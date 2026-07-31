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CHP'de 12 ile yeni il başkanı ataması
CHP'de 12 ile yeni il başkanı ataması
Sputnik Türkiye
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partide 12 ilin il başkanlığına yeni atamalar yapıldığını açıkladı. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak il başkanlıklarına yeni isimlerin görevlendirildiğini belirtti.Atamalar şu şekilde gerçekleşti:
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chp, amasya, artvin, balıkesir, rize, trabzon, zonguldak, kütahya, kars, çorum, giresun, burdur, kastamonu
chp, amasya, artvin, balıkesir, rize, trabzon, zonguldak, kütahya, kars, çorum, giresun, burdur, kastamonu

CHP'de 12 ile yeni il başkanı ataması

20:34 31.07.2026
© Ahmet Serdar EserCHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu afişi asıldı
CHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu afişi asıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© Ahmet Serdar Eser
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partide 12 ilin il başkanlığına yeni atamalar yapıldığını açıkladı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak il başkanlıklarına yeni isimlerin görevlendirildiğini belirtti.
Atamalar şu şekilde gerçekleşti:
Amasya İl Başkanlığına Emin Kalyoncu
Artvin İl Başkanlığına Ahmet Özdemir
Balıkesir İl Başkanlığına Fikret Şahin
Burdur İl Başkanlığına Recep Mutlucan
Giresun İl Başkanlığına Ahmet Nejat Karaibrahim
Çorum İl Başkanlığına Tuncay Yılmaz
Kars İl Başkanlığına Muhammet Baran Karahan
Kastamonu İl Başkanlığına Uğur Alendar
Kütahya İl Başkanlığına Nihat Saygın
Rize İl Başkanlığına Muhittin Bayrak
Trabzon İl Başkanlığına Mustafa Gültekin
Zonguldak İl Başkanlığına Olcay Can
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