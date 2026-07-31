Rus ordusundan Ukrayna limanlarına ve gemilerine yönelik yeni bombardıman
© Sputnik / Кирилл КаллиниковВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами Минобороны в Московской области
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, dün akşam Ukrayna'nın liman altyapısına ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla yeni bir bombardıman gerçekleştirdi.
📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:
🔴Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusunun kullanımına tahsis edilen akaryakıt ve yağ depoları
🔴Ukrayna limanlarından birine askeri yük nakletmek üzere Odessa'nın güneyinde seyreden kuru yük gemisi
Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.
Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.
📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:
🔴Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusunun kullanımına tahsis edilen akaryakıt ve yağ depoları
🔴Ukrayna limanlarından birine askeri yük nakletmek üzere Odessa'nın güneyinde seyreden kuru yük gemisi
Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.
Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.