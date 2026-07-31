https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/dugun-konvoyu-pahaliya-patladi-7-surucuye-695-bin-lira-ceza-1107692506.html

Düğün konvoyu pahalıya patladı: 7 sürücüye 695 bin lira ceza

Düğün konvoyu pahalıya patladı: 7 sürücüye 695 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

Mersin'de düğün konvoyu oluşturarak trafiğin güvenliğini tehlikeye attıkları belirlenen 7 sürücüye toplam 695 bin 862 lira idari para cezası uygulandı. 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T18:43+0300

2026-07-31T18:43+0300

2026-07-31T18:43+0300

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mersin

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trafik

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Yenişehir ilçesinde trafiğin akışını engelleyen düğün konvoyu, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından 7 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle toplam 695 bin 862 lira ceza kesildi.Ayrıca, sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, konvoyda kullanılan araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/yeni-trafik-cezalarinin-ardindan-siddet-olaylari-geriledi-bakan-ciftciden-talimat-1107656511.html

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