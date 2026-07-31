https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-yeni-yerlesim-yerleri-ozgurlestirildi-1107683928.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, 25-31 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine, mühimmat depolarına ve liman altyapısına yönelik bir kitlesel... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T14:21+0300
2026-07-31T14:21+0300
2026-07-31T13:23+0300
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ukrayna
donbass
harkov
sumi bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesindeki haftalık gelişmelere ilişkin ayrıntılı raporunu yayınladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 25-31 Temmuz tarihleri arasında Rusya Silahlı Kuvvetleri; karadan, havadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruzi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak bir kitlesel ve 15 grup saldırısı düzenledi.Askeri sanayi ve liman altyapısına ağır darbeGerçekleştirilen nokta atışı operasyonlar sonucunda; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezler, yakıt-enerji ve ulaştırma altyapı tesisleri ile askeri hava üsleri hedef alındı. Ayrıca silah ve mühimmat depoları, İHA üretim ve depolama tesisleri ile Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Saldırılarda, Ukrayna ordusunun askeri kargolar ile akaryakıt ve yağ malzemelerinin boşaltılması ve depolanmasında kullandığı deniz limanı altyapı tesisleri de vuruldu. Hafta boyunca Ukrayna ordusuna hizmet veren; 23'ü kargo gemisi, 4'ü dökme yük gemisi, 2'si römorkör, biri palamar gemisi ve biri çıkarma botu olmak üzere toplam 31 deniz taşıtı etkisiz hale getirildi.Yeni yerleşim yerleri özgürleştirildiRus birliklerinin kararlı ilerleyişi sonucunda cephe hattında kritik başarılar elde edildi.Dnepropetrovsk Bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) son 24 saatte kontrol sağlanan Stenki de dahil olmak üzere 7 yerleşim yeri özgürleştirildi. Ayrıca Sumı ve Harkov bölgelerinde de son gün kontrol altına alınan Verovka dahil 5 yerleşim yerinde denetim sağlandı.Ukrayna ordusunda ağır can ve teçhizat kaybıHaftalık rapora göre Ukrayna tarafının kayıpları şu şekilde gerçekleşti:Operasyonun başından bu yana genel tabloRusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait imha edilen toplam askeri teçhizat bilançosunu da paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rus-ordusundan-ukrayna-limanlarina-ve-gemilerine-yonelik-yeni-bombardiman-1107678137.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
sumi bölgesi
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rusya, ukrayna, donbass, harkov, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, harkov, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi
Rusya Silahlı Kuvvetleri, 25-31 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine, mühimmat depolarına ve liman altyapısına yönelik bir kitlesel ve 15 grup hassas vuruş gerçekleştirdi. Haftalık raporda, Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği ve 12 yerleşim yerinin kontrol altına alındığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesindeki haftalık gelişmelere ilişkin ayrıntılı raporunu yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 25-31 Temmuz tarihleri arasında Rusya Silahlı Kuvvetleri; karadan, havadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruzi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak bir kitlesel ve 15 grup saldırısı düzenledi.
Askeri sanayi ve liman altyapısına ağır darbe
Gerçekleştirilen nokta atışı operasyonlar sonucunda; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezler, yakıt-enerji ve ulaştırma altyapı tesisleri ile askeri hava üsleri hedef alındı. Ayrıca silah ve mühimmat depoları, İHA üretim ve depolama tesisleri ile Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
Saldırılarda, Ukrayna ordusunun askeri kargolar ile akaryakıt ve yağ malzemelerinin boşaltılması ve depolanmasında kullandığı deniz limanı altyapı tesisleri de vuruldu. Hafta boyunca Ukrayna ordusuna hizmet veren; 23'ü kargo gemisi, 4'ü dökme yük gemisi, 2'si römorkör, biri palamar gemisi ve biri çıkarma botu olmak üzere toplam 31 deniz taşıtı etkisiz hale getirildi.
Yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi
Rus birliklerinin kararlı ilerleyişi sonucunda cephe hattında kritik başarılar elde edildi.
Dnepropetrovsk Bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) son 24 saatte kontrol sağlanan Stenki de dahil olmak üzere 7 yerleşim yeri özgürleştirildi. Ayrıca Sumı ve Harkov bölgelerinde de son gün kontrol altına alınan Verovka dahil 5 yerleşim yerinde denetim sağlandı.
Ukrayna ordusunda ağır can ve teçhizat kaybı
Haftalık rapora göre Ukrayna tarafının kayıpları şu şekilde gerçekleşti:
Can kaybı:
Ukrayna ordusu hafta boyunca 9.635'e kadar
personel kaybetti.
Zırhlı araçlar:
94 боевая бронированная машина (94 zırhlı savaş aracı) imha edildi.
Hava savunma başarısı:
Rus Hava Savunma Sistemleri; 69 güdümlü bomba, ABD yapımı HIMARS sistemlerine ait 7 roket, 4 adet Neptün uzun menzilli güdümlü füze ve uçak tipi 5.103 insansız hava aracını
düşürdü.
Deniz kuvvetleri:
Karadeniz Filosu tarafından Ukrayna'ya ait 3 insansız deniz aracı
imha edildi.
Operasyonun başından bu yana genel tablo
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait imha edilen toplam askeri teçhizat bilançosunu da paylaştı:
669
hava savunma füze sistemi
30.380
tank ve diğer zırhlı savaş aracı
1.766
çok namlulu roketatar aracı
35.963
sahra topu ve havan topu
67.917
özel askeri otomobil