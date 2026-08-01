Finlandiyalı siyasetçiden Zelenskiy’e çağrı: Rusya ile diyaloğu başlat

Zelenskiy diyalogla ilgilenmiyor, çünkü böyle bir karar aldığı anda Ukrayna’ya akan para kesilecek. Şunu anlamalı ki; NATO üyeliği peşinde koşmaya devam ettiği sürece bu çatışma da devam edecek. Zira NATO’nun genişlemesi, Rusya tarafından varoluşsal bir tehdit olarak görülüyor.