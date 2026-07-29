https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/cumhurbaskani-erdogan-yasal-duzenleme-meclise-sunulacak-1107643929.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin üzerinde çalışılan yasal düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T20:02+0300

2026-07-29T20:02+0300

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filistin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz sadece kardeş Lübnan halkı değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz" diye konuştu.Erdoğan, "Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayakta. Savaş kaynaklı maliyetlerin etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.Terörsüz Türkiye süreci hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi gazi Meclis'imizin takdirine sunacağız. Terörsüz Türkiye süreci menzile vardığında, analar başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak ülkemiz ağır ekonomik faturadan kurtulmuş olacaktır. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır'' dedi.Kıbrıs meselesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini, haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz . Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun asla izin vermeyecektir'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/erdogan-zeydi-gorusmesi-terorsuz-turkiye-vizyonumuzun-gerceklesmesi-icin-yakin-temas-halindeyiz-1107612183.html

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türkiye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, filistin, lübnan, meclis, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm