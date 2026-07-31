Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusyada-artpodgotovka-teror-orgutunun-bir-uyesi-gozaltina-alindi-1107684827.html
Rusya'da 'Artpodgotovka' terör örgütünün bir üyesi gözaltına alındı
Rusya'da 'Artpodgotovka' terör örgütünün bir üyesi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Ukrayna istihbaratı, Rus özel servislerinin önleyici faaliyetleri nedeniyle hedeflerine... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T13:49+0300
2026-07-31T13:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
artpodgotovka
telegram
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/17/1098783904_25:0:868:474_1920x0_80_0_0_da01689c542dba585e0c43a7b383c9ad.png
Rusya'da terör örgütleri listesinde yer alan 'Artpodgotovka' örgütünün bir üyesi, Telegram aracılığıyla Rus askeri işletmeleri hakkındaki bilgileri Ukrayna istihbaratına aktardığı gerekçesiyle Nijniy Novgorod Bölgesi'nde yakalandı.Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) bir yetkili, konuya ilişkin açıklamasında, zanlının askeri yüklerin varış noktalarını ve mühimmat depolarının koordinatlarını Kiev'e ilettiğini bildirdi.Rus yetkili, "Zanlı, destekçilerinden aldığı bilgileri Ukrayna özel servislerinin temsilcilerine aktarıyordu" açıklamasında bulundu.Kurye kılığında keşif faaliyeti51 yaşındaki 'Artpodgotovka' örgütü üyesinin, Rusya'nın 7 bölgesinde lojistik şirketi çalışanı kisvesi altında keşif faaliyeti yürüttüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rus-ordusundan-ukrayna-limanlarina-ve-gemilerine-yonelik-yeni-bombardiman-1107678137.html
ukrayna
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/17/1098783904_131:0:763:474_1920x0_80_0_0_11ab0365a1b4f704351113b0846c89f6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), artpodgotovka, telegram, kiev
ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), artpodgotovka, telegram, kiev

Rusya'da 'Artpodgotovka' terör örgütünün bir üyesi gözaltına alındı

13:49 31.07.2026
© Sputnik / Rusya Federal Güvenlik Servisi Halkla İlişkiler MerkeziFSB, General Moskalik cinayetinin suç ortağını yakaladı
FSB, General Moskalik cinayetinin suç ortağını yakaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© Sputnik / Rusya Federal Güvenlik Servisi Halkla İlişkiler Merkezi
Abone ol
Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Ukrayna istihbaratı, Rus özel servislerinin önleyici faaliyetleri nedeniyle hedeflerine ulaşamıyor.
Rusya'da terör örgütleri listesinde yer alan 'Artpodgotovka' örgütünün bir üyesi, Telegram aracılığıyla Rus askeri işletmeleri hakkındaki bilgileri Ukrayna istihbaratına aktardığı gerekçesiyle Nijniy Novgorod Bölgesi'nde yakalandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) bir yetkili, konuya ilişkin açıklamasında, zanlının askeri yüklerin varış noktalarını ve mühimmat depolarının koordinatlarını Kiev'e ilettiğini bildirdi.

Rus yetkili, "Zanlı, destekçilerinden aldığı bilgileri Ukrayna özel servislerinin temsilcilerine aktarıyordu" açıklamasında bulundu.

Kurye kılığında keşif faaliyeti

51 yaşındaki 'Artpodgotovka' örgütü üyesinin, Rusya'nın 7 bölgesinde lojistik şirketi çalışanı kisvesi altında keşif faaliyeti yürüttüğü kaydedildi.
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами Минобороны в Московской области - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusundan Ukrayna limanlarına ve gemilerine yönelik yeni bombardıman
09:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала