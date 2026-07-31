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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-gazze-seridindeki-hamas-ve-diger-gruplarin-tamamen-silahsizlandirilmasi-konusunda-anlasmaya-1107674047.html
Trump: Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve diğer grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı
Trump: Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve diğer grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Hamas ve diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, sürecin... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T01:53+0300
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ortadoğu
donald trump
filistin
gazze
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve diğer grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.ABD Başkanı, İsrail'in Hamas da dahil olmak üzere militan grupların silahsızlandırılmasının ardından Gazze Şeridi'nden askerlerini çekeceğini vurguladı. Ayrıca Trump, yeni Filistin hükümetinin eline geçeceğini ve bu bölgeden asla benzer tehditlerin çıkmayacağını iddia etti.Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/netanyahunun-ofisi-israil-gazzeye-iliskin-15-maddelik-planin-sartlarina-itiraz-ediyor-1107671566.html
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ortadoğu, donald trump, filistin, gazze, i̇srail
ortadoğu, donald trump, filistin, gazze, i̇srail

Trump: Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve diğer grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı

01:53 31.07.2026
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© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Hamas ve diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, sürecin ardından İsrail'in Gazze'den çekileceğini ve bölgenin yeni bir Filistin hükümetinin yönetimine bırakılacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve diğer grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.
ABD Başkanı, İsrail'in Hamas da dahil olmak üzere militan grupların silahsızlandırılmasının ardından Gazze Şeridi'nden askerlerini çekeceğini vurguladı. Ayrıca Trump, yeni Filistin hükümetinin eline geçeceğini ve bu bölgeden asla benzer tehditlerin çıkmayacağını iddia etti.
Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:

Bugün, Barış Kurulu, Hamas'ın ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Bu, kalıcı barış ve güvenlik yolunda atılmış muazzam bir adımdır.

Bu anlaşma, Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu ile yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi yolunda kritik bir adımdır. Aynı zamanda, Gazze artık terör saldırıları için üs olarak kullanılmayacağı için İsrail hak ettiği güvenliğe kavuşacaktır.

Bu, Trump'ın 20 Maddelik Planı'nın uygulanmasında önemli bir dönüm noktasıdır. Anlaşma, dikkatlice yapılandırılmış aşamalarda gerçekleştirilecektir. Silahsızlanma tamamlandıkça, İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır.

Bir yıl önce şiddetli bir savaş, insani kriz ve acımasız esaret altında tutulan rehineler vardı. Tarihi ilerleme kaydettik ve yapılacak daha çok iş var.

Arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye'ye önemli çabalarından dolayı, özellikle de bu tarihi atılımı mümkün kılan yorulmak bilmeyen çalışmalarıyla öne çıkan olağanüstü ekibime teşekkür etmek istiyorum.

7 Ekim'de Gazze'den ortaya çıkan tehdidin yeniden güçlenmesine izin verilmeyecek!

Bu anlaşma sayesinde Gazze nihayet halkına hizmet eden yeni bir Filistin hükümetinin eline geçecek.

Herkesin asla başarılamayacağını söylediği bu muhteşem gelişme için herkese tebrikler!

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