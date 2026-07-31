https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/abdde-f-35-savas-ucagi-dustu-pilot-sag-kurtuldu-1107699200.html
ABD'de F-35 savaş uçağı düştü: Pilot sağ kurtuldu
ABD'de F-35 savaş uçağı düştü: Pilot sağ kurtuldu
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir F-35 savaş uçağının düştüğü bildirildi. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ifade edildi. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T22:37+0300
2026-07-31T22:37+0300
2026-07-31T22:37+0300
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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentindeki Miramar Deniz Hava Üssü (MCAS Miramar) yakınlarında ABD Deniz Piyadeleri'ne ait bir F-35 savaş uçağının düştüğü bildirildi.Yetkililerin verdiği bilgiye göre, pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldı ve sağ olarak kurtarıldı.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ispanya-basbakani-sanchez-bolunmenin-zamani-degil-1107698767.html
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abd, f-35b, uçak
ABD'de F-35 savaş uçağı düştü: Pilot sağ kurtuldu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir F-35 savaş uçağının düştüğü bildirildi. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ifade edildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentindeki Miramar Deniz Hava Üssü (MCAS Miramar) yakınlarında ABD Deniz Piyadeleri'ne ait bir F-35 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldı ve sağ olarak kurtarıldı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"MCAS Miramar civarında Deniz Piyadeleri'ne ait bir F-35B'nin karıştığı A Sınıfı bir kaza meydana geldiğini doğrulayabiliriz. Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak kurtuldu. Olaya ilişkin daha fazla bilgi kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır."