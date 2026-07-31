https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-abd-ukraynanin-patriot-fuzeleri-uretmesine-onay-vermedi-1107697633.html

Trump: ABD, Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine onay vermedi

Trump: ABD, Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine onay vermedi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine izin verme konusunda herhangi bir anlaşmaya varmadığını söyledi. 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T19:44+0300

2026-07-31T19:44+0300

2026-07-31T19:57+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine izin verdiği yönündeki iddiaları reddederek, Washington'ın bu konuda herhangi bir anlaşma yapmadığını söyledi.Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzelerini üretmesine yönelik bir onay vermediğini vurguladı.Kremlin, 'ateşle oyun' demiştiRusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı.Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sputnik-analizi-kiev-onumuzdeki-yillarda-patriot-fuzelerinin-uretimini-baslatamayacak-1107227624.html

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