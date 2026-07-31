Trump: Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve diğer grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı

Bugün, Barış Kurulu, Hamas'ın ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Bu, kalıcı barış ve güvenlik yolunda atılmış muazzam bir adımdır.

Bu anlaşma, Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu ile yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi yolunda kritik bir adımdır. Aynı zamanda, Gazze artık terör saldırıları için üs olarak kullanılmayacağı için İsrail hak ettiği güvenliğe kavuşacaktır.

Bu, Trump'ın 20 Maddelik Planı'nın uygulanmasında önemli bir dönüm noktasıdır. Anlaşma, dikkatlice yapılandırılmış aşamalarda gerçekleştirilecektir. Silahsızlanma tamamlandıkça, İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır.

Bir yıl önce şiddetli bir savaş, insani kriz ve acımasız esaret altında tutulan rehineler vardı. Tarihi ilerleme kaydettik ve yapılacak daha çok iş var.

Arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye'ye önemli çabalarından dolayı, özellikle de bu tarihi atılımı mümkün kılan yorulmak bilmeyen çalışmalarıyla öne çıkan olağanüstü ekibime teşekkür etmek istiyorum.

7 Ekim'de Gazze'den ortaya çıkan tehdidin yeniden güçlenmesine izin verilmeyecek!

Bu anlaşma sayesinde Gazze nihayet halkına hizmet eden yeni bir Filistin hükümetinin eline geçecek.

Herkesin asla başarılamayacağını söylediği bu muhteşem gelişme için herkese tebrikler!