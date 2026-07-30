https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/mans-denizinde-tekne-batti-ingiltereye-gecmeye-calisan-4-gocmen-hayatini-kaybetti-1107662255.html
Manş Denizi'nde tekne battı: İngiltere'ye geçmeye çalışan 4 göçmen hayatını kaybetti
Manş Denizi'nde tekne battı: İngiltere'ye geçmeye çalışan 4 göçmen hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknelerde yaşanan iki ayrı olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Fransız yetkililer, göçmen... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T14:59+0300
2026-07-30T14:59+0300
2026-07-30T14:59+0300
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manş denizi
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göçmen
tekne
can kaybı
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Fransız yetkililer, Çarşamba gecesi Hardelot açıklarında batan bir teknede 1 kişinin, Dunkirk yakınlarında ise 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Yetkililer, olayların Fransa'dan İngiltere'ye düzensiz geçiş girişimleri sırasında meydana geldiğini bildirirken, 2025 yılı başından bu yana Fransa kıyılarında 6 bin 177 göçmenin kurtarıldığını aktardı.Fransız ve İngiliz resmi verilerine göre, 2025 yılında Manş Denizi'nde en az 29 göçmen hayatını kaybetti.Göçmen teknelerindeki risk büyüyorAçıklamaya göre, küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmen sayısı son yıllarda hızla arttı. Bir tekneye düşen ortalama kişi sayısı 2021'de 26, 2023'te 45, 2025'te ise 65 oldu. Bu yıl 10 teknenin 100'den fazla göçmeni taşıdığı belirtildi.İngiltere hükümetinin verilerine göre ise 2025 yılında 41 bin 472 göçmen, küçük teknelerle İngiltere kıyılarına ulaştı. Bu rakam, 2022'de kaydedilen 45 bin 774 kişinin ardından ikinci en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/hindistandaki-sellerde-bilanco-agirlasiyor-can-kaybi-78e-yukseldi-1107657239.html
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manş denizi, fransa, i̇ngiltere, göçmen, tekne, can kaybı
manş denizi, fransa, i̇ngiltere, göçmen, tekne, can kaybı
Manş Denizi'nde tekne battı: İngiltere'ye geçmeye çalışan 4 göçmen hayatını kaybetti
Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknelerde yaşanan iki ayrı olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Fransız yetkililer, göçmen kaçakçılarının insanları her geçen gün daha büyük risklerle karşı karşıya bıraktığını bildirdi.
Fransız yetkililer, Çarşamba gecesi Hardelot açıklarında batan bir teknede 1 kişinin, Dunkirk yakınlarında ise 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Yetkililer, olayların Fransa'dan İngiltere'ye düzensiz geçiş girişimleri sırasında meydana geldiğini bildirirken, 2025 yılı başından bu yana Fransa kıyılarında 6 bin 177 göçmenin kurtarıldığını aktardı.
Fransız ve İngiliz resmi verilerine göre, 2025 yılında Manş Denizi'nde en az 29 göçmen hayatını kaybetti.
Göçmen teknelerindeki risk büyüyor
Fransız yetkililer
, "Göçmen kaçakçılarının insanları maruz bıraktığı riskler giderek artıyor."
değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamaya göre, küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmen sayısı son yıllarda hızla arttı. Bir tekneye düşen ortalama kişi sayısı 2021'de 26, 2023'te 45, 2025'te ise 65 oldu. Bu yıl 10 teknenin 100'den fazla göçmeni taşıdığı belirtildi.
İngiltere hükümetinin verilerine göre ise 2025 yılında 41 bin 472 göçmen, küçük teknelerle İngiltere kıyılarına ulaştı. Bu rakam, 2022'de kaydedilen 45 bin 774 kişinin ardından ikinci en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.