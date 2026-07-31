https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusyada-artpodgotovka-teror-orgutunun-bir-uyesi-gozaltina-alindi-1107684827.html
Rusya'da 'Artpodgotovka' terör örgütünün bir üyesi gözaltına alındı
Rusya'da 'Artpodgotovka' terör örgütünün bir üyesi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Ukrayna istihbaratı, Rus özel servislerinin önleyici faaliyetleri nedeniyle hedeflerine... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T13:49+0300
2026-07-31T13:49+0300
2026-07-31T13:49+0300
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Rusya'da terör örgütleri listesinde yer alan 'Artpodgotovka' örgütünün bir üyesi, Telegram aracılığıyla Rus askeri işletmeleri hakkındaki bilgileri Ukrayna istihbaratına aktardığı gerekçesiyle Nijniy Novgorod Bölgesi'nde yakalandı.Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) bir yetkili, konuya ilişkin açıklamasında, zanlının askeri yüklerin varış noktalarını ve mühimmat depolarının koordinatlarını Kiev'e ilettiğini bildirdi.Rus yetkili, "Zanlı, destekçilerinden aldığı bilgileri Ukrayna özel servislerinin temsilcilerine aktarıyordu" açıklamasında bulundu.Kurye kılığında keşif faaliyeti51 yaşındaki 'Artpodgotovka' örgütü üyesinin, Rusya'nın 7 bölgesinde lojistik şirketi çalışanı kisvesi altında keşif faaliyeti yürüttüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rus-ordusundan-ukrayna-limanlarina-ve-gemilerine-yonelik-yeni-bombardiman-1107678137.html
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ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), artpodgotovka, telegram, kiev
ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), artpodgotovka, telegram, kiev
Rusya'da 'Artpodgotovka' terör örgütünün bir üyesi gözaltına alındı
Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Ukrayna istihbaratı, Rus özel servislerinin önleyici faaliyetleri nedeniyle hedeflerine ulaşamıyor.
Rusya'da terör örgütleri listesinde yer alan 'Artpodgotovka' örgütünün bir üyesi, Telegram aracılığıyla Rus askeri işletmeleri hakkındaki bilgileri Ukrayna istihbaratına aktardığı gerekçesiyle Nijniy Novgorod Bölgesi'nde yakalandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) bir yetkili, konuya ilişkin açıklamasında, zanlının askeri yüklerin varış noktalarını ve mühimmat depolarının koordinatlarını Kiev'e ilettiğini bildirdi.
Rus yetkili, "Zanlı, destekçilerinden aldığı bilgileri Ukrayna özel servislerinin temsilcilerine aktarıyordu" açıklamasında bulundu.
Kurye kılığında keşif faaliyeti
51 yaşındaki 'Artpodgotovka' örgütü üyesinin, Rusya'nın 7 bölgesinde lojistik şirketi çalışanı kisvesi altında keşif faaliyeti yürüttüğü kaydedildi.