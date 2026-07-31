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Türkiye'den Japonya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Japonya'ya taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Japonya'daki depremde hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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türkiye cumhuriyeti
japonya
deprem
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28 Temmuz'da Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetti.Dışişleri Bakanlığı, deprem felaketinin ardından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/japonyadaki-depremde-can-kaybi-artiyor-olu-sayisi-36ya-yukseldi-1107691198.html
türki̇ye
türkiye cumhuriyeti
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türkiye, türkiye cumhuriyeti, japonya, deprem, taziye

Türkiye'den Japonya'ya taziye mesajı

22:42 31.07.2026
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
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Dışişleri Bakanlığı, Japonya'daki depremde hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı.
28 Temmuz'da Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanlığı, deprem felaketinin ardından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

Japonya'nın Kumamoto vilayetindeki depremde çok sayıda can kaybı yaşandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Japon halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
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