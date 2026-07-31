https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/turkiyeden-japonyaya-taziye-mesaji-1107699317.html
Türkiye'den Japonya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Japonya'ya taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Japonya'daki depremde hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T22:42+0300
2026-07-31T22:42+0300
2026-07-31T22:42+0300
türki̇ye
türkiye
türkiye cumhuriyeti
japonya
deprem
taziye
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28 Temmuz'da Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetti.Dışişleri Bakanlığı, deprem felaketinin ardından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/japonyadaki-depremde-can-kaybi-artiyor-olu-sayisi-36ya-yukseldi-1107691198.html
türki̇ye
türkiye cumhuriyeti
japonya
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türkiye, türkiye cumhuriyeti, japonya, deprem, taziye
türkiye, türkiye cumhuriyeti, japonya, deprem, taziye
Türkiye'den Japonya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Japonya'daki depremde hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı.
28 Temmuz'da Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanlığı, deprem felaketinin ardından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
Japonya'nın Kumamoto vilayetindeki depremde çok sayıda can kaybı yaşandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Japon halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.