorDüzenleme kapsamında Kadıköy'e hizmet veren 13 hattın son durağı Uzunçayır Peronları olarak değiştirilecek.Son durağı değişen İETT hatları şunlar:Bu hatlar ile hizmete alınacak UK kodlu Uzunçayır–Kadıköy hattı arasında çift yönlü ücretsiz otobüsten otobüse entegrasyon sağlanacak.Ayrıca 14CE Çekmeköy–Kadıköy hattının güzergahı da Çekmeköy–Dudullu Metro arasında hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenecek.26 hat ve 286 araç Kadıköy Rıhtım'dan çekilecekYeni uygulamayla birlikte 26 hat, 286 otobüs ve günlük 2 bin 461 sefer, Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ile Kadıköy merkezinden çekilecek.İBB, bu değişiklikle otobüs trafiğini azaltmayı, yaya hareketliliğini artırmayı ve meydan düzenlemesini daha işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor.Sultanbeyli ve Sancaktepe'de yeni SM hatları devreye giriyorToplu ulaşım sisteminin yeniden düzenlenmesi kapsamında Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgelerinde SM kodlu 5 yeni hat hizmete alınacak.Yeni hatlar şöyle olacak:Bu hatlarla birlikte yolcular için ücretsiz aktarma imkanı da sağlanacak.9 İETT hattı tamamen kaldırılıyorProje kapsamında, alternatif ulaşım seçenekleri ve raylı sistem entegrasyonu dikkate alınarak 9 İETT hattı hizmetten kaldırılacak.Hizmetten kaldırılacak hatlar şunlar:Öte yandan 16S hattının kaldırılmasıyla, KM21 hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzatılacak. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kartal Metro arasındaki yolcu talebinin KM21 hattı tarafından karşılanması hedefleniyor.

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