https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/istanbulda-iki-ilcede-hafta-sonu-denize-girmek-yasaklandi-1107698513.html
İstanbul'da iki ilçede hafta sonu denize girmek yasaklandı
İstanbul'da iki ilçede hafta sonu denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde, Karadeniz kıyılarındaki yüksek dalgalar nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlike oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda İl İdaresi Kanunu doğrultusunda cumartesi ve pazar günleri denize girmenin yasaklandığı bildirildi.Arnavutköy Kaymakamlığı da benzer bir karar alarak, ilçe sahillerinde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle yarın ve 2 Ağustos Pazar günü denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/istanbullular-dikkat-iki-ilcede-denize-girmek-yasaklandi-1107614117.html
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i̇stanbul, istanbul hava durumu, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), deniz, beykoz, arnavutköy
i̇stanbul, istanbul hava durumu, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), deniz, beykoz, arnavutköy
İstanbul'da iki ilçede hafta sonu denize girmek yasaklandı
İstanbul'un Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde, Karadeniz kıyılarındaki yüksek dalgalar nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.
Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlike oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda İl İdaresi Kanunu doğrultusunda cumartesi ve pazar günleri denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Arnavutköy Kaymakamlığı da benzer bir karar alarak, ilçe sahillerinde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle yarın ve 2 Ağustos Pazar günü denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.