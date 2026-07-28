https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/istanbullular-dikkat-iki-ilcede-denize-girmek-yasaklandi-1107614117.html
İstanbullular dikkat: İki ilçede denize girmek yasaklandı
İstanbullular dikkat: İki ilçede denize girmek yasaklandı
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İstanbul’un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde, yüksek dalga nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T22:13+0300
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Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde, olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girişlere yönelik tedbir alındı.Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin can güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi. İl İdaresi Kanunu kapsamında alınan kararla, ilçe sınırları içerisindeki söz konusu bölgelerde yarın denize girişlere izin verilmeyeceği bildirildi.Sarıyer Kaymakamlığı da meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda ilçede deniz şartlarının olumsuz seyredeceğini açıkladı. Dalga boyunun gün boyunca yüksek olmasının beklendiği belirtilerek, halkın güvenliği için Kısırkaya Halk Plajı’nın yarın gün sonuna kadar geçici olarak kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/istanbulda-denize-girislerin-yasaklandigi-5-ilcede-tedbirler-artirildi-1107526697.html
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sarıyer, türkiye, beykoz, beykoz belediyesi , i̇stanbul, istanbul hava durumu, deniz, dalga
sarıyer, türkiye, beykoz, beykoz belediyesi , i̇stanbul, istanbul hava durumu, deniz, dalga
İstanbullular dikkat: İki ilçede denize girmek yasaklandı
İstanbul’un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde, yüksek dalga nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı.
Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde, olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girişlere yönelik tedbir alındı.
Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin can güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi. İl İdaresi Kanunu kapsamında alınan kararla, ilçe sınırları içerisindeki söz konusu bölgelerde yarın denize girişlere izin verilmeyeceği bildirildi.
Sarıyer Kaymakamlığı da meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda ilçede deniz şartlarının olumsuz seyredeceğini açıkladı. Dalga boyunun gün boyunca yüksek olmasının beklendiği belirtilerek, halkın güvenliği için Kısırkaya Halk Plajı’nın yarın gün sonuna kadar geçici olarak kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.