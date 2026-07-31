Trump: Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verilmesinden henüz emin değiliz
© AP Photo / Alex BrandonPresident Donald Trump, left, greets Ukraine's Volodymyr Zelensky at the White House, Friday, Oct. 17, 2025, in Washington.
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için üretim lisansı vermesiyle ilgili tartışmalar sürerken Trump'tan Zelenskiy'i 'taca çıkaracak' bir açıklama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için üretim lisansı verilmesi konusunun incelendiğini, ancak bu konuda henüz kesin bir karara varılmadığını belirtti.
ABD basınına konuşan Trump, Patriot sistemlerinin 'çok olağanüstü bir silah' olduğuna dikkat çekti.
Bu tür hassas teknolojilerin lisanslanmasında temkinli davranılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Biz aslında böyle bir teknoloji için herkese lisans dağıtmıyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD basınına konuşan Trump, Patriot sistemlerinin 'çok olağanüstü bir silah' olduğuna dikkat çekti.
Bu tür hassas teknolojilerin lisanslanmasında temkinli davranılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Biz aslında böyle bir teknoloji için herkese lisans dağıtmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Çelişen açıklamalar
Söz konusu açıklama, Vladimir Zelenskiy'in Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından yaptığı ve Trump'ın teknoloji transferini onayladığını iddia ettiği açıklamasından sadece 2 gün sonra geldi.
Bu durum, Washington'ın yardım ve üretim transferi konusundaki duruşuna ve Kiev'in açıklamalarının güvenilirliğine dair soru işaretleri yarattı.
Bu durum, Washington'ın yardım ve üretim transferi konusundaki duruşuna ve Kiev'in açıklamalarının güvenilirliğine dair soru işaretleri yarattı.