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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-abd-ukraynanin-patriot-fuzeleri-uretmesine-onay-vermedi-1107697633.html
Trump: ABD, Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine onay vermedi
Trump: ABD, Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine onay vermedi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine izin verme konusunda herhangi bir anlaşmaya varmadığını söyledi. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine izin verdiği yönündeki iddiaları reddederek, Washington'ın bu konuda herhangi bir anlaşma yapmadığını söyledi.Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzelerini üretmesine yönelik bir onay vermediğini vurguladı.Kremlin, 'ateşle oyun' demiştiRusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı.Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sputnik-analizi-kiev-onumuzdeki-yillarda-patriot-fuzelerinin-uretimini-baslatamayacak-1107227624.html
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donald trump, patriot, ukrayna, abd
donald trump, patriot, ukrayna, abd

Trump: ABD, Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine onay vermedi

19:44 31.07.2026 (güncellendi: 19:57 31.07.2026)
© REUTERS Daniel HeuerDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© REUTERS Daniel Heuer
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine izin verme konusunda herhangi bir anlaşmaya varmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine izin verdiği yönündeki iddiaları reddederek, Washington'ın bu konuda herhangi bir anlaşma yapmadığını söyledi.
Maryland eyaletindeki Camp David'de konuşan Trump, "Birilerinin bunları üretmesine izin verme konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Trump, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzelerini üretmesine yönelik bir onay vermediğini vurguladı.

Kremlin, 'ateşle oyun' demişti

Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı.
Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.
Patriot sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
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