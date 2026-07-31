https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-abd-ukraynanin-patriot-fuzeleri-uretmesine-onay-vermedi-1107697633.html
Trump: ABD, Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine onay vermedi
Trump: ABD, Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine onay vermedi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine izin verme konusunda herhangi bir anlaşmaya varmadığını söyledi. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T19:44+0300
2026-07-31T19:44+0300
2026-07-31T19:57+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine izin verdiği yönündeki iddiaları reddederek, Washington'ın bu konuda herhangi bir anlaşma yapmadığını söyledi.Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzelerini üretmesine yönelik bir onay vermediğini vurguladı.Kremlin, 'ateşle oyun' demiştiRusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı.Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sputnik-analizi-kiev-onumuzdeki-yillarda-patriot-fuzelerinin-uretimini-baslatamayacak-1107227624.html
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donald trump, patriot, ukrayna, abd
donald trump, patriot, ukrayna, abd
Trump: ABD, Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine onay vermedi
19:44 31.07.2026 (güncellendi: 19:57 31.07.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine izin verme konusunda herhangi bir anlaşmaya varmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine izin verdiği yönündeki iddiaları reddederek, Washington'ın bu konuda herhangi bir anlaşma yapmadığını söyledi.
Maryland eyaletindeki Camp David'de
konuşan Trump, "Birilerinin bunları üretmesine izin verme konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzelerini üretmesine yönelik bir onay vermediğini vurguladı.
Kremlin, 'ateşle oyun' demişti
Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı.
Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.