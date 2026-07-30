https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/macaristandan-uyari-ulkenin-en-buyuk-nukleer-santrali-kuraklik-nedeniyle-durabilir-1107667543.html
Macaristan'dan uyarı: Ülkenin en büyük nükleer santrali kuraklık nedeniyle durabilir
Macaristan'dan uyarı: Ülkenin en büyük nükleer santrali kuraklık nedeniyle durabilir
Sputnik Türkiye
Macaristan'ın elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Paks Nükleer Santrali, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor seviyeye gerilemesi nedeniyle... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T18:59+0300
2026-07-30T18:59+0300
2026-07-30T18:59+0300
dünya
peter magyar
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macaristan
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düşük seviyeye inmesi nedeniyle Paks Nükleer Santrali'nin bugün ya da yarın kademeli olarak tamamen durdurulabileceğini açıkladı.Yaklaşık 2 bin megavat üretim kapasitesine sahip olan santral, ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor. Reaktörlerin soğutulması için Tuna Nehri'nden su kullanan tesis, düşük su seviyesi nedeniyle faaliyetlerini durdurma riskiyle karşı karşıya kaldı.Hükümet kriz planı hazırlıyorMagyar, ayrıca Dunamenti Elektrik Santrali'nin de yaşanan arıza nedeniyle devre dışı kaldığını, bunun şebekeden 400 megavatlık ek kapasitenin çıkmasına neden olduğunu söyledi.Macaristan hükümeti, kuraklığın derinleşmesi ihtimaline karşı enerji arzını korumak amacıyla kriz planı hazırlamaya başladı. Plana göre, ihtiyaç halinde yalnızca yüksek enerji tüketen büyük sanayi tesisleri ile bazı kamu kurumlarının tüketimi geçici olarak sınırlandırılabilecek.Enerji arzının güvende olduğu vurgulandıMagyar, mevcut durumda hane halkı, sağlık kuruluşları ve sosyal hizmetlerin bu planlardan etkilenmeyeceğini belirterek ülkenin enerji arzının güvence altında olduğunu ifade etti.Öte yandan, Romanya da 29 Temmuz'da Tuna Nehri'ndeki düşük su seviyesi nedeniyle iki nükleer reaktörünü durdurdu. Bu hafta yapılan ölçümlerde Tuna Nehri'nin su seviyesi 23 santimetreyle rekor düşük seviyeye geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/mans-denizinde-tekne-batti-ingiltereye-gecmeye-calisan-4-gocmen-hayatini-kaybetti-1107662255.html
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peter magyar, tuna nehri, macaristan, romanya, nükleer santral
peter magyar, tuna nehri, macaristan, romanya, nükleer santral
Macaristan'dan uyarı: Ülkenin en büyük nükleer santrali kuraklık nedeniyle durabilir
Macaristan'ın elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Paks Nükleer Santrali, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor seviyeye gerilemesi nedeniyle durma riskiyle karşı karşıya kaldı. Hükümet, enerji arzının şimdilik güvence altında olduğunu açıkladı.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düşük seviyeye inmesi nedeniyle Paks Nükleer Santrali'nin bugün ya da yarın kademeli olarak tamamen durdurulabileceğini açıkladı.
Yaklaşık 2 bin megavat üretim kapasitesine sahip olan santral, ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor. Reaktörlerin soğutulması için Tuna Nehri'nden su kullanan tesis, düşük su seviyesi nedeniyle faaliyetlerini durdurma riskiyle karşı karşıya kaldı.
Hükümet kriz planı hazırlıyor
Magyar, ayrıca Dunamenti Elektrik Santrali'nin de yaşanan arıza nedeniyle devre dışı kaldığını, bunun şebekeden 400 megavatlık ek kapasitenin çıkmasına neden olduğunu söyledi.
Macaristan hükümeti, kuraklığın derinleşmesi ihtimaline karşı enerji arzını korumak amacıyla kriz planı hazırlamaya başladı. Plana göre, ihtiyaç halinde yalnızca yüksek enerji tüketen büyük sanayi tesisleri ile bazı kamu kurumlarının tüketimi geçici olarak sınırlandırılabilecek.
Enerji arzının güvende olduğu vurgulandı
Magyar, mevcut durumda hane halkı, sağlık kuruluşları ve sosyal hizmetlerin bu planlardan etkilenmeyeceğini belirterek ülkenin enerji arzının güvence altında olduğunu ifade etti.
Öte yandan, Romanya da 29 Temmuz'da Tuna Nehri'ndeki düşük su seviyesi nedeniyle iki nükleer reaktörünü durdurdu. Bu hafta yapılan ölçümlerde Tuna Nehri'nin su seviyesi 23 santimetreyle rekor düşük seviyeye geriledi.