https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/motorine-buyuk-zam-kapida-akaryakitta-fiyatlar-degisecek-1107655415.html

Motorine büyük zam kapıda: Akaryakıtta fiyatlar değişecek

Motorine büyük zam kapıda: Akaryakıtta fiyatlar değişecek

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha kapıda. Motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 3,71 lira zam yapılması bekleniyor. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T11:27+0300

2026-07-30T11:27+0300

2026-07-30T11:27+0300

ekonomi̇

motorin

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

akaryakıt zammı

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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,71 lira zam yapılması bekleniyor.Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gündeme gelen artışın, pompaya doğrudan yansıması öngörülüyor.Yeni motorin fiyatları ne kadar olacak?Beklenen zammın ardından motorin fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/masterchef-sampiyonu-eren-kasikcinin-evinde-olu-bulunmasinin-ardindan-son-sozleri-yeniden-gundemde-1107653426.html

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