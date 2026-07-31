https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yanginlarla-mucadele-eden-fransa-icin-yeni-tehdit-siddetli-firtina-ve-dolu-geliyor-1107690104.html
Yangınlarla mücadele eden Fransa için yeni tehdit: Şiddetli fırtına ve dolu geliyor
Yangınlarla mücadele eden Fransa için yeni tehdit: Şiddetli fırtına ve dolu geliyor
Sputnik Türkiye
Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da, 10 vilayet için şiddetli fırtına ve dolu nedeniyle turuncu alarm verildi. Ülkenin güneydoğusunda ise... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T17:41+0300
2026-07-31T17:41+0300
2026-07-31T17:41+0300
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rüzgar
turuncu alarm
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Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin merkez doğu ve kuzeydoğusundaki 10 vilayette bugün öğleden sonra şiddetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı yaptı.Alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği Doubs, Jura, Saone-et-Loire, Ain, Rhone, Allier, Puy-de-Dome, Loire, Haute-Loire ve Ardeche vilayetlerinde saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgarlar ve şiddetli dolu yağışı bekleniyor.21 ilde 'turuncu alarm'Ülkenin güneydoğusunda ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, halen 21 vilayette 'turuncu alarm' durumu devam ediyor.Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da yıl başından bu yana 116 bin hektar alan yanarken, ülke bu hafta 4'üncü sıcak hava dalgasının etkisi altına girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/pasifik-ulkesi-nauru-adini-degistirdi-yeni-adi-naoero-cumhuriyeti-oldu-1107688098.html
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fransa, yangın, fırtına, dolu, rüzgar, turuncu alarm
fransa, yangın, fırtına, dolu, rüzgar, turuncu alarm
Yangınlarla mücadele eden Fransa için yeni tehdit: Şiddetli fırtına ve dolu geliyor
Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da, 10 vilayet için şiddetli fırtına ve dolu nedeniyle turuncu alarm verildi. Ülkenin güneydoğusunda ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin merkez doğu ve kuzeydoğusundaki 10 vilayette bugün öğleden sonra şiddetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı yaptı.
Alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği Doubs, Jura, Saone-et-Loire, Ain, Rhone, Allier, Puy-de-Dome, Loire, Haute-Loire ve Ardeche vilayetlerinde saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgarlar ve şiddetli dolu yağışı bekleniyor.
Ülkenin güneydoğusunda ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, halen 21 vilayette 'turuncu alarm' durumu devam ediyor.
Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da yıl başından bu yana 116 bin hektar alan yanarken, ülke bu hafta 4'üncü sıcak hava dalgasının etkisi altına girmişti.