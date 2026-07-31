https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trumpin-duyurdugu-anlasma-yalanlandi-1107674292.html
Trump'ın duyurduğu anlaşma yalanlandı
Trump'ın duyurduğu anlaşma yalanlandı
Sputnik Türkiye
Filistin İslami Cihad Hareketi, Filistinli gruplarla İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, mevcut haliyle... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T04:06+0300
2026-07-31T04:06+0300
2026-07-31T04:19+0300
dünya
ortadoğu
donald trump
i̇srail
filistin
i̇srail-filistin
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/15/1082985531_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eda5a4b59e0cb41e82cc7bdaf9606316.jpg
Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Filistinli gruplar ile İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirerek, mevcut haliyle söz konusu anlaşmaya çekince koyduklarını duyurdu.Hareket yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad ise, Filistinli gruplarla İsrail arasında yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Hamas'ın silahsızlanma konusunda hiçbir adım atmayacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-gazze-seridindeki-hamas-ve-diger-gruplarin-tamamen-silahsizlandirilmasi-konusunda-anlasmaya-1107674047.html
i̇srail
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/15/1082985531_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_7965b069521c2edb8af3c63995f2883a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, donald trump, i̇srail, filistin, i̇srail-filistin, gazze
ortadoğu, donald trump, i̇srail, filistin, i̇srail-filistin, gazze
Trump'ın duyurduğu anlaşma yalanlandı
04:06 31.07.2026 (güncellendi: 04:19 31.07.2026)
Filistin İslami Cihad Hareketi, Filistinli gruplarla İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, mevcut haliyle söz konusu metne çekince koyduklarını açıkladı.
Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Filistinli gruplar ile İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirerek, mevcut haliyle söz konusu anlaşmaya çekince koyduklarını duyurdu.
Hareket yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Medyada, Filistinli gruplar ile düşman İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler doğru değildir. Mevcut haliyle buna çekince koyuyoruz
Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad ise, Filistinli gruplarla İsrail arasında yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Hamas'ın silahsızlanma konusunda hiçbir adım atmayacağını belirtti.