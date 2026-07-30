https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/world-boxing-rus-boksorlerin-ulusal-bayrak-ve-marsla-turnuvalara-katilimina-onay-verdi-1107671305.html

World Boxing Rus boksörlerin ulusal bayrak ve marşla turnuvalara katılımına onay verdi

World Boxing Rus boksörlerin ulusal bayrak ve marşla turnuvalara katılımına onay verdi

Sputnik Türkiye

World Boxing, Rusya Boks Federasyonunu tam üye olarak kabul etmesinin ardından Rus boksörlerin tüm uluslararası turnuvalara Rus bayrağı ve milli marşıyla... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T21:17+0300

2026-07-30T21:17+0300

2026-07-30T21:17+0300

spor

mihail degtyarev

rusya

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

uluslararası boks federasyonu (ibf)

rusya olimpiyat komitesi (roc)

umar kremlev

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Uluslararası Boks Federasyonu (World Boxing), Rus boksörlerin uluslararası turnuvalara Rusya bayrağı ve milli marşıyla katılmasına izin verdi. Kararı, Rusya Spor Bakanı ve Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) Başkanı Mihail Degtyarev, Telegram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.Rus bakan, uluslararası federasyonun kararının olimpik açıdan önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bu karar özellikle büyük önem taşıyor çünkü olimpiyat boks turnuvasını düzenleme yetkisi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından World Boxing’e verilmiş durumda. Rusya Boks Federasyonunun World Boxing’te tam üye statüsüne kavuşması, Rus boksörlere olimpik döngü de dahil olmak üzere uluslararası takvime tam anlamıyla dönüş yolunu açıyor. Rus sporunu dünya spor ailesine kararlı biçimde geri döndürmeye devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.World Boxing İcra Kurulu, mart ayında Rusya Boks Federasyonunun üyelik başvurusunu onaylamış, nisan ayında da Rus ve Belaruslu sporculara tarafsız statüde müsabakalara katılım hakkı tanımıştı.World Boxing, 2023 yılında, başkanlığını Rus spor yöneticisi Umar Kremlev’in yürüttüğü Uluslararası Boks Birliğine (IBA) alternatif bir yapı olarak kurulmuştu. 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'ndaki boks müsabakalarının da World Boxing çatısı altında düzenlenmesine karar verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/avrupa-cimnastik-birliginden-rusya-karari-bayrak-ve-mars-yasagi-kalkti-1107613402.html

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Sputnik Türkiye

mihail degtyarev, rusya, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), uluslararası boks federasyonu (ibf), rusya olimpiyat komitesi (roc), umar kremlev