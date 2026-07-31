Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yanginlarla-mucadele-eden-fransa-icin-yeni-tehdit-siddetli-firtina-ve-dolu-geliyor-1107690104.html
Yangınlarla mücadele eden Fransa için yeni tehdit: Şiddetli fırtına ve dolu geliyor
Yangınlarla mücadele eden Fransa için yeni tehdit: Şiddetli fırtına ve dolu geliyor
Sputnik Türkiye
Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da, 10 vilayet için şiddetli fırtına ve dolu nedeniyle turuncu alarm verildi. Ülkenin güneydoğusunda ise... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T17:41+0300
2026-07-31T17:41+0300
dünya
fransa
yangın
fırtına
dolu
rüzgar
turuncu alarm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107335171_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_e33bd69a7aaa1b4fa576b45f61b09b84.jpg
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin merkez doğu ve kuzeydoğusundaki 10 vilayette bugün öğleden sonra şiddetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı yaptı.Alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği Doubs, Jura, Saone-et-Loire, Ain, Rhone, Allier, Puy-de-Dome, Loire, Haute-Loire ve Ardeche vilayetlerinde saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgarlar ve şiddetli dolu yağışı bekleniyor.21 ilde 'turuncu alarm'Ülkenin güneydoğusunda ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, halen 21 vilayette 'turuncu alarm' durumu devam ediyor.Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da yıl başından bu yana 116 bin hektar alan yanarken, ülke bu hafta 4'üncü sıcak hava dalgasının etkisi altına girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/pasifik-ulkesi-nauru-adini-degistirdi-yeni-adi-naoero-cumhuriyeti-oldu-1107688098.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107335171_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_52ea6b33059c6bcbd115d4c06e12c26f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, yangın, fırtına, dolu, rüzgar, turuncu alarm
fransa, yangın, fırtına, dolu, rüzgar, turuncu alarm

Yangınlarla mücadele eden Fransa için yeni tehdit: Şiddetli fırtına ve dolu geliyor

17:41 31.07.2026
© AP Photo / Bob EdmeArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Bob Edme
Abone ol
Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da, 10 vilayet için şiddetli fırtına ve dolu nedeniyle turuncu alarm verildi. Ülkenin güneydoğusunda ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin merkez doğu ve kuzeydoğusundaki 10 vilayette bugün öğleden sonra şiddetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı yaptı.
Alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği Doubs, Jura, Saone-et-Loire, Ain, Rhone, Allier, Puy-de-Dome, Loire, Haute-Loire ve Ardeche vilayetlerinde saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgarlar ve şiddetli dolu yağışı bekleniyor.

21 ilde 'turuncu alarm'

Ülkenin güneydoğusunda ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, halen 21 vilayette 'turuncu alarm' durumu devam ediyor.
Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da yıl başından bu yana 116 bin hektar alan yanarken, ülke bu hafta 4'üncü sıcak hava dalgasının etkisi altına girmişti.
National flags of Nauru. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
DÜNYA
Pasifik ülkesi Nauru adını değiştirdi: Yeni adı 'Naoero Cumhuriyeti' oldu
15:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала