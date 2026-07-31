https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/cumhurbaskani-erdogan-tugva-bu-seneki-yaz-okullarinda-700-binden-fazla-katilimci-sayisina-ulasarak-1107697861.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA'nın bu yıl düzenlediği yaz okullarına 700 binden fazla kişinin katıldığını belirterek, bunun yeni bir rekor olduğunu... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T20:04+0300

2026-07-31T20:04+0300

2026-07-31T20:12+0300

türki̇ye

türkiye gençlik vakfı (tügva)

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen 'TÜGVA Yaz Okulları Finali' programında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl bir buçuk milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi hâline geldi'' dedi.

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türkiye gençlik vakfı (tügva), recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı