Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/istanbulda-iki-ilcede-hafta-sonu-denize-girmek-yasaklandi-1107698513.html
İstanbul'da iki ilçede hafta sonu denize girmek yasaklandı
İstanbul'da iki ilçede hafta sonu denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde, Karadeniz kıyılarındaki yüksek dalgalar nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T21:00+0300
2026-07-31T21:00+0300
türki̇ye
i̇stanbul
istanbul hava durumu
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
deniz
beykoz
arnavutköy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107469811_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_275f97c70d670498f2a583cdb5a12c5e.jpg
Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlike oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda İl İdaresi Kanunu doğrultusunda cumartesi ve pazar günleri denize girmenin yasaklandığı bildirildi.Arnavutköy Kaymakamlığı da benzer bir karar alarak, ilçe sahillerinde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle yarın ve 2 Ağustos Pazar günü denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/istanbullular-dikkat-iki-ilcede-denize-girmek-yasaklandi-1107614117.html
türki̇ye
i̇stanbul
beykoz
arnavutköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107469811_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7552115de02a91a297d1a5a8440297f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, istanbul hava durumu, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), deniz, beykoz, arnavutköy
i̇stanbul, istanbul hava durumu, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), deniz, beykoz, arnavutköy

İstanbul'da iki ilçede hafta sonu denize girmek yasaklandı

21:00 31.07.2026
© AA / Muhammed Ali Yiğitİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA / Muhammed Ali Yiğit
Abone ol
İstanbul'un Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde, Karadeniz kıyılarındaki yüksek dalgalar nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.
Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlike oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda İl İdaresi Kanunu doğrultusunda cumartesi ve pazar günleri denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Arnavutköy Kaymakamlığı da benzer bir karar alarak, ilçe sahillerinde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle yarın ve 2 Ağustos Pazar günü denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Deniz, dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
TÜRKİYE
İstanbullular dikkat: İki ilçede denize girmek yasaklandı
28 Temmuz, 22:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала