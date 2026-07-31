https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-ukraynaya-patriot-uretim-lisansi-verilmesinden-henuz-emin-degiliz-1107687037.html

Trump: Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verilmesinden henüz emin değiliz

Trump: Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verilmesinden henüz emin değiliz

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için üretim lisansı vermesiyle ilgili tartışmalar sürerken Trump'tan Zelenskiy'i 'taca çıkaracak' bir... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T14:51+0300

2026-07-31T14:51+0300

2026-07-31T14:51+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için üretim lisansı verilmesi konusunun incelendiğini, ancak bu konuda henüz kesin bir karara varılmadığını belirtti.ABD basınına konuşan Trump, Patriot sistemlerinin 'çok olağanüstü bir silah' olduğuna dikkat çekti. Bu tür hassas teknolojilerin lisanslanmasında temkinli davranılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Biz aslında böyle bir teknoloji için herkese lisans dağıtmıyoruz" ifadelerini kullandı.Çelişen açıklamalarSöz konusu açıklama, Vladimir Zelenskiy'in Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından yaptığı ve Trump'ın teknoloji transferini onayladığını iddia ettiği açıklamasından sadece 2 gün sonra geldi. Bu durum, Washington'ın yardım ve üretim transferi konusundaki duruşuna ve Kiev'in açıklamalarının güvenilirliğine dair soru işaretleri yarattı.

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abd, washington, kiev, patriot, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna