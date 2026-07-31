https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trumpin-duyurdugu-anlasma-yalanlandi-1107674292.html

Trump'ın duyurduğu anlaşma yalanlandı

Trump'ın duyurduğu anlaşma yalanlandı

Sputnik Türkiye

Filistin İslami Cihad Hareketi, Filistinli gruplarla İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, mevcut haliyle... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T04:06+0300

2026-07-31T04:06+0300

2026-07-31T04:19+0300

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Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Filistinli gruplar ile İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirerek, mevcut haliyle söz konusu anlaşmaya çekince koyduklarını duyurdu.Hareket yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad ise, Filistinli gruplarla İsrail arasında yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Hamas'ın silahsızlanma konusunda hiçbir adım atmayacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-gazze-seridindeki-hamas-ve-diger-gruplarin-tamamen-silahsizlandirilmasi-konusunda-anlasmaya-1107674047.html

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