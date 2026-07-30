https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ikinci-el-arac-alacaklara-kritik-uyari-sadece-ekspertiz-degil-dijital-bilgileri-de-kontrol-edin-1107655606.html

İkinci el araç alacaklara kritik uyarı: 'Sadece ekspertiz değil, dijital bilgileri de kontrol edin'

İkinci el araç alacaklara kritik uyarı: 'Sadece ekspertiz değil, dijital bilgileri de kontrol edin'

Sputnik Türkiye

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç alımında tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Dijitalleşen ikinci el... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T11:34+0300

2026-07-30T11:34+0300

2026-07-30T11:34+0300

ekonomi̇

ikinci el

ikinci el otomobil

aydın erkoç

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MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç ticaretinin giderek daha fazla dijital platformlar üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, tüketicilerin satın alma sürecinde yalnızca aracın fiziksel durumuna değil, dijital ortamda sunulan bilgi ve belgelere de dikkat etmesi gerektiğini söyledi.Erkoç, otomotiv sektöründe dijitalleşmenin alım satım süreçlerini hızlandırdığını ve kolaylaştırdığını ancak beraberinde yeni riskleri de getirdiğini ifade etti.'Dijital ortamda sunulan bilgilerin güvenilirliğine de dikkat edilmeli'Son yıllarda ikinci el araç arayışlarının büyük ölçüde internet ortamına taşındığını belirten Erkoç, ilanlardaki fotoğraflar, ekspertiz raporları, araç geçmişi bilgileri ve satıcı profillerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini kaydetti.Erkoç, şunları söyledi:"Bu durum, zaman ve erişim açısından önemli avantajlar sağlıyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte, dijital içeriklerin doğruluğunu sorgulamak da her zamankinden daha önemli hale geliyor. Araç alırken sadece kaportaya, motora veya ekspertiz raporuna değil, dijital ortamda sunulan bilgilerin güvenilirliğine de dikkat edilmesi gerekiyor."'Güven sektörümüzün temel önceliklerinden'İkinci el araç ticaretinde güven unsurunun sektörün en önemli yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Erkoç, yetki belgesi sahibi, kayıtlı ve kurumsal işletmelerden yapılan alışverişlerin tüketicilere önemli avantajlar sağladığını belirtti.Erkoç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Vatandaşlarımızın araç alım satım işlemlerini, yetki belgeli ve kurumsal işletmeler aracılığıyla gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor. Kurumsal işletmeler, hem mevzuata uygun hareket ediyor, hem de satış sonrası süreçlerde tüketicinin muhatap bulabilmesini sağlıyor. Dijitalleşen ticaret ortamında güven unsurunun korunması, sektörümüz açısından temel önceliklerden biridir."Araç alırken bu kontroller ihmal edilmemeliTürkiye'de ikinci el araç sektörünün her yıl milyonlarca aracın el değiştirdiği büyük bir ekonomik yapıya dönüştüğünü belirten Erkoç, teknolojik dönüşümle birlikte tüketici farkındalığının da artması gerektiğini ifade etti."Artık yeni bir döneme giriyoruz. Araç alırken yalnızca mekanik kontroller değil, bilgi doğrulama süreçleri de önem kazanıyor. Tüketicilerimizin ekspertiz, araç geçmişi sorgulaması, yetki belgesi kontrolü ve satıcı güvenilirliği gibi konuları birlikte değerlendirmesi gerekiyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/motorine-buyuk-zam-kapida-akaryakitta-fiyatlar-degisecek-1107655415.html

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ikinci el, ikinci el otomobil, aydın erkoç