https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/chp-tbmm-grup-yonetimindeki-isimler-aciklandi-grup-toplantisinin-ne-zaman-yapilacagi-belli-oldu-1107663539.html

CHP TBMM Grup Yönetimi'ndeki isimler açıklandı: Grup toplantısının ne zaman yapılacağı belli oldu

CHP TBMM Grup Yönetimi'ndeki isimler açıklandı: Grup toplantısının ne zaman yapılacağı belli oldu

Sputnik Türkiye

CHP TBMM Grup Yönetimi'ndeki isimler belli oldu. Grup toplantısının ise salı günleri saat 13.30'da yapılacağı açıklandı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T15:34+0300

2026-07-30T15:34+0300

2026-07-30T15:34+0300

türki̇ye

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

kemal kılıçdaroğlu

faik öztrak

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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, partinin TBMM Grup yönetim ve Disiplin Kurulu ile Denetçi üyelerinin belli olduğunu açıkladı. Öztrak CHP Grup Toplantısı'yla ilgili de "Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Salı günleri saat 13.30." dedi.Grup toplantısının günü ve saati belli olduCHP Grup Başkanı Faik Öztrak, partisinin kapalı grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu. CHP TBMM Grup Toplantı'sının günü ve saatiyle ilgili herhangi bir değişiklik bulunmadığını belirten Öztrak, "Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Salı günleri saat 13.30." dedi.Gelecek hafta grup toplantısı yapıp yapmayacakları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin soruya Öztrak, "Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız." yanıtını verdi.Protesto iddiaları yanıtladı"Katılmayan mazeretli vekil isimlerini de bizimle paylaşabilir misiniz? Çünkü protesto iddiası vardı." şeklindeki soru üzerine Öztrak, şunları kaydetti:"Hayır, herhangi bir protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. O nedenle gelemediler. Bir kısmı, özellikle Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilendiği için onları almak üzere oraya gittiler, katılamadılar, gelemediler. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir."Parti içi muhalefetin Kılıçdaroğlu'nu aday olmamaya davet edeceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Öztrak, böyle bir şeyden haberinin bulunmadığını söyledi.Öztrak, kapalı grup toplantısında 25 milletvekilinin hazır bulunduğunu, 1 vekilin ise Meclis'te düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katılmak üzere toplantıdan ayrıldığını kaydetti.CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu:Denetçi Üyeler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/chpye-uye-katilim-toreninde-figuran-iddialari-sorusturmasinda-yeni-gelisme-ifadeye-cagirildilar-1107663266.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, kemal kılıçdaroğlu, faik öztrak