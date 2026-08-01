https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/finlandiyali-siyasetciden-zelenskiye-cagri-rusya-ile-diyalogu-baslat-1107715724.html
Finlandiyalı siyasetçiden Zelenskiy’e çağrı: Rusya ile diyaloğu başlat
Finlandiyalı siyasetçiden Zelenskiy’e çağrı: Rusya ile diyaloğu başlat
Sputnik Türkiye
Finlandiyalı siyasetçi Armando Mema, Vladimir Zelenskiy’ye Rusya ile diyalog başlatma çağrısı yaptı. Saldırıların durdurulmasının yolunun müzakereden geçtiğini... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T20:26+0300
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Finlandiyalı siyasetçi ve Özgürlük İttifakı Partisi üyesi Armando Mema, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin "Patriot füzesi yetersizliğine" dair sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:Kiev’in Rusya topraklarına yönelik saldırılarını da durdurması gerektiğinin altını çizen Mema, “Zelenskiy, Moskova’nın misilleme yapmasını istemiyorsa, Rusya topraklarına saldırmayı bırakmalı” ifadelerini kullanarak, Ukrayna liderinin barışçıl bir çözüm arayışında olmadığını vurguladı.‘Zelenskiy, Ukrayna'ya akan para kesilecek endişesi taşıyor’Finlandiyalı siyasetçi, Zelenskiy’nin masaya oturmaktan kaçınmasının temel nedeninin Batı’dan gelen mali desteği kaybetme korkusu olduğuna dikkat çekti:Zelenskiy, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada Ukrayna’nın Rus füzelerini yeterince engelleyememesinden Batılı ülkeleri sorumlu tutmuş ve sorunun Patriot hava savunma sistemlerindeki mühimmat eksikliğinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.
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finlandiya, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, kiev, nato, patriot, x
Finlandiyalı siyasetçiden Zelenskiy’e çağrı: Rusya ile diyaloğu başlat
Finlandiyalı siyasetçi Armando Mema, Vladimir Zelenskiy’ye Rusya ile diyalog başlatma çağrısı yaptı. Saldırıların durdurulmasının yolunun müzakereden geçtiğini belirten Mema, Kiev'in Rusya topraklarına yönelik hamlelerini de sonlandırması gerektiğini vurguladı.
Finlandiyalı siyasetçi ve Özgürlük İttifakı Partisi üyesi Armando Mema, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin "Patriot füzesi yetersizliğine" dair sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
Zelenskiy, Patriot füzesi yetersizliğinin Moskova’yı Kiev’e yeni saldırılar düzenlemeye teşvik ettiğini söylüyor. Bu doğru değil. Zelenskiy saldırıları durdurmak istiyorsa atabileceği çok basit bir adım var; o da Rusya ile diyaloğu başlatmak.
Kiev’in Rusya topraklarına yönelik saldırılarını da durdurması gerektiğinin altını çizen Mema, “Zelenskiy, Moskova’nın misilleme yapmasını istemiyorsa, Rusya topraklarına saldırmayı bırakmalı” ifadelerini kullanarak, Ukrayna liderinin barışçıl bir çözüm arayışında olmadığını vurguladı.
‘Zelenskiy, Ukrayna'ya akan para kesilecek endişesi taşıyor’
Finlandiyalı siyasetçi, Zelenskiy’nin masaya oturmaktan kaçınmasının temel nedeninin Batı’dan gelen mali desteği kaybetme korkusu olduğuna dikkat çekti:
Zelenskiy diyalogla ilgilenmiyor, çünkü böyle bir karar aldığı anda Ukrayna’ya akan para kesilecek. Şunu anlamalı ki; NATO üyeliği peşinde koşmaya devam ettiği sürece bu çatışma da devam edecek. Zira NATO’nun genişlemesi, Rusya tarafından varoluşsal bir tehdit olarak görülüyor.
Zelenskiy, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada Ukrayna’nın Rus füzelerini yeterince engelleyememesinden Batılı ülkeleri sorumlu tutmuş ve sorunun Patriot hava savunma sistemlerindeki mühimmat eksikliğinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.