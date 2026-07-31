https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-yeni-yerlesim-yerleri-ozgurlestirildi-1107683928.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, 25-31 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine, mühimmat depolarına ve liman altyapısına yönelik bir kitlesel... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T14:21+0300

2026-07-31T14:21+0300

2026-07-31T13:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

harkov

sumi bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

dnepropetrovsk

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104919114_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_b0214ee0388337c5c0da6101f1ff787f.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesindeki haftalık gelişmelere ilişkin ayrıntılı raporunu yayınladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 25-31 Temmuz tarihleri arasında Rusya Silahlı Kuvvetleri; karadan, havadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruzi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak bir kitlesel ve 15 grup saldırısı düzenledi.Askeri sanayi ve liman altyapısına ağır darbeGerçekleştirilen nokta atışı operasyonlar sonucunda; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezler, yakıt-enerji ve ulaştırma altyapı tesisleri ile askeri hava üsleri hedef alındı. Ayrıca silah ve mühimmat depoları, İHA üretim ve depolama tesisleri ile Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Saldırılarda, Ukrayna ordusunun askeri kargolar ile akaryakıt ve yağ malzemelerinin boşaltılması ve depolanmasında kullandığı deniz limanı altyapı tesisleri de vuruldu. Hafta boyunca Ukrayna ordusuna hizmet veren; 23'ü kargo gemisi, 4'ü dökme yük gemisi, 2'si römorkör, biri palamar gemisi ve biri çıkarma botu olmak üzere toplam 31 deniz taşıtı etkisiz hale getirildi.Yeni yerleşim yerleri özgürleştirildiRus birliklerinin kararlı ilerleyişi sonucunda cephe hattında kritik başarılar elde edildi.Dnepropetrovsk Bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) son 24 saatte kontrol sağlanan Stenki de dahil olmak üzere 7 yerleşim yeri özgürleştirildi. Ayrıca Sumı ve Harkov bölgelerinde de son gün kontrol altına alınan Verovka dahil 5 yerleşim yerinde denetim sağlandı.Ukrayna ordusunda ağır can ve teçhizat kaybıHaftalık rapora göre Ukrayna tarafının kayıpları şu şekilde gerçekleşti:Operasyonun başından bu yana genel tabloRusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait imha edilen toplam askeri teçhizat bilançosunu da paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rus-ordusundan-ukrayna-limanlarina-ve-gemilerine-yonelik-yeni-bombardiman-1107678137.html

rusya

ukrayna

donbass

harkov

sumi bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

dnepropetrovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, harkov, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat