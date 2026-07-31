https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/japonyadaki-depremde-can-kaybi-artiyor-olu-sayisi-36ya-yukseldi-1107691198.html

Japonya'daki depremde ölü sayısı 36'ya yükseldi, 80 bin hanede su kesintisi

Japonya'daki depremde ölü sayısı 36'ya yükseldi, 80 bin hanede su kesintisi

Sputnik Türkiye

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, 80... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T18:23+0300

2026-07-31T18:23+0300

2026-07-31T18:24+0300

dünya

japonya

kumamoto

pasifik ateş çemberi

japonya meteoroloji ajansı

deprem

can kaybı

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Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 temmuzda meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı.Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Kumamoto Eyalet Valiliği yetkilisi, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini bildirdi.Hayatta kalma ve kurtarma açısından deprem sonrası en kritik zaman dilimi olan ilk 72 saatlik süre, yerel saatle 16.27'de sona erdi.Çatı ve duvarları çöken Aeon Mall alışveriş merkezi ile bacası yıkılan Nippon Paper Industries fabrikası dahil tüm enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Enkazdan yaralı çıkarılan 6 kişinin durumu ciddiyetini korurken, 80 bin haneye su ve 4 bin 500 haneye elektrik ulaştırılamıyor.Eyalet Valiliğinin tahsis ettiği tahliye merkezlerinde halihazırda 9 bini aşkın kişi barınıyor.Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, depremin ardından bölgedeki 53 sağlık tesisinde su veya elektrik kesintisi devam ediyor.Tahliye merkezlerinde barınanlar arasından hafta içinde şimdiye kadar 40'tan fazla kişi, sıcak çarpması dolayısıyla hastaneye kaldırıldı.Deprem bölgesi belediyelerine 'ek bütçe'Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin 56 ülke ve bölgeden, 7 uluslararası kuruluştan taziye mesajı ile destek teklifi aldığını belirtti.Takaiçi, başbakanlık ofisinde düzenlediği acil durum afet müdahale toplantısında, deprem bölgesi belediyelerine yönelik hibe dağıtımını hızlandıracaklarını aktardı.Ulusal basına göre Takaiçi'nin, hafta başında depremden etkilenen Kumamoto eyaletini ziyaret etmesi planlanıyor.DepremJaponya Meteoroloji Ajansı (JMA)'na göre, Uki ve Hikawa bölgelerinde 28 temmuzda yerel saatle 16.27'de deprem meydana gelmişti.10 kilometre derinlikte kaydedilen 7.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açmıştı.Kumamoto eyaletinde nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya, volkanlar ve okyanus çukurlarından oluşan "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yanginlarla-mucadele-eden-fransa-icin-yeni-tehdit-siddetli-firtina-ve-dolu-geliyor-1107690104.html

japonya

kumamoto

pasifik ateş çemberi

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japonya, kumamoto, pasifik ateş çemberi, japonya meteoroloji ajansı, deprem, can kaybı