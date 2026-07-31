https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/istanbulda-iki-ilcede-hafta-sonu-denize-girmek-yasaklandi-1107698513.html

İstanbul'da iki ilçede hafta sonu denize girmek yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede hafta sonu denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde, Karadeniz kıyılarındaki yüksek dalgalar nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek. 31.07.2026, Sputnik Türkiye

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Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlike oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda İl İdaresi Kanunu doğrultusunda cumartesi ve pazar günleri denize girmenin yasaklandığı bildirildi.Arnavutköy Kaymakamlığı da benzer bir karar alarak, ilçe sahillerinde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle yarın ve 2 Ağustos Pazar günü denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/istanbullular-dikkat-iki-ilcede-denize-girmek-yasaklandi-1107614117.html

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