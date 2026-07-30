https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/masterchef-birincisi-eren-kasikciya-aci-veda-1107667715.html
MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı'ya acı veda
MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı'ya acı veda
Sputnik Türkiye
MasterChef yarışmasıyla tanınan ve hayatını kaybeden Eren Kaşıkçı için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Kaşıkçı'nın ailesi ve dostları büyük üzüntü... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T18:08+0300
2026-07-30T18:08+0300
2026-07-30T18:08+0300
yaşam
eren kaşıkçı
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MasterChef yarışması birinci olan ve 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı'nın ölümü büyük üzüntü yarattı. 37 yaşındaki ünlü şef için bugün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninde büyük üzüntü yaşandı. Törene Acun Ilıcalı, MasterChef'in jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da katıldı.Evinde ölü bulunmuştuMasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı dün Kilyos'taki evinde ölü bulunmuştu. Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.Ünlü şef için bugün Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Acun Ilıcalı, MasterChef'in jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da cenazeye katıldı. Habertürk'ün haberine göre, Mehmet Yalçınkaya acılı anneye taziyelerini iletti. Oğlunun vefatıyla sarsılan Eren Kaşıkçı'nın annesi ayakta durmakta zorluk çekti. Kaşıkçı'nın cenazesi defnedilmek üzere Tokat'a götürüldü.Kızının masraflarını Ilıcalı üstlendi Öte yandan MasterChef'in yapımcısı Acun Ilıcalı, Eren Kaşıkçı'nın ardından yaptığı açıklamada ailesini yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Ilıcalı, özellikle Kaşıkçı'nın küçük kızı Maya için alınan kararı duyurarak, ailenin yanında olacaklarını ifade etti. Ilıcalı, Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın tüm masraflarını üstleneceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/masterchef-sampiyonu-eren-kasikcinin-evinde-olu-bulunmasinin-ardindan-son-sozleri-yeniden-gundemde-1107653426.html
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eren kaşıkçı, mehmet yalçınkaya, somer sivrioğlu, masterchef, i̇stanbul, tokat, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
eren kaşıkçı, mehmet yalçınkaya, somer sivrioğlu, masterchef, i̇stanbul, tokat, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı'ya acı veda
MasterChef yarışmasıyla tanınan ve hayatını kaybeden Eren Kaşıkçı için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Kaşıkçı'nın ailesi ve dostları büyük üzüntü yaşadı.
MasterChef yarışması birinci olan ve 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı'nın ölümü büyük üzüntü yarattı. 37 yaşındaki ünlü şef için bugün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninde büyük üzüntü yaşandı. Törene Acun Ilıcalı, MasterChef'in jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da katıldı.
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı dün Kilyos'taki evinde ölü bulunmuştu. Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Ünlü şef için bugün Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Acun Ilıcalı, MasterChef'in jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da cenazeye katıldı. Habertürk'ün haberine göre, Mehmet Yalçınkaya acılı anneye taziyelerini iletti. Oğlunun vefatıyla sarsılan Eren Kaşıkçı'nın annesi ayakta durmakta zorluk çekti. Kaşıkçı'nın cenazesi defnedilmek üzere Tokat'a götürüldü.
Kızının masraflarını Ilıcalı üstlendi
Öte yandan MasterChef'in yapımcısı Acun Ilıcalı, Eren Kaşıkçı'nın ardından yaptığı açıklamada ailesini yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Ilıcalı, özellikle Kaşıkçı'nın küçük kızı Maya için alınan kararı duyurarak, ailenin yanında olacaklarını ifade etti. Ilıcalı, Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın tüm masraflarını üstleneceğini açıkladı.