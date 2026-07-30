https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/mans-denizinde-tekne-batti-ingiltereye-gecmeye-calisan-4-gocmen-hayatini-kaybetti-1107662255.html

Manş Denizi'nde tekne battı: İngiltere'ye geçmeye çalışan 4 göçmen hayatını kaybetti

Manş Denizi'nde tekne battı: İngiltere'ye geçmeye çalışan 4 göçmen hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknelerde yaşanan iki ayrı olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Fransız yetkililer, göçmen... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T14:59+0300

2026-07-30T14:59+0300

2026-07-30T14:59+0300

dünya

manş denizi

fransa

i̇ngiltere

göçmen

tekne

can kaybı

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Fransız yetkililer, Çarşamba gecesi Hardelot açıklarında batan bir teknede 1 kişinin, Dunkirk yakınlarında ise 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Yetkililer, olayların Fransa'dan İngiltere'ye düzensiz geçiş girişimleri sırasında meydana geldiğini bildirirken, 2025 yılı başından bu yana Fransa kıyılarında 6 bin 177 göçmenin kurtarıldığını aktardı.Fransız ve İngiliz resmi verilerine göre, 2025 yılında Manş Denizi'nde en az 29 göçmen hayatını kaybetti.Göçmen teknelerindeki risk büyüyorAçıklamaya göre, küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmen sayısı son yıllarda hızla arttı. Bir tekneye düşen ortalama kişi sayısı 2021'de 26, 2023'te 45, 2025'te ise 65 oldu. Bu yıl 10 teknenin 100'den fazla göçmeni taşıdığı belirtildi.İngiltere hükümetinin verilerine göre ise 2025 yılında 41 bin 472 göçmen, küçük teknelerle İngiltere kıyılarına ulaştı. Bu rakam, 2022'de kaydedilen 45 bin 774 kişinin ardından ikinci en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/hindistandaki-sellerde-bilanco-agirlasiyor-can-kaybi-78e-yukseldi-1107657239.html

manş denizi

fransa

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manş denizi, fransa, i̇ngiltere, göçmen, tekne, can kaybı