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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trumpin-duyurdugu-anlasma-yalanlandi-1107674292.html
Trump'ın duyurduğu anlaşma yalanlandı
Trump'ın duyurduğu anlaşma yalanlandı
Sputnik Türkiye
Filistin İslami Cihad Hareketi, Filistinli gruplarla İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, mevcut haliyle... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T04:06+0300
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Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Filistinli gruplar ile İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirerek, mevcut haliyle söz konusu anlaşmaya çekince koyduklarını duyurdu.Hareket yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad ise, Filistinli gruplarla İsrail arasında yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Hamas'ın silahsızlanma konusunda hiçbir adım atmayacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-gazze-seridindeki-hamas-ve-diger-gruplarin-tamamen-silahsizlandirilmasi-konusunda-anlasmaya-1107674047.html
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ortadoğu, donald trump, i̇srail, filistin, i̇srail-filistin, gazze
ortadoğu, donald trump, i̇srail, filistin, i̇srail-filistin, gazze

Trump'ın duyurduğu anlaşma yalanlandı

04:06 31.07.2026 (güncellendi: 04:19 31.07.2026)
© AA / Celal GüneşABD Kongresi Filistin bayrak
ABD Kongresi Filistin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA / Celal Güneş
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Filistin İslami Cihad Hareketi, Filistinli gruplarla İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, mevcut haliyle söz konusu metne çekince koyduklarını açıkladı.
Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Filistinli gruplar ile İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirerek, mevcut haliyle söz konusu anlaşmaya çekince koyduklarını duyurdu.
Hareket yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Medyada, Filistinli gruplar ile düşman İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler doğru değildir. Mevcut haliyle buna çekince koyuyoruz
Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad ise, Filistinli gruplarla İsrail arasında yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Hamas'ın silahsızlanma konusunda hiçbir adım atmayacağını belirtti.
Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
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Trump: Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve diğer grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı
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