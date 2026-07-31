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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-ukraynaya-patriot-uretim-lisansi-verilmesinden-henuz-emin-degiliz-1107687037.html
Trump: Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verilmesinden henüz emin değiliz
Trump: Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verilmesinden henüz emin değiliz
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için üretim lisansı vermesiyle ilgili tartışmalar sürerken Trump'tan Zelenskiy'i 'taca çıkaracak' bir... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için üretim lisansı verilmesi konusunun incelendiğini, ancak bu konuda henüz kesin bir karara varılmadığını belirtti.ABD basınına konuşan Trump, Patriot sistemlerinin 'çok olağanüstü bir silah' olduğuna dikkat çekti. Bu tür hassas teknolojilerin lisanslanmasında temkinli davranılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Biz aslında böyle bir teknoloji için herkese lisans dağıtmıyoruz" ifadelerini kullandı.Çelişen açıklamalarSöz konusu açıklama, Vladimir Zelenskiy'in Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından yaptığı ve Trump'ın teknoloji transferini onayladığını iddia ettiği açıklamasından sadece 2 gün sonra geldi. Bu durum, Washington'ın yardım ve üretim transferi konusundaki duruşuna ve Kiev'in açıklamalarının güvenilirliğine dair soru işaretleri yarattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusyada-artpodgotovka-teror-orgutunun-bir-uyesi-gozaltina-alindi-1107684827.html
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abd, washington, kiev, patriot, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna
abd, washington, kiev, patriot, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna

Trump: Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verilmesinden henüz emin değiliz

14:51 31.07.2026
© AP Photo / Alex BrandonPresident Donald Trump, left, greets Ukraine's Volodymyr Zelensky at the White House, Friday, Oct. 17, 2025, in Washington.
President Donald Trump, left, greets Ukraine's Volodymyr Zelensky at the White House, Friday, Oct. 17, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için üretim lisansı vermesiyle ilgili tartışmalar sürerken Trump'tan Zelenskiy'i 'taca çıkaracak' bir açıklama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için üretim lisansı verilmesi konusunun incelendiğini, ancak bu konuda henüz kesin bir karara varılmadığını belirtti.

ABD basınına konuşan Trump, Patriot sistemlerinin 'çok olağanüstü bir silah' olduğuna dikkat çekti.

Bu tür hassas teknolojilerin lisanslanmasında temkinli davranılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Biz aslında böyle bir teknoloji için herkese lisans dağıtmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelişen açıklamalar

Söz konusu açıklama, Vladimir Zelenskiy'in Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından yaptığı ve Trump'ın teknoloji transferini onayladığını iddia ettiği açıklamasından sadece 2 gün sonra geldi.

Bu durum, Washington'ın yardım ve üretim transferi konusundaki duruşuna ve Kiev'in açıklamalarının güvenilirliğine dair soru işaretleri yarattı.
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