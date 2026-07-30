https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/world-boxing-rus-boksorlerin-ulusal-bayrak-ve-marsla-turnuvalara-katilimina-onay-verdi-1107671305.html
World Boxing Rus boksörlerin ulusal bayrak ve marşla turnuvalara katılımına onay verdi
World Boxing Rus boksörlerin ulusal bayrak ve marşla turnuvalara katılımına onay verdi
Sputnik Türkiye
World Boxing, Rusya Boks Federasyonunu tam üye olarak kabul etmesinin ardından Rus boksörlerin tüm uluslararası turnuvalara Rus bayrağı ve milli marşıyla... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T21:17+0300
2026-07-30T21:17+0300
2026-07-30T21:17+0300
spor
mihail degtyarev
rusya
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
uluslararası boks federasyonu (ibf)
rusya olimpiyat komitesi (roc)
umar kremlev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102942/85/1029428519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36cbcc133c43bb4f1728467317263d05.jpg
Uluslararası Boks Federasyonu (World Boxing), Rus boksörlerin uluslararası turnuvalara Rusya bayrağı ve milli marşıyla katılmasına izin verdi. Kararı, Rusya Spor Bakanı ve Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) Başkanı Mihail Degtyarev, Telegram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.Rus bakan, uluslararası federasyonun kararının olimpik açıdan önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bu karar özellikle büyük önem taşıyor çünkü olimpiyat boks turnuvasını düzenleme yetkisi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından World Boxing’e verilmiş durumda. Rusya Boks Federasyonunun World Boxing’te tam üye statüsüne kavuşması, Rus boksörlere olimpik döngü de dahil olmak üzere uluslararası takvime tam anlamıyla dönüş yolunu açıyor. Rus sporunu dünya spor ailesine kararlı biçimde geri döndürmeye devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.World Boxing İcra Kurulu, mart ayında Rusya Boks Federasyonunun üyelik başvurusunu onaylamış, nisan ayında da Rus ve Belaruslu sporculara tarafsız statüde müsabakalara katılım hakkı tanımıştı.World Boxing, 2023 yılında, başkanlığını Rus spor yöneticisi Umar Kremlev’in yürüttüğü Uluslararası Boks Birliğine (IBA) alternatif bir yapı olarak kurulmuştu. 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'ndaki boks müsabakalarının da World Boxing çatısı altında düzenlenmesine karar verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/avrupa-cimnastik-birliginden-rusya-karari-bayrak-ve-mars-yasagi-kalkti-1107613402.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102942/85/1029428519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2bca25018e3f0d6b63e71195a8c07a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mihail degtyarev, rusya, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), uluslararası boks federasyonu (ibf), rusya olimpiyat komitesi (roc), umar kremlev
mihail degtyarev, rusya, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), uluslararası boks federasyonu (ibf), rusya olimpiyat komitesi (roc), umar kremlev
World Boxing Rus boksörlerin ulusal bayrak ve marşla turnuvalara katılımına onay verdi
World Boxing, Rusya Boks Federasyonunu tam üye olarak kabul etmesinin ardından Rus boksörlerin tüm uluslararası turnuvalara Rus bayrağı ve milli marşıyla katılmasına onay verdi.
Uluslararası Boks Federasyonu (World Boxing), Rus boksörlerin uluslararası turnuvalara Rusya bayrağı ve milli marşıyla katılmasına izin verdi. Kararı, Rusya Spor Bakanı ve Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) Başkanı Mihail Degtyarev, Telegram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Rus boksu dünya arenasına geri dönüyor. World Boxing, tüm yaş kategorilerinde yer alan sporcularımızı, tüm uluslararası müsabakalara ulusal bayrak ve marşımızla katılmak üzere kabul etti. Rusya Boks Federasyonu, 2026 yılının başında World Boxing’e üye olarak alındı. Normal spor ilişkilerinin yeniden tesis edilmesini, World Boxing Başkanı ve Kazakistan Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Gennadiy Golovkin ile 2026 Ocak ayında Taşkent’te yaptığımız görüşmede ele almıştık.
Rus bakan, uluslararası federasyonun kararının olimpik açıdan önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bu karar özellikle büyük önem taşıyor çünkü olimpiyat boks turnuvasını düzenleme yetkisi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından World Boxing’e verilmiş durumda. Rusya Boks Federasyonunun World Boxing’te tam üye statüsüne kavuşması, Rus boksörlere olimpik döngü de dahil olmak üzere uluslararası takvime tam anlamıyla dönüş yolunu açıyor. Rus sporunu dünya spor ailesine kararlı biçimde geri döndürmeye devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
World Boxing İcra Kurulu, mart ayında Rusya Boks Federasyonunun üyelik başvurusunu onaylamış, nisan ayında da Rus ve Belaruslu sporculara tarafsız statüde müsabakalara katılım hakkı tanımıştı.
World Boxing, 2023 yılında, başkanlığını Rus spor yöneticisi Umar Kremlev’in yürüttüğü Uluslararası Boks Birliğine (IBA) alternatif bir yapı olarak kurulmuştu. 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'ndaki boks müsabakalarının da World Boxing çatısı altında düzenlenmesine karar verilmişti.