https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/chpde-12-ile-yeni-il-baskani-atamasi-1107698304.html

CHP'de 12 ile yeni il başkanı ataması

CHP'de 12 ile yeni il başkanı ataması

Sputnik Türkiye

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partide 12 ilin il başkanlığına yeni atamalar yapıldığını açıkladı. 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T20:34+0300

2026-07-31T20:34+0300

2026-07-31T20:34+0300

poli̇ti̇ka

chp

amasya

artvin

balıkesir

rize

trabzon

zonguldak

kütahya

kars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106114990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_27c782c18db3d09c9c8c3cc0c1e828a1.jpg

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak il başkanlıklarına yeni isimlerin görevlendirildiğini belirtti.Atamalar şu şekilde gerçekleşti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/chp-tbmm-grup-yonetimindeki-isimler-aciklandi-grup-toplantisinin-ne-zaman-yapilacagi-belli-oldu-1107663539.html

amasya

artvin

balıkesir

rize

trabzon

zonguldak

kütahya

kars

çorum

giresun

burdur

kastamonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, amasya, artvin, balıkesir, rize, trabzon, zonguldak, kütahya, kars, çorum, giresun, burdur, kastamonu