Rus ordusundan Ukrayna limanlarına ve gemilerine yönelik yeni bombardıman

Rusya Silahlı Kuvvetleri, dün akşam Ukrayna'nın liman altyapısına ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla yeni bir bombardıman gerçekleştirdi.



📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:



🔴Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusunun kullanımına tahsis edilen akaryakıt ve yağ depoları



🔴Ukrayna limanlarından birine askeri yük nakletmek üzere Odessa'nın güneyinde seyreden kuru yük gemisi



Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.



Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.