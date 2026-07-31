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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-yeni-yerlesim-yerleri-ozgurlestirildi-1107683928.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, 25-31 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine, mühimmat depolarına ve liman altyapısına yönelik bir kitlesel... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T14:21+0300
2026-07-31T13:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
sumi bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesindeki haftalık gelişmelere ilişkin ayrıntılı raporunu yayınladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 25-31 Temmuz tarihleri arasında Rusya Silahlı Kuvvetleri; karadan, havadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruzi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak bir kitlesel ve 15 grup saldırısı düzenledi.Askeri sanayi ve liman altyapısına ağır darbeGerçekleştirilen nokta atışı operasyonlar sonucunda; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezler, yakıt-enerji ve ulaştırma altyapı tesisleri ile askeri hava üsleri hedef alındı. Ayrıca silah ve mühimmat depoları, İHA üretim ve depolama tesisleri ile Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Saldırılarda, Ukrayna ordusunun askeri kargolar ile akaryakıt ve yağ malzemelerinin boşaltılması ve depolanmasında kullandığı deniz limanı altyapı tesisleri de vuruldu. Hafta boyunca Ukrayna ordusuna hizmet veren; 23'ü kargo gemisi, 4'ü dökme yük gemisi, 2'si römorkör, biri palamar gemisi ve biri çıkarma botu olmak üzere toplam 31 deniz taşıtı etkisiz hale getirildi.Yeni yerleşim yerleri özgürleştirildiRus birliklerinin kararlı ilerleyişi sonucunda cephe hattında kritik başarılar elde edildi.Dnepropetrovsk Bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) son 24 saatte kontrol sağlanan Stenki de dahil olmak üzere 7 yerleşim yeri özgürleştirildi. Ayrıca Sumı ve Harkov bölgelerinde de son gün kontrol altına alınan Verovka dahil 5 yerleşim yerinde denetim sağlandı.Ukrayna ordusunda ağır can ve teçhizat kaybıHaftalık rapora göre Ukrayna tarafının kayıpları şu şekilde gerçekleşti:Operasyonun başından bu yana genel tabloRusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait imha edilen toplam askeri teçhizat bilançosunu da paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rus-ordusundan-ukrayna-limanlarina-ve-gemilerine-yonelik-yeni-bombardiman-1107678137.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
sumi bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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rusya, ukrayna, donbass, harkov, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, harkov, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi

14:21 31.07.2026
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, 25-31 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine, mühimmat depolarına ve liman altyapısına yönelik bir kitlesel ve 15 grup hassas vuruş gerçekleştirdi. Haftalık raporda, Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği ve 12 yerleşim yerinin kontrol altına alındığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesindeki haftalık gelişmelere ilişkin ayrıntılı raporunu yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 25-31 Temmuz tarihleri arasında Rusya Silahlı Kuvvetleri; karadan, havadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruzi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak bir kitlesel ve 15 grup saldırısı düzenledi.

Askeri sanayi ve liman altyapısına ağır darbe

Gerçekleştirilen nokta atışı operasyonlar sonucunda; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezler, yakıt-enerji ve ulaştırma altyapı tesisleri ile askeri hava üsleri hedef alındı. Ayrıca silah ve mühimmat depoları, İHA üretim ve depolama tesisleri ile Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
Saldırılarda, Ukrayna ordusunun askeri kargolar ile akaryakıt ve yağ malzemelerinin boşaltılması ve depolanmasında kullandığı deniz limanı altyapı tesisleri de vuruldu. Hafta boyunca Ukrayna ordusuna hizmet veren; 23'ü kargo gemisi, 4'ü dökme yük gemisi, 2'si römorkör, biri palamar gemisi ve biri çıkarma botu olmak üzere toplam 31 deniz taşıtı etkisiz hale getirildi.

Yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi

Rus birliklerinin kararlı ilerleyişi sonucunda cephe hattında kritik başarılar elde edildi.
Dnepropetrovsk Bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) son 24 saatte kontrol sağlanan Stenki de dahil olmak üzere 7 yerleşim yeri özgürleştirildi. Ayrıca Sumı ve Harkov bölgelerinde de son gün kontrol altına alınan Verovka dahil 5 yerleşim yerinde denetim sağlandı.

Ukrayna ordusunda ağır can ve teçhizat kaybı

Haftalık rapora göre Ukrayna tarafının kayıpları şu şekilde gerçekleşti:
Can kaybı: Ukrayna ordusu hafta boyunca 9.635'e kadar personel kaybetti.
Zırhlı araçlar: 94 боевая бронированная машина (94 zırhlı savaş aracı) imha edildi.
Hava savunma başarısı: Rus Hava Savunma Sistemleri; 69 güdümlü bomba, ABD yapımı HIMARS sistemlerine ait 7 roket, 4 adet Neptün uzun menzilli güdümlü füze ve uçak tipi 5.103 insansız hava aracını düşürdü.
Deniz kuvvetleri: Karadeniz Filosu tarafından Ukrayna'ya ait 3 insansız deniz aracı imha edildi.

Operasyonun başından bu yana genel tablo

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait imha edilen toplam askeri teçhizat bilançosunu da paylaştı:
673 uçak
284 helikopter
193.518 İHA
669 hava savunma füze sistemi
30.380 tank ve diğer zırhlı savaş aracı
1.766 çok namlulu roketatar aracı
35.963 sahra topu ve havan topu
67.917 özel askeri otomobil
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами Минобороны в Московской области - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusundan Ukrayna limanlarına ve gemilerine yönelik yeni bombardıman
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