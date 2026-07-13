https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sputnik-analizi-kiev-onumuzdeki-yillarda-patriot-fuzelerinin-uretimini-baslatamayacak-1107227624.html
Sputnik analizi: Kiev önümüzdeki yıllarda Patriot füzelerinin üretimini başlatamayacak
Sputnik analizi: Kiev önümüzdeki yıllarda Patriot füzelerinin üretimini başlatamayacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın Kiev’e Patriot hava savunma sistemlerinin üretimi için lisans verilebileceği şeklindeki açıklamasının yankıları sürerken, Ukrayna’nın... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T23:51+0300
2026-07-13T23:51+0300
2026-07-13T23:51+0300
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Sputnik’in önceki üretim yerelleştirme programlarına ilişkin analizine göre, Ukrayna'nın ABD'den lisans alması halinde Patriot hava savunma sistemi için yerli füze üretimine başlaması en az 3-4 yıl sürebilecek.Japonya'nın deneyimi, lisanslı üretimin barış hüküm sürerken başlatılmasının, gelişmiş savunma sanayisine sahip olsa bile, birkaç yıl sürdüğünü ortaya koyuyor. Tokyo, 2005 yılında PAC-3 füzelerinin üretimi konusunda bir mutabakat zaptı imzalamış olsa da, Japonya'da monte edilen bu füzenin ilk başarılı fırlatılması ancak dört yıl sonra gerçekleşti.Almanya'da da benzer bir durum gözlemlendi. NATO Ocak 2024'te Avrupa'da GEM-T füzelerinin üretimini genişletmek için COMLOG konsorsiyumu ile sözleşme imzaladı. Ancak şirketin başkanı Thomas Gottschild, üretimin ancak 2026 yılının sonlarında başlayacağını, ilk teslimatların ise 2027 yılının başlarında beklendiğini açıkladı.Böylece, ABD'nin resmi onayı olsa da Kiev, füze önleme sistemlerinin eksikliği sorununu hızlı bir şekilde çözemeyecek. En iyimser senaryoda bile, Ukrayna'nın gerçek üretime başlamadan önce 3-4 yıl beklemesi gerekecek.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı. Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-abd-guvenlik-garantileri-kapsaminda-ukrayna-hava-sahasinin-kapatilmasini-saglayabilir-1107112662.html
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ukrayna, kiev, rusya, sputnik, patriot, pac-3, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kremlin, abd, lisans
ukrayna, kiev, rusya, sputnik, patriot, pac-3, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kremlin, abd, lisans
Sputnik analizi: Kiev önümüzdeki yıllarda Patriot füzelerinin üretimini başlatamayacak
ABD Başkanı Trump’ın Kiev’e Patriot hava savunma sistemlerinin üretimi için lisans verilebileceği şeklindeki açıklamasının yankıları sürerken, Ukrayna’nın üretim lisansına sahip olsa da önümüzdeki 3-4 yıl içinde füzelerin üretimini başlatamayacağı belirtildi.
Sputnik’in önceki üretim yerelleştirme programlarına ilişkin analizine göre, Ukrayna'nın ABD'den lisans alması halinde Patriot hava savunma sistemi için yerli füze üretimine başlaması en az 3-4 yıl sürebilecek.
Japonya'nın deneyimi, lisanslı üretimin barış hüküm sürerken başlatılmasının, gelişmiş savunma sanayisine sahip olsa bile, birkaç yıl sürdüğünü ortaya koyuyor. Tokyo, 2005 yılında PAC-3 füzelerinin üretimi konusunda bir mutabakat zaptı imzalamış olsa da, Japonya'da monte edilen bu füzenin ilk başarılı fırlatılması ancak dört yıl sonra gerçekleşti.
Almanya'da da benzer bir durum gözlemlendi. NATO Ocak 2024'te Avrupa'da GEM-T füzelerinin üretimini genişletmek için COMLOG konsorsiyumu ile sözleşme imzaladı. Ancak şirketin başkanı Thomas Gottschild, üretimin ancak 2026 yılının sonlarında başlayacağını, ilk teslimatların ise 2027 yılının başlarında beklendiğini açıkladı.
Böylece, ABD'nin resmi onayı olsa da Kiev, füze önleme sistemlerinin eksikliği sorununu hızlı bir şekilde çözemeyecek. En iyimser senaryoda bile, Ukrayna'nın gerçek üretime başlamadan önce 3-4 yıl beklemesi gerekecek.
Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı. Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.