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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rus-ordusundan-ukrayna-limanlarina-ve-gemilerine-yonelik-yeni-bombardiman-1107678137.html
Rus ordusundan Ukrayna limanlarına ve gemilerine yönelik yeni bombardıman
Rus ordusundan Ukrayna limanlarına ve gemilerine yönelik yeni bombardıman
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarını... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T09:17+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
silahlı i̇ha (si̇ha)
bombardıman
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, dün akşam Ukrayna'nın liman altyapısına ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla yeni bir bombardıman gerçekleştirdi.📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:🔴Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusunun kullanımına tahsis edilen akaryakıt ve yağ depoları🔴Ukrayna limanlarından birine askeri yük nakletmek üzere Odessa'nın güneyinde seyreden kuru yük gemisiRusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/rusyadan-ukraynaya-genis-capli-hava-taarruzu-1107651633.html
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ukrayna, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), bombardıman, bombardıman uçakları
ukrayna, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), bombardıman, bombardıman uçakları

Rus ordusundan Ukrayna limanlarına ve gemilerine yönelik yeni bombardıman

09:17 31.07.2026
© Sputnik / Кирилл КаллиниковВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами Минобороны в Московской области
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами Минобороны в Московской области - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, dün akşam Ukrayna'nın liman altyapısına ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla yeni bir bombardıman gerçekleştirdi.

📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:

🔴Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusunun kullanımına tahsis edilen akaryakıt ve yağ depoları

🔴Ukrayna limanlarından birine askeri yük nakletmek üzere Odessa'nın güneyinde seyreden kuru yük gemisi

Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.
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UKRAYNA KRİZİ
Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava taarruzu
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