https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/masterchef-sampiyonu-eren-kasikcinin-evinde-olu-bulunmasinin-ardindan-son-sozleri-yeniden-gundemde-1107653426.html
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın evinde ölü bulunmasının ardından son sözleri yeniden gündemde
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın evinde ölü bulunmasının ardından son sözleri yeniden gündemde
Sputnik Türkiye
2021 yılı MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T10:06+0300
2026-07-30T10:06+0300
2026-07-30T10:06+0300
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masterchef
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul'un Kilyos semtindeki evinde ölü bulundu.İddiaya göre tek başına yaşadığı evde kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Şüpheli ölüm soruşturması başlatıldıEren Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin henüz netlik kazanmadığı öğrenilirken, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Kesin ölüm nedeninin, yürütülen soruşturma ve Adli Tıp incelemesinin ardından belirleneceği bildirildi.Eren Kaşıkçı neden öldü?Kaşıkçı'dan haber alınamaması üzerine ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.Posta'nın haberine göre Malkoçoğlu, ölüm nedenine ilişkin kesin bilginin henüz bulunmadığını belirterek, "Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği" ifadelerini kullandı.Geçen yıl verdiği röportajdaki sözleri yeniden gündem olduEren Kaşıkçı'nın geçen yıl bir YouTube kanalına verdiği röportaj, ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi.Kaşıkçı, yaşadığı zorlukları anlattığı röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:"Düşmez kalkmaz bir Allah. Ben MasterChef'ten sonra restoran açtım, farklı işlere girdim. Gökçeada'da bir operasyon, proje yaptık falan olmadı. Başaramadık, çok dağıldık çünkü. Belki de dünya hırsına düştük, olmadı... Ben hiçbir zaman düşmem abi. Rabbim'e çok şükürler olsun ben devamlı çalışırım. Ben çalıştıktan sonra benim rızkım Şam'dan olsa yine gelir. Ben o yüzden düşerim kalkarım ama hep çalışırım. Böyle şey yok yani; 'Ya olmadı isyan edelim' falan yok. Mücadeleye devam."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/masterchef-sampiyonu-evinde-olu-bulundu-1107643145.html
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masterchef, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, eren kaşıkçı
masterchef, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, eren kaşıkçı
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın evinde ölü bulunmasının ardından son sözleri yeniden gündemde
2021 yılı MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine ulaşılan Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Kaşıkçı'nın geçen yıl verdiği röportajdaki, "Başaramadık, çok dağıldık çünkü" sözleri yeniden gündeme geldi.
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul'un Kilyos semtindeki evinde ölü bulundu.
İddiaya göre tek başına yaşadığı evde kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı
Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin henüz netlik kazanmadığı öğrenilirken, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kesin ölüm nedeninin, yürütülen soruşturma ve Adli Tıp incelemesinin ardından belirleneceği bildirildi.
Kaşıkçı'dan haber alınamaması üzerine ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.
Posta'nın haberine göre Malkoçoğlu, ölüm nedenine ilişkin kesin bilginin henüz bulunmadığını belirterek, "Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl verdiği röportajdaki sözleri yeniden gündem oldu
Eren Kaşıkçı'nın geçen yıl bir YouTube kanalına verdiği röportaj, ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi.
Kaşıkçı, yaşadığı zorlukları anlattığı röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Düşmez kalkmaz bir Allah. Ben MasterChef'ten sonra restoran açtım, farklı işlere girdim. Gökçeada'da bir operasyon, proje yaptık falan olmadı. Başaramadık, çok dağıldık çünkü. Belki de dünya hırsına düştük, olmadı... Ben hiçbir zaman düşmem abi. Rabbim'e çok şükürler olsun ben devamlı çalışırım. Ben çalıştıktan sonra benim rızkım Şam'dan olsa yine gelir. Ben o yüzden düşerim kalkarım ama hep çalışırım. Böyle şey yok yani; 'Ya olmadı isyan edelim' falan yok. Mücadeleye devam."