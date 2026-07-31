https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusyada-artpodgotovka-teror-orgutunun-bir-uyesi-gozaltina-alindi-1107684827.html

Rusya'da 'Artpodgotovka' terör örgütünün bir üyesi gözaltına alındı

Rusya'da 'Artpodgotovka' terör örgütünün bir üyesi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Ukrayna istihbaratı, Rus özel servislerinin önleyici faaliyetleri nedeniyle hedeflerine... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T13:49+0300

2026-07-31T13:49+0300

2026-07-31T13:49+0300

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Rusya'da terör örgütleri listesinde yer alan 'Artpodgotovka' örgütünün bir üyesi, Telegram aracılığıyla Rus askeri işletmeleri hakkındaki bilgileri Ukrayna istihbaratına aktardığı gerekçesiyle Nijniy Novgorod Bölgesi'nde yakalandı.Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) bir yetkili, konuya ilişkin açıklamasında, zanlının askeri yüklerin varış noktalarını ve mühimmat depolarının koordinatlarını Kiev'e ilettiğini bildirdi.Rus yetkili, "Zanlı, destekçilerinden aldığı bilgileri Ukrayna özel servislerinin temsilcilerine aktarıyordu" açıklamasında bulundu.Kurye kılığında keşif faaliyeti51 yaşındaki 'Artpodgotovka' örgütü üyesinin, Rusya'nın 7 bölgesinde lojistik şirketi çalışanı kisvesi altında keşif faaliyeti yürüttüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rus-ordusundan-ukrayna-limanlarina-ve-gemilerine-yonelik-yeni-bombardiman-1107678137.html

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ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), artpodgotovka, telegram, kiev