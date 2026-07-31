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Düğün konvoyu pahalıya patladı: 7 sürücüye 695 bin lira ceza
Düğün konvoyu pahalıya patladı: 7 sürücüye 695 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Mersin'de düğün konvoyu oluşturarak trafiğin güvenliğini tehlikeye attıkları belirlenen 7 sürücüye toplam 695 bin 862 lira idari para cezası uygulandı. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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ceza
trafik
trafik cezası
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Yenişehir ilçesinde trafiğin akışını engelleyen düğün konvoyu, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından 7 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle toplam 695 bin 862 lira ceza kesildi.Ayrıca, sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, konvoyda kullanılan araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/yeni-trafik-cezalarinin-ardindan-siddet-olaylari-geriledi-bakan-ciftciden-talimat-1107656511.html
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mersin, düğün, düğün konvoyu, toplu düğün, düğün töreni, ceza, trafik, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik kontrolü, trafik cezaları
mersin, düğün, düğün konvoyu, toplu düğün, düğün töreni, ceza, trafik, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik kontrolü, trafik cezaları

Düğün konvoyu pahalıya patladı: 7 sürücüye 695 bin lira ceza

18:43 31.07.2026
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA
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Mersin'de düğün konvoyu oluşturarak trafiğin güvenliğini tehlikeye attıkları belirlenen 7 sürücüye toplam 695 bin 862 lira idari para cezası uygulandı.
Yenişehir ilçesinde trafiğin akışını engelleyen düğün konvoyu, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla tespit edildi.
Yapılan incelemenin ardından 7 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle toplam 695 bin 862 lira ceza kesildi.
Ayrıca, sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, konvoyda kullanılan araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Trafik kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
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