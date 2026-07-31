https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/gazze-anlasmasinda-son-durum-saldirilar-suruyor-hamastan-silahsizlanma-sarti-1107682798.html

Gazze anlaşmasında son durum: Saldırılar sürüyor, Hamas'tan 'silahsızlanma' şartı

Gazze anlaşmasında son durum: Saldırılar sürüyor, Hamas'tan 'silahsızlanma' şartı

Sputnik Türkiye

Trump'ın Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik bir anlaşmaya varıldığını açıklamasının ardından Gazze'de diplomatik süreç hız kazanırken, sahadaki çatışmalar ise devam ediyor. Hamas cephesinden yeni açıklama geldi.

2026-07-31T12:38+0300

2026-07-31T12:38+0300

2026-07-31T12:40+0300

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ABD destekli plan kapsamında Gazze'nin gelecekteki yönetimini üstlenmesi öngörülen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG), yaptığı açıklamada Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin yol haritasının uygulanmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.Komite, X üzerinden yayımladığı açıklamada, "Yıllar süren çatışma, yıkım ve belirsizliğin ardından öncelik, bu ilerlemeyi vatandaşların günlük yaşamına somut katkı sağlayacak pratik adımlara dönüştürmektir" ifadelerini kullandı. NCAG, son aylarda Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmaya yönelik hazırlıklarını tamamladığını belirterek "sorumluluklarını üstlenmeye tamamen hazır olduğunu" kaydetti.Hamas: Silahlar Filistin Ulusal Komitesi'ne devredilecekMüzakerelerde yer alan Hamas yetkilisi Gazi Hamad, uluslararası haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, grubun silahlarını Barış Kurulu çerçevesinde kurulması öngörülen Filistin Ulusal Komitesi'ne devredeceğini söyledi.Gazi Hamad'a göre süreç, tarafların anlaşma metnini onaylamasının ardından İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasını uygulamaya başlamasıyla ilerleyecek. Hamas yetkilisi ayrıca Filistin Ulusal Komitesi ile uluslararası gücün Gazze'ye girerek hem İsrail destekli silahlı grupların dağıtılmasını sağlaması hem de süreci denetlemesi gerektiğini ifade etti.Ancak Hamad, daha önce yaptığı açıklamaları yineleyerek Hamas'ın silahsızlanmasının İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesine bağlı olduğunu vurguladı.İsrail saldırıları devam ettiDiplomatik temaslar sürerken Gazze'de saldırılar da devam etti. Yerel sağlık kaynaklarına göre, Trump'ın silahsızlanma anlaşmasını duyurmasının ardından düzenlenen İsrail hava saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.İşgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistin Kızılayı, Nablus'un batısındaki Cüneyd Mahallesi'nde İsrailli yerleşimciler ve İsrail askerlerinin düzenlediği baskında en az 10 Filistinlinin yaralandığını, yaralılar arasında dört çocuğun bulunduğunu açıkladı.İslami Cihad’dan ‘yalanlama’Gazze'den bildiren kaynaklara göre Hamas ve diğer Filistinli gruplar anlaşmanın ana hatlarını kabul etti. Ancak silahsızlanmanın savaş devam ederken dayatılan bir ön koşul değil, daha geniş kapsamlı siyasi sürecin parçası olması gerektiği savunuluyor.Öte yandan tüm Filistinli grupların aynı görüşte olmadığı da belirtiliyor. Filistin İslami Cihad'dan bir yetkili, silahsızlanma konusunda nihai anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını, sonuçlandırılması gereken çok sayıda teknik ayrıntı bulunduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-gazze-seridindeki-hamas-ve-diger-gruplarin-tamamen-silahsizlandirilmasi-konusunda-anlasmaya-1107674047.html

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