Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/motorine-buyuk-zam-kapida-akaryakitta-fiyatlar-degisecek-1107655415.html
Motorine büyük zam kapıda: Akaryakıtta fiyatlar değişecek
Motorine büyük zam kapıda: Akaryakıtta fiyatlar değişecek
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha kapıda. Motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 3,71 lira zam yapılması bekleniyor. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T11:27+0300
2026-07-30T11:27+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103301/48/1033014834_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_cb5a5e51fccc9c6c1458825784c27743.jpg
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,71 lira zam yapılması bekleniyor.Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gündeme gelen artışın, pompaya doğrudan yansıması öngörülüyor.Yeni motorin fiyatları ne kadar olacak?Beklenen zammın ardından motorin fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/masterchef-sampiyonu-eren-kasikcinin-evinde-olu-bulunmasinin-ardindan-son-sozleri-yeniden-gundemde-1107653426.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103301/48/1033014834_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_c9582828b05a89ce6f2d606c6afa674d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı

Motorine büyük zam kapıda: Akaryakıtta fiyatlar değişecek

11:27 30.07.2026
© AAbenzin, motorin
benzin, motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA
Abone ol
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha kapıda. Motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 3,71 lira zam yapılması bekleniyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,71 lira zam yapılması bekleniyor.
Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gündeme gelen artışın, pompaya doğrudan yansıması öngörülüyor.

Yeni motorin fiyatları ne kadar olacak?

Beklenen zammın ardından motorin fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:
İstanbul: 80,92 lira
Ankara: 82,03 lira
İzmir: 82,31 lira
Doğu illeri: 83,77 lira
MasterChef yarışmasının eski şampiyonu Eren Kaşıkçı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
TÜRKİYE
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın evinde ölü bulunmasının ardından son sözleri yeniden gündemde
10:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала