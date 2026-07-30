https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/motorine-buyuk-zam-kapida-akaryakitta-fiyatlar-degisecek-1107655415.html
Motorine büyük zam kapıda: Akaryakıtta fiyatlar değişecek
Motorine büyük zam kapıda: Akaryakıtta fiyatlar değişecek
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha kapıda. Motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 3,71 lira zam yapılması bekleniyor. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T11:27+0300
2026-07-30T11:27+0300
2026-07-30T11:27+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,71 lira zam yapılması bekleniyor.Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gündeme gelen artışın, pompaya doğrudan yansıması öngörülüyor.Yeni motorin fiyatları ne kadar olacak?Beklenen zammın ardından motorin fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/masterchef-sampiyonu-eren-kasikcinin-evinde-olu-bulunmasinin-ardindan-son-sozleri-yeniden-gundemde-1107653426.html
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motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı
Motorine büyük zam kapıda: Akaryakıtta fiyatlar değişecek
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha kapıda. Motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 3,71 lira zam yapılması bekleniyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,71 lira zam yapılması bekleniyor.
Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gündeme gelen artışın, pompaya doğrudan yansıması öngörülüyor.
Yeni motorin fiyatları ne kadar olacak?
Beklenen zammın ardından motorin fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor: