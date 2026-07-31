https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/pakistanda-cig-felaketi-dunyaca-unlu-dagcilarin-da-yer-aldigi-10-kisilik-ekipten-4unun-cansiz-1107680908.html
Pakistan'da çığ felaketi: Dünyaca ünlü dağcıların da yer aldığı 10 kişilik ekipten 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
Pakistan'da çığ felaketi: Dünyaca ünlü dağcıların da yer aldığı 10 kişilik ekipten 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Karakurum Dağları'ndaki 8 bin 47 metre yüksekliğindeki Broad Peak'te meydana gelen çığın ardından 10 dağcı kayboldu. Dağcılardan 4'ünün cansız... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T10:46+0300
2026-07-31T10:46+0300
2026-07-31T10:46+0300
yaşam
pakistan
nirmal purja
dağcı
çığ
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Pakistan'ın Karakurum Dağları'nda bulunan Broad Peak'te meydana gelen çığın ardından kaybolan 10 dağcıdan 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, diğer 6 dağcıyı bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.Pakistanlı üst düzey hükümet yetkilileri, olumsuz hava koşullarına rağmen bulunan dört kişinin cenazelerinin bölgeden çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz açıklanmadığını kaydetti.Pakistan Alp Kulübü Başkan Yardımcısı Karrar Haidri, ekiple perşembe gününden bu yana iletişim kurulamadığını söyledi. Haidri, Pakistan ordusuna ait helikopterlerin de arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, yetkililerin kayıp dağcıların aileleriyle sürekli temas halinde olduğunu ifade etti.Ekipte farklı ülkelerden dağcılar bulunuyorduPakistan Alp Kulübü'ne göre keşif ekibinde beş Nepalli dağcının yanı sıra Pakistanlı dağcı Sohail Sakhi, Ummanlı dağcı Nathira, ABD'li dağcı Mallory Geis, yalnızca Wang soyadıyla tanımlanan Çinli bir dağcı ve bir başka yabancı dağcı yer alıyordu.Ekibin liderliğini, Nepal doğumlu dünyaca tanınan dağcı Nirmal Purja üstleniyordu. "Nims Dai" olarak da bilinen Purja, 2019 yılında dünyanın 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvesini 189 günde tırmanarak rekor kırmış, bu başarısı daha sonra bir Netflix belgeseline konu olmuştu.Broad Peak dünyanın en zorlu zirvelerinden biri8 bin 47 metre yüksekliğindeki Broad Peak, dünyanın en yüksek 12. dağı olarak kabul ediliyor. Pakistan'daki Karakurum sıradağlarında bulunan zirve, 8 bin metrenin üzerindeki 14 dağın beşine ev sahipliği yapan bölgede yer alıyor ve her yıl dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda dağcıyı ağırlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/george-clooney-ve-ailesi-fransadaki-orman-yanginlari-nedeniyle-evlerini-tahliye-etti-1107666571.html
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pakistan, nirmal purja, dağcı, çığ
pakistan, nirmal purja, dağcı, çığ
Pakistan'da çığ felaketi: Dünyaca ünlü dağcıların da yer aldığı 10 kişilik ekipten 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
Pakistan'ın Karakurum Dağları'ndaki 8 bin 47 metre yüksekliğindeki Broad Peak'te meydana gelen çığın ardından 10 dağcı kayboldu. Dağcılardan 4'ünün cansız bedenine ulaşılırken kötü hava koşullarına rağmen kayıp 6 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor.
Pakistan'ın Karakurum Dağları'nda bulunan Broad Peak'te meydana gelen çığın ardından kaybolan 10 dağcıdan 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, diğer 6 dağcıyı bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Pakistanlı üst düzey hükümet yetkilileri, olumsuz hava koşullarına rağmen bulunan dört kişinin cenazelerinin bölgeden çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz açıklanmadığını kaydetti.
Pakistan Alp Kulübü Başkan Yardımcısı Karrar Haidri, ekiple perşembe gününden bu yana iletişim kurulamadığını söyledi. Haidri, Pakistan ordusuna ait helikopterlerin de arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, yetkililerin kayıp dağcıların aileleriyle sürekli temas halinde olduğunu ifade etti.
Ekipte farklı ülkelerden dağcılar bulunuyordu
Pakistan Alp Kulübü'ne göre keşif ekibinde beş Nepalli dağcının yanı sıra Pakistanlı dağcı Sohail Sakhi, Ummanlı dağcı Nathira, ABD'li dağcı Mallory Geis, yalnızca Wang soyadıyla tanımlanan Çinli bir dağcı ve bir başka yabancı dağcı yer alıyordu.
Ekibin liderliğini, Nepal doğumlu dünyaca tanınan dağcı Nirmal Purja üstleniyordu. "Nims Dai" olarak da bilinen Purja, 2019 yılında dünyanın 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvesini 189 günde tırmanarak rekor kırmış, bu başarısı daha sonra bir Netflix belgeseline konu olmuştu.
Broad Peak dünyanın en zorlu zirvelerinden biri
8 bin 47 metre yüksekliğindeki Broad Peak, dünyanın en yüksek 12. dağı olarak kabul ediliyor. Pakistan'daki Karakurum sıradağlarında bulunan zirve, 8 bin metrenin üzerindeki 14 dağın beşine ev sahipliği yapan bölgede yer alıyor ve her yıl dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda dağcıyı ağırlıyor.