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Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA'nın bu yıl düzenlediği yaz okullarına 700 binden fazla kişinin katıldığını belirterek, bunun yeni bir rekor olduğunu... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen 'TÜGVA Yaz Okulları Finali' programında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl bir buçuk milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi hâline geldi'' dedi.
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türkiye gençlik vakfı (tügva), recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
türkiye gençlik vakfı (tügva), recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı

20:04 31.07.2026 (güncellendi: 20:12 31.07.2026)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA'nın bu yıl düzenlediği yaz okullarına 700 binden fazla kişinin katıldığını belirterek, bunun yeni bir rekor olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen 'TÜGVA Yaz Okulları Finali' programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl bir buçuk milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi hâline geldi'' dedi.
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